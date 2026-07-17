Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης διευρύνει το αποτύπωμά της

Νέες στρατηγικές συνεργασίες, διευρυμένο χαρτοφυλάκιο και επενδύσεις που ενισχύουν την αναπτυξιακή της πορεία

Παναγιώτης Βελισσάρης

Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης διευρύνει το αποτύπωμά της
ANNOUNCEMENTS
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ) διευρύνει το αποτύπωμά της στην ελληνική αγορά ποτών, υλοποιώντας μια στρατηγική ανάπτυξης που συνδυάζει νέες συνεργασίες, διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της και επενδύσεις στην παραγωγή. Σε μια απαιτητική χρονιά για τον κλάδο της μπύρας, η εταιρεία ενίσχυσε τη θέση της, βελτίωσε σημαντικά τα οικονομικά της αποτελέσματα και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για το επόμενο στάδιο της αναπτυξιακής της πορείας.

Η ΕΖΑ κατέγραψε σταθερό EBITDA στα €2,43 εκατ., ενώ το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBIT) επέστρεψε σε θετικό πρόσημο. Παράλληλα, οι προ φόρων ζημιές μειώθηκαν κατά 54%, επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που δίνει έμφαση στη δημιουργία αξίας και όχι αποκλειστικά στην αύξηση του όγκου πωλήσεων.

Ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση για την επόμενη ημέρα

Καθοριστικό ρόλο στη χρηματοοικονομική ενίσχυση της εταιρείας διαδραμάτισε η επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €7 εκατ., η οποία ενίσχυσε τα ίδια κεφάλαια και τη ρευστότητα της ΕΖΑ. Παράλληλα, η αναχρηματοδότηση του δανεισμού προσέθεσε επιπλέον €5 εκατ. στο κεφάλαιο κίνησης, δημιουργώντας ακόμη πιο ισχυρές βάσεις για την υλοποίηση του επενδυτικού και εμπορικού σχεδιασμού της.

Η θετική πορεία της εταιρείας αποτυπώθηκε και στις εμπορικές της επιδόσεις. Κατά το 2025, η ΕΖΑ κατέγραψε αύξηση 8% στις πωλήσεις μπύρας στο κανάλι της εστίασης, με αιχμή τις συσκευασίες φιάλης και βαρελιού, ενώ στο οργανωμένο λιανεμπόριο οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 19%, με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης τα εμπορικά σήματα ΕΖΑ και PILS HELLAS. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν τη δυναμική των brands της εταιρείας και τη στρατηγική της επιλογή να επενδύει στην αξία, την ποιότητα και την ενίσχυση της παρουσίας της σε όλα τα κανάλια της αγοράς.

Νέα brands, νέες συνεργασίες, νέες κατηγορίες

Η ΕΖΑ συνεχίζει να διευρύνει δυναμικά το χαρτοφυλάκιό της. Μετά την ένταξη της Πειραϊκής Μικροζυθοποιίας και της CRETAN KINGS, η εταιρεία ανέλαβε και τη στρατηγική συνεργασία με τη San Miguel, μία από τις κορυφαίες διεθνείς premium μάρκες μπύρας, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της στην αγορά HoReCa και στο οργανωμένο λιανεμπόριο.

Το επόμενο βήμα έρχεται τον Ιούλιο του 2026, με τη συνεργασία της ΕΖΑ με την ιστορική ΠΙΛΑΒΑΣ, σηματοδοτώντας την είσοδο της εταιρείας στην κατηγορία των ελληνικών αποσταγμάτων. Η κίνηση αυτή διευρύνει το επιχειρηματικό της αποτύπωμα και επιταχύνει τη μετάβασή της από μια αμιγώς ζυθοποιία σε μια ολοκληρωμένη εταιρεία ποτών.

