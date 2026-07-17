Ποια είναι η Ελληνοαμερικανίδα Trish Christakis που μίλησε ελληνικά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Η Trish Christakis έγινε viral απευθύνοντας ερώτηση στον νέο σούπερσταρ των Χιτ στα Ελληνικά 

Newsbomb

Ποια είναι η Ελληνοαμερικανίδα Trish Christakis που μίλησε ελληνικά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέρασε από χθες με κάθε επισημότητα στην εποχή των Μαϊάμι Χιτ και άφησε πίσω του μετά από 13 ολόκληρα χρόνια στο Μιλγουόκι και τα αγαπημένα του «Ελάφια».

Ο «Greek Freak» παρουσιάστηκε την Πέμπτη από τους Χιτ και παρευρέθηκε στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Ανάμεσα στους δημοσιογράφους που είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον Έλληνα σταρ ήταν και η Ελληνοαμερικανίδα, Trish Christakis, η οποία μάλιστα κατάφερε να γίνει viral καθώς απευθύνθηκε στον Γιάννη στα Ελληνικά, με τον Αντετοκούνμπο να απαντά επίσης στα Ελληνικά και να χαρίζει μια αστεία και αυθόρμητη στιγμή.

Ποια είναι η Trish Christakis

Η Ελληνοαμερικανίδα ρεπόρτερ του NBC 6, Trish Christakis έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού εδώ και κάποια χρόνια έπειτα από κάποιες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ πλέον θα έχει την ευκαιρία να συνεργάζεται συχνότερα με τον Γιάννη στον νέο σταθμό της καριέρας του.

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Η Ελληνοαμερικανίδα ρεπόρτερ είναι μεγαλωμένη στο Σικάγο και έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο του Illinois Urbana-Champaign με ειδίκευση στη δημοσιογραφία. Έχει εδραιώσει τη θέση της στο NBA, κάνοντας αισθητή την παρουσία της όταν κάλυψε από κοντά τον αγώνα Μαϊάμι Χιτ - Λος Άντζελες Λέικερς το 2023.

Η 32χρονη δημοσιογράφος εντάχθηκε στο CBS News Miami τον Φεβρουάριο του 2022 και κάλυπτε μεγάλα αθλητικά γεγονότα, όπως το NBA, το NHL, το κολεγιακό μπάσκετ και το MLB, όπως αναφέρει το δίκτυο. Πλέον εδώ και μερικούς μήνες ανήκει στο δυναμικό του NBC 6 South Florida.

Στο ρεπορτάζ της συμπεριλαμβάνονται οι αγώνες των Μαϊάμι Χιτ στο NBA, των Μαϊάμι Ντόλφινς στο NFL και της Ίντερ Μαϊάμι στο MLS, ενώ έχει καλύψει και σημαντικά αθλητικά γεγονότα όπως το Stanley Cup και το κολεγιακό τουρνουά NCAA "March Madness". Ήταν επίσης παρούσα στους τελικούς του NBA.

«Το να παίζω ποδόσφαιρο όλη μου τη ζωή και να γίνω επαγγελματίας ήταν πάντα το μεγαλύτερο όνειρό μου. Αλλά το να πληρώνομαι για να καλύπτω την καριέρα του Μέσι, είναι περισσότερο από αυτό που μπορούσα να φανταστώ», είχε πει χαρακτηριστικά η ίδια, που θεωρεί τον Αργεντινό, τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

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