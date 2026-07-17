ΑΠΘ: Άφησαν συγγενείς φοιτητών εκτός ορκωμοσίας - Απαιτούνταν πρόσκληση με QR για να εισέλθουν

Snapshot Στην ορκωμοσία του ΑΠΘ απαγορεύτηκε η είσοδος σε συγγενείς φοιτητών χωρίς πρόσκληση με QR, σύμφωνα με νέο κανονισμό που περιορίζει τις προσκλήσεις σε πέντε ανά απόφοιτο.

Ο Σύλλογος Φοιτητών Ιατρικής του ΑΠΘ ζήτησε επανεξέταση του κανονισμού, επισημαίνοντας ότι το όριο των πέντε προσκλήσεων δεν καλύπτει τις ανάγκες πολύτεκνων οικογενειών.

Προτείνεται η καθιέρωση ευέλικτου συστήματος για τον αριθμό προσκλήσεων, με βάση τη χωρητικότητα της Αίθουσας Τελετών και τον αριθμό αποφοίτων σε κάθε τελετή.

Η Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 1.000 άτομα, γεγονός που επιτρέπει πιθανή αύξηση των προσκλήσεων χωρίς να διαταράσσεται η ομαλή διεξαγωγή της ορκωμοσίας.

Ο Σύλλογος ζητά από τις Πρυτανικές Αρχές να υιοθετήσουν έναν κανονισμό που να διασφαλίζει τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα των τελετών και ισοτιμία για όλες τις οικογένειες αποφοίτων. Snapshot powered by AI

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, καταγράφοντας την ένταση που σημειώθηκε την Πέμπτη έξω από την Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε όταν υπεύθυνοι ασφαλείας δεν επέτρεψαν την είσοδο σε φίλους και συγγενείς τελειόφοιτων, επικαλούμενοι τον νέο κανονισμό του ΑΠΘ για τον αριθμό των προσκεκλημένων στις τελετές ορκωμοσίας.

Ο συγκεκριμένος κανονισμός εφαρμόζεται από τον περασμένο Νοέμβριο και προβλέπει ότι κάθε απόφοιτος μπορεί να διαθέτει έως πέντε προσκλήσεις για συγγενείς ή άλλα πρόσωπα που επιθυμεί να παρευρεθούν στην ορκωμοσία του.

Με αφορμή τις αντιδράσεις, ο Σύλλογος Φοιτητών Ιατρικής του ΑΠΘ απέστειλε επιστολή προς τις Πρυτανικές Αρχές, ζητώντας την επανεξέταση του ισχύοντος πλαισίου. Όπως επισημαίνει, αναγνωρίζει πλήρως τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα της τελετής και συμφωνεί ότι πρέπει να διεξάγεται με τάξη, ασφάλεια και σεβασμό προς τον θεσμό, θεωρώντας εύλογη την ύπαρξη ορίου στον αριθμό των παρευρισκομένων.

Παράλληλα, όμως, τονίζει ότι το ενιαίο όριο των πέντε προσκλήσεων δεν καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες των οικογενειών των αποφοίτων, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών. Όπως αναφέρει, αρκετοί απόφοιτοι αναγκάζονται να επιλέξουν ποια από τα πιο κοντινά τους πρόσωπα θα παραστούν σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής τους.

Στην πρότασή του, ο Σύλλογος εισηγείται την αντικατάσταση του σταθερού ορίου με ένα πιο ευέλικτο σύστημα, σύμφωνα με το οποίο ο αριθμός των προσκλήσεων θα καθορίζεται από τη γραμματεία κάθε τμήματος, ανάλογα με τον αριθμό των αποφοίτων που συμμετέχουν στην τελετή και τη διαθέσιμη χωρητικότητα της Αίθουσας Τελετών.

Όπως επισημαίνεται, η Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ έχει δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 1.000 ατόμων. Δεδομένου ότι οι περισσότερες ορκωμοσίες αφορούν είτε τμήματα με σχετικά μικρό αριθμό αποφοίτων είτε πραγματοποιούνται σε διαδοχικές ομάδες περίπου 80 έως 100 ατόμων, εκτιμάται ότι υπάρχει περιθώριο να διατεθούν περισσότερες προσκλήσεις χωρίς να επηρεάζεται η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Ο Σύλλογος Φοιτητών Ιατρικής ΑΠΘ καλεί τις Πρυτανικές Αρχές να εξετάσουν την πρόταση, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πιο ευέλικτου και δίκαιου κανονισμού, ο οποίος θα διασφαλίζει τόσο τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα των ορκωμοσιών όσο και την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των αποφοίτων και των οικογενειών τους.