Σταθερή επένδυση στην Ελλάδα

Με έδρα και παραγωγική βάση την Αταλάντη από το 1989, η ΕΖΑ παραμένει η μεγαλύτερη ανεξάρτητη ελληνική ζυθοποιία και η τρίτη μεγαλύτερη βιομηχανία μπύρας της χώρας. Με επενδύσεις που ξεπερνούν τα €31,9 εκατ. την τελευταία δεκαετία και περισσότερους από 140 εργαζομένους, συνεχίζει να επενδύει στην ελληνική παραγωγή, στην καινοτομία και στην ανάπτυξη ισχυρών ελληνικών και διεθνών brands.

Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης, Νικήτα Ασπιώτη «Το 2025 ήταν μια χρονιά στρατηγικών επιλογών για την ΕΖΑ. Σε μια ιδιαίτερα απαιτητική αγορά, επιλέξαμε συνειδητά να επενδύσουμε στη δημιουργία αξίας, δίνοντας προτεραιότητα στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην ενίσχυση της λειτουργικής μας αποδοτικότητας και στη διαμόρφωση ενός ακόμη πιο ισχυρού χαρτοφυλακίου προϊόντων και συνεργασιών. Η σημαντική βελτίωση των οικονομικών μας αποτελεσμάτων επιβεβαιώνει ότι η στρατηγική αυτή αποδίδει. Παράλληλα, η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν διεθνείς και ελληνικοί συνεργάτες, όπως η San Miguel και ο ιστορικός οίκος ΠΙΛΑΒΑΣ, αποτελεί αναγνώριση της αξιοπιστίας, της εμπορικής δυναμικής και των προοπτικών της ΕΖΑ. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας να δημιουργούμε αξία για τους καταναλωτές, τους συνεργάτες, τους ανθρώπους μας και την ελληνική οικονομία. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην παραγωγή μας στην Αταλάντη, στους ανθρώπους μας και στην ανάπτυξη ελληνικών και διεθνών brands, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για το επόμενο κεφάλαιο της πορείας της ΕΖΑ»

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Explainer: 13, 11, ή 8; Πόσοι είναι τελικά οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα; Γιατί υπάρχουν διαφορετικές «καταμετρήσεις» και γιατί είναι όλες... σωστές;

17:03ΑΠΟΨΕΙΣ

Πέρα από το μηχανογραφικό: Όσα μου δίδαξαν οι φετινοί υποψήφιοι

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων του Ιουλίου - Αυξημένη κίνηση σε όλες τις εξόδους της Αττικής

16:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός με δύο πρόσωπα το επόμενο 10ημερο: Από τα 40αρια του Σαββατοκύριακου, στη μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας

16:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προπονητής Χαλ: «Κλεισμένος κατά 95% ο Τζολάκης - Τον περιμένω την άλλη εβδομάδα»

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη Θάλασσα: Χτυπήθηκε τάνκερ ναυλωμένο από την ExxonMobil

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Επιβάτης πτήσης από Τουρκία για Γερμανία «επικαλείται τη Σαρία» για να μην καθίσει δίπλα σε γυναίκα - Χαστούκισε την αεροσυνοδό

16:44ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οδύσσεια μετά μουσικής: Κυκλοφόρησε το επιβλητικό soundtrack της ταινίας βασισμένο σε όργανα εμπνευσμένα από την αρχαία Ελλάδα

16:35ΕΛΛΑΔΑ

«Συναγερμός» από την Πυροσβεστική για φωτιές: Εξαιρετικά επικίνδυνες οι συνθήκες το επόμενο διάστημα

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς σε περιοχές της Κρήτης το Σάββατο - Δείτε χάρτη

16:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Στα εγκαίνια μνημείων στα Ιωάννινα - «Ο χρόνος τα άφησε όλα πίσω αλλά δεν τα ξεχνάμε»

16:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ρούχα που σας ντύνουν μόνα τους - Δεν χρειάζεται ούτε να κουνηθείτε

16:07LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση για το «Voice» - Ποιος αναλαμβάνει την παρουσίαση

