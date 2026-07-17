Η Sydney Sweeney είναι σε… euphoria

Snapshot Η συλλογή περιλαμβάνει πράσινο σετ με μπουστάκι και εφαρμοστό σορτς, καθώς και ροζ φόρμα.

Η ηθοποιός ανακοίνωσε την κυκλοφορία της συλλογής μέσω του προσωπικού της Instagram.

Η SYRN δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει εσώρουχα σχεδιασμένα για τις γυναίκες να νιώθουν άνετα με τον εαυτό τους.

Η πρώτη ανακοίνωση για το brand έγινε τον Ιανουάριο, όταν η Sweeney αποκάλυψε το μυστικό του δικού της brand εσωρούχων. Snapshot powered by AI

Η Sydney Sweeney για ακόμη μία φορά κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα, αυτή τη φορά μέσα από τις νέες της αναρτήσεις στα social media.

Η 28χρονη ηθοποιός παρουσίασε τη νέα συλλογή της εταιρείας εσωρούχων της SYRN, με τίτλο «Small Town Girl», και πόζαρε φορώντας δημιουργίες από τη νέα σειρά. Στις φωτογραφίες εμφανίζεται με ένα πράσινο σετ εσωρούχων, αποτελούμενο από μπουστάκι και εφαρμοστό σορτς, ενώ σε άλλες εικόνες ολοκληρώνει την εμφάνισή της με μια ροζ φόρμα.

Η ίδια ανακοίνωσε την κυκλοφορία της νέας συλλογής μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Είσαι ένα κορίτσι από μικρή πόλη; Η νέα συλλογή είναι διαθέσιμη τώρα».

Σε μία από τις εικόνες εμφανίζεται χαλαρή, κρατώντας το κινητό της στο χέρι και ακουμπώντας στον πάγκο μιας κουζίνας που φαίνεται να βρίσκεται σε τροχόσπιτο.

Eνώ σε άλλη φωτογραφία ποζάρει με τα χέρια στη μέση κοιτώντας απευθείας τον φακό.

Η ηθοποιός είχε αποκαλύψει για πρώτη φορά τη δημιουργία του δικού της brand εσωρούχων τον Ιανουάριο, γράφοντας τότε στα social media:

«Το μυστικό επιτέλους αποκαλύφθηκε… καλωσορίστε τη SYRN».

Η Sydney Sweeney είχε εξηγήσει πως στόχος της ήταν να δημιουργήσει εσώρουχα που απευθύνονται στις γυναίκες για τις ίδιες και όχι για να ανταποκριθούν στις προσδοκίες κάποιου άλλου.

https://www.instagram.com/p/Da26bxakcuA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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