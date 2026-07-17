Επιδημία στις ΗΠΑ: Το μαρούλι που χρησιμοποίησαν τα Taco Bell πίσω από την «εκρηκτική διάρροια»

Snapshot Το ψιλοκομμένο μαρούλι iceberg που προμηθεύει η Taylor Farms και σερβίρεται σε Taco Bell συνδέεται με επιδημία κυκλοσπορίασης σε 34 πολιτείες των ΗΠΑ.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί πάνω από 7.000 κρούσματα και 141 νοσηλείες, με το επίκεντρο στη Μεσοδυτική περιοχή της χώρας.

Η Taco Bell απέσυρε οικειοθελώς το ύποπτο μαρούλι από την εφοδιαστική της αλυσίδα σε εθνικό επίπεδο για να περιορίσει την εξάπλωση.

Η κυκλοσπορίαση προκαλείται από παράσιτο και μεταδίδεται μέσω μολυσμένων τροφίμων ή νερού, με συμπτώματα όπως υδαρή διάρροια και έντονες κράμπες.

Η Taylor Farms έχει ιστορικό σύνδεσης με προηγούμενα υγειονομικά επεισόδια, όπως επιδημίες E. coli και κυκλοσπορίασης. Snapshot powered by AI

Μια σοβαρή υγειονομική κρίση πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το ψιλοκομμένο μαρούλι iceberg που διανέμεται από την εταιρεία Taylor Farms και σερβίρεται σε ορισμένα εστιατόρια της γνωστής αλυσίδας Taco Bell συνδέεται με ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο ξέσπασμα κυκλοσπορίνης. Πρόκειται για μια εντερική ασθένεια που προκαλείται από ένα μικροσκόπιο παράσιτο και απειλεί να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη έξαρση του είδους που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), τα κρούσματα παρουσιάζουν κατακόρυφη αύξηση, αγγίζοντας ήδη τις 7.000 περιπτώσεις (επιβεβαιωμένες ή υπό διερεύνηση) από την 1η Μαΐου. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων ασθενών είναι τουλάχιστον εξαπλάσιος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 141 νοσηλείες. Αν και η απειλή εξαπλώνεται, οι αρχές θεωρούν το συγκεκριμένο ξέσπασμα περιφερειακό, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στη Μεσοδυτική περιοχή των ΗΠΑ.

Μέχρι στιγμής, το CDC έχει ταυτοποιήσει τουλάχιστον 400 κρούσματα που σχετίζονται άμεσα με την επιδημία σε τέσσερις συγκεκριμένες πολιτείες: το Μίσιγκαν, το Οχάιο, τη Δυτική Βιρτζίνια και το Κεντάκι. Πηγές προσκείμενες στην έρευνα επιβεβαίωσαν ότι σε αυτές τις περιοχές βρίσκονται τα καταστήματα Taco Bell που επηρεάστηκαν, αν και εκφράζονται φόβοι πως τα μολυσμένα προϊόντα ενδέχεται να έχουν μεταφερθεί και σε άλλες πολιτείες.

Το Υπουργείο Υγείας του Μίσιγκαν, το οποίο ηγείται των ερευνών έχοντας καταγράψει περισσότερα από 4.300 κρούσματα κυκλοσπορίνης, έχει ήδη μιλήσει με χίλιους και πλέον πολίτες. Οι τοπικές αρχές ξεκαθαρίζουν ότι, αν και δεν μπορούν να εγγυηθούν με απόλυτη βεβαιότητα πως κάθε μεμονωμένη ασθένεια προέρχεται από την ίδια πηγή, η απότομη και συγκεντρωμένη γεωγραφικά αύξηση δείχνει ξεκάθαρα κοινή προέλευση.

Η αντίδραση της Taco Bell ήταν άμεση. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι, σε στενή συνεργασία με τους αξιωματούχους δημόσιας υγείας και λειτουργώντας με γνώμονα την απόλυτη ασφάλεια των καταναλωτών, προχώρησε στην οικειοθελή και επ' αόριστον απόσυρση του ύποπτου λαχανικού από την εφοδιαστική της αλυσίδα σε εθνικό επίπεδο, με στόχο την πλήρη αντικατάστασή του μέσα σε 24 ώρες στις πληγείσες πολιτείες. Από την πλευρά της, η Taylor Farms, η οποία προμηθεύει εστιατόρια και παντοπωλεία σε όλη τη χώρα, δεν έχει προβεί ακόμη σε κάποιο επίσημο σχόλιο.

Η κυκλοσπορίαση δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέσω της κατάποσης μολυσμένου νερού ή τροφίμων, κυρίως φρέσκων λαχανικών και φρούτων. Οι ασθενείς έρχονται αντιμέτωποι με επίμονα και εξαντλητικά συμπτώματα, όπως υδαρή διάρροια, έντονες κράμπες και φούσκωμα, τα οποία μπορούν να διαρκέσουν για εβδομάδες.

Οι ομοσπονδιακές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον περιορισμό της κατάστασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Taylor Farms βρίσκεται στο στόχαστρο υγειονομικών ελέγχων, καθώς προϊόντα της είχαν συνδεθεί στο παρελθόν με ξέσπασμα E. coli λόγω μολυσμένων κρεμμυδιών το 2024, αλλά και με παλαιότερη επιδημία κυκλοσπορίνης το 2013.