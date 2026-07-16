Γιάννης Αντετοκούνμπο: Παρακολούθησε αγώνα Μουντιάλ με τον Μικ Τζάγκερ
Τον ημιτελικό μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής παρακολούθησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
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Στο γήπεδο βρέθηκε χθες, Τετάρτη, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, για να παρακολουθήσει τον ημιτελικό αγώνα του Μουντιάλ 2026, μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής.
Ο γνωστός μπασκετμπολίστας, μετά τον αγώνα, έκανε σχετική ανάρτηση στο Instagram, γράφοντας: «Μπαμπά, μόλις πήγα σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου».
Στιις φωτογραφίες που ανέβασε, εκτός από αυτή με τη σύζυγό του Μαράια, συμπεριέλαβε και μία φωτογραφία με τον μουσικό και ιδρυτικό μέλος των Rolling Stones, Μικ Τζάγκερ, ο οποίος βρέθηκε και αυτός στα VIP καθίσματα του γηπέδου για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της γενέτειράς του Αγγλίας με την αλμπισελέστε.
Δείτε την ανάρτηση
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