Σημάδια ότι μπορεί να έχετε πολύποδα στο παχύ έντερο

Ένας πολύποδας παχέος εντέρου είναι μια μικρή ανάπτυξη στην εσωτερική επένδυση του παχέος εντέρου ή του ορθού. Οι περισσότεροι πολύποδες είναι καλοήθεις, αλλά ορισμένοι τύποι μπορούν σιγά σιγά να μετατραπούν σε καρκίνο του παχέος εντέρου με την πάροδο του χρόνου.

Το σημαντικό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι οι πολύποδες του παχέος εντέρου συνήθως δεν προκαλούν συμπτώματα. Πολλοί μαθαίνουν ότι τους έχουν μόνο κατά τη διάρκεια κάποιου τακτικού ελέγχου. Όταν εμφανίζονται συμπτώματα, συχνά συγχέονται με αιμορροΐδες, λοιμώξεις, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου ή άλλα πεπτικά προβλήματα, επομένως απαιτείται σωστός έλεγχος.

Μπορούν οι πολύποδες του παχέος εντέρου να προκαλέσουν αιμορραγία;

Ναι. Η αιμορραγία είναι ένα από τα πιο σημαντικά πιθανά σημάδια ενός πολύποδα του παχέος εντέρου, ειδικά εάν ο πολύποδας είναι μεγάλος ή ερεθισμένος.

Μπορεί να παρατηρήσετε έντονο κόκκινο αίμα στο χαρτί υγείας, αίμα στην επιφάνεια των κοπράνων ή πιο σκούρα κόπρανα εάν η αιμορραγία εμφανίζεται υψηλότερα στο έντερο. Μερικές φορές η αιμορραγία είναι αόρατη και εμφανίζεται μόνο μέσω εξέτασης κοπράνων ή εξέτασης αίματος που φανερώνει αναιμία λόγω ανεπάρκειας σιδήρου.

Μην υποθέτετε ότι η αιμορραγία από το ορθό είναι «απλώς αιμορροΐδες», ειδικά εάν είναι νέα, επαναλαμβανόμενη, αναμεμειγμένη με κόπρανα ή συνοδεύεται από αλλαγές στο έντερο, κόπωση ή απώλεια βάρους.

Μπορούν οι πολύποδες του παχέος εντέρου να αλλάξουν τις συνήθειες του εντέρου;

Οι μεγάλοι πολύποδες μπορεί μερικές φορές να επηρεάσουν τις κενώσεις. Αυτό μπορεί να εμφανιστεί ως δυσκοιλιότητα, διάρροια, στενότερα κόπρανα ή αίσθημα ότι το έντερο δεν έχει αδειάσει εντελώς.

Μια σύντομη αλλαγή μετά από ταξίδι, στρες ή δίαιτα είναι συχνή. Αλλά οι αλλαγές στο