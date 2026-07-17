Πολάκης: Προς απόσυρση από τη διεκδίκηση της προεδρίας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Snapshot Ο Παύλος Πολάκης φαίνεται να αποσύρεται από τη διεκδίκηση της προεδρίας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ λόγω αρνητικών συσχετισμών εντός της ΚΟ.

Η απόφασή του επιβεβαιώνεται από αινιγματική ανάρτηση που έκανε ο ίδιος στα κοινωνικά μέσα.

Η αυριανή ψηφοφορία για την προεδρία της ΚΟ θα γίνει χωρίς τον Πολάκη ως υποψήφιο απέναντι στη Ρένα Δούρου.

Υπάρχει ενδεχόμενο ο Πολάκης να διεκδικήσει την προεδρία της εκλογικής επιτροπής του κόμματος, υλοποιώντας έτσι την πρόταση για συλλογική ηγεσία.

Η πρόταση για συλλογική ηγεσία είχε αρχικά απορριφθεί από τον ίδιο τον Πολάκη και τη Ρένα Δούρου. Snapshot powered by AI

Οι αρνητικοί συσχετισμοί σε βάρος του που υπήρχαν εντός της ΚΟ, φαίνεται πως οδήγησαν τον Παύλο Πολάκη στην απόφαση να μην κατέλθει στην αυριανή ψηφοφορία για την ανάδειξη προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, απέναντι στη Ρένα Δούρου.

Ο ίδιος έδωσε το στίγμα της απόφασής του μέσα από μια αινιγματική ανάρτηση, ωστόσο οι τελευταίες πληροφορίες συντείνουν στο ότι η απόφαση έχει ληφθεί.

Η ανάρτηση - μαντινάδα του Παύλου Πολάκη:

«Στράτα μου ίδια ήσουνα

κι ίδια πομενεις πάντα…

και δεν χωρουν στο δρομο μου

των αλλονών κουμάντα!

Χαιρετισματα απο Σφακια σε ολους τους καλους !

Οι άλλοι ο,τι κι αν κανουν δεν μας αγγιζουν γιατι δειξανε και το πραγματικο τους

μποι και το ηθικο τους αναστημα….

ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ».

Πλέον μένει να φανεί αν στην αυριανή συνεδρίαση της ΚΕ ο Παύλος Πολάκης θα διεκδικήσει την προεδρία της εκλογικής επιτροπής του κόμματος, κάτι το οποίο αν συμβεί θα αποτελεί ουσιαστική εφαρμογή της πρότασης του Νίκου Παππά για συλλογική ηγεσία, την οποία αρχικά είχαν απορρίψει τόσο ο Παύλος Πολάκης, όσο και η Ρένα Δούρου.

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