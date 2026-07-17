Νάκυ Αγάθου: Οι αξέχαστες στιγμές από την τηλεόραση - Η γυναίκα που έγραψε ιστορία στην ΕΡΤ

Snapshot Η Νάκυ Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, πέθανε σε ηλικία 86 ετών.

Ξεκίνησε την καριέρα της στο ραδιόφωνο της Κέρκυρας το 1964 και μετακόμισε στον Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθηνών πριν ενταχθεί στην ΕΡΤ το 1966.

Παρουσίασε προγράμματα στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988, καθιερώνοντας τη φωνή και το παρουσιαστικό της στην ελληνική τηλεόραση.

Παρακολούθησε μαθήματα ορθοφωνίας για να βελτιώσει την εκφορά λόγου και τη φωνητική της τεχνική.

Συμμετείχε επίσης σε θεατρικές παραγωγές και κινηματογραφικές ταινίες, διευρύνοντας τη δραστηριότητά της πέρα από την τηλεόραση. Snapshot powered by AI

Ένα από τα πρόσωπα που συνέδεσαν το όνομά τους με τα πρώτα βήματα της ελληνικής τηλεόρασης έφυγε από τη ζωή. Η Νάκυ Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της δημόσιας τηλεόρασης, πέθανε σε ηλικία 86 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σημαντική παρακαταθήκη στην ιστορία της ελληνικής μικρής οθόνης.

Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, μέσα από αναρτήσεις στα social media, με ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου να την αποχαιρετούν και να θυμούνται τη διαδρομή μιας γυναίκας που για περισσότερες από δύο δεκαετίες μπήκε στα σπίτια των Ελλήνων.

Η Νάκυ Αγάθου υπήρξε μία από τις πρώτες τηλεοπτικές παρουσίες της χώρας, σε μια εποχή όπου η τηλεόραση έκανε τα πρώτα της βήματα και τα πρόσωπα που εμφανίζονταν στην οθόνη γίνονταν γρήγορα αναγνωρίσιμα και αγαπητά.

Γεννημένη στην Κέρκυρα, ξεκίνησε την πορεία της από τον χώρο του ραδιοφώνου. Το 1964 εργάστηκε στον Ραδιοφωνικό Σταθμό Κέρκυρας του ΕΙΡ, όπου απέκτησε την πρώτη της εμπειρία ως εκφωνήτρια και παρουσιάστρια.

Λίγα χρόνια αργότερα μετακόμισε στην Αθήνα και εντάχθηκε στο δυναμικό του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών. Το 1966 επιλέχθηκε για να συμμετέχει στο νεοσύστατο τηλεοπτικό πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης, ανοίγοντας τον δρόμο για μια μακρά και επιτυχημένη καριέρα στην ΕΡΤ.

Με τη χαρακτηριστική φωνή της, την ευγένεια, την άψογη άρθρωση και τη διακριτική της παρουσία, η Νάκυ Αγάθου έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της εποχής.

Για να εξελίξει ακόμη περισσότερο την τηλεοπτική της παρουσία, παρακολούθησε μαθήματα ορθοφωνίας, δουλεύοντας πάνω στην εκφορά του λόγου της και στη φωνητική της τεχνική.

Η δημοτικότητά της κορυφώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960, όταν το τηλεοπτικό κοινό την ανέδειξε ως μία από τις αγαπημένες παρουσιάστριες της εποχής.

Από το 1967 έως και το 1988 αποτέλεσε σταθερό σημείο αναφοράς για την ΕΡΤ, παρουσιάζοντας προγράμματα και αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα στη χρυσή εποχή της ελληνικής τηλεόρασης.

Δεν περιορίστηκε όμως μόνο στην τηλεόραση. Η Νάκυ Αγάθου συμμετείχε και σε θεατρικές παραγωγές, μεταξύ άλλων στο «Θέατρο της Δευτέρας», ενώ έκανε εμφανίσεις και στον κινηματογράφο, σε παραγωγές όπως το «Και ξανά προς τη δόξα τραβά» και ταινίες του Χάρρυ Κλυνν.

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