16:00ΥΓΕΙΑ

Σημάδια ότι μπορεί να έχετε πολύποδα στο παχύ έντερο

15:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποια είναι η Ελληνοαμερικανίδα Trish Christakis που μίλησε ελληνικά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην παρουσίασή του στους Χιτ

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Νάκυ Αγάθου: Οι αξέχαστες στιγμές από την τηλεόραση - Η γυναίκα που έγραψε ιστορία στην ΕΡΤ - Δείτε βίντεο

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό «μπλοκάρισμα» στην Πανεπιστημίου: Συγκρούστηκε λεωφορείο με τρόλεϊ - Τέσσερις ελαφρά τραυματίες

15:39ANNOUNCEMENTS

Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης διευρύνει το αποτύπωμά της

15:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Ανήλικη λήστεψε μίνι μάρκετ με φαλτσέτα

15:21LIFESTYLE

Η Sydney Sweeney είναι σε… euphoria

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κλείδωσε η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας για την επόμενη εβδομάδα - Χάρτες GFS και ECMWF 

12:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Πολύ τοπικά 40άρια και μετά ανατροπή - Μέχρι πότε θα έχει ζέστη

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Βίντεο ντοκουμέντo από το σημείο της επίθεσης του σκυλιού στον άνδρα

16:07LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση για το «Voice» - Ποιος αναλαμβάνει την παρουσίαση

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη για ναρκωτικά η Σίλα Γεντζόγλου που έκανε ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

13:04ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Μόλις της είπα ότι δεν την συμπαθώ»: Η απάντηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε Ελληνοαμερικανίδα δημοσιογράφο στα ελληνικά που δεν κατάλαβε κανείς - Δείτε βίντεο

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νοέλια Καστίγιο: Νέες αποκαλύψεις για τη φρίκη που έζησε η 25χρονη που πέθανε με ευθανασία - Το ημερολόγιο των βιασμών και η υπόσχεση της μητέρας της να εκδικηθεί

15:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποια είναι η Ελληνοαμερικανίδα Trish Christakis που μίλησε ελληνικά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην παρουσίασή του στους Χιτ

14:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης: Αποσύρθηκε κι επίσημα από τη διεκδίκηση της προεδρίας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Μάρω Κοντού: Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη για το τελευταίο «αντίο» στην κυρία «Κοκοβίκου»

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό «μπλοκάρισμα» στην Πανεπιστημίου: Συγκρούστηκε λεωφορείο με τρόλεϊ - Τέσσερις ελαφρά τραυματίες

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Νάκυ Αγάθου: Οι αξέχαστες στιγμές από την τηλεόραση - Η γυναίκα που έγραψε ιστορία στην ΕΡΤ - Δείτε βίντεο

08:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πότε θα διεξαχθούν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός - Η ώρα και το κανάλι

07:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Νωρίτερα φέτος η ανακοίνωσή τους - Οι πρώτες εκτιμήσεις για το πού θα κυμανθούν

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Η αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα προσλαμβάνει: Ποιες είναι οι θέσεις και ποιοι οι μισθοί

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση στη Χιλή: Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν έντονες αναταράξεις σε αεροσκάφος - Δεν κατάφερε να προσγειωθεί - Βίντεο

16:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός με δύο πρόσωπα το επόμενο 10ημερο: Από τα 40αρια του Σαββατοκύριακου, στη μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Επιβάτης πτήσης από Τουρκία για Γερμανία «επικαλείται τη Σαρία» για να μην καθίσει δίπλα σε γυναίκα - Χαστούκισε την αεροσυνοδό

12:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Βασίλης Κόκκαλης - Σε ποιον πηγαίνει η έδρα

15:18ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΘ: Άφησαν συγγενείς φοιτητών εκτός ορκωμοσίας - Δεν είχαν πρόσκληση με QR - Η πρόταση του Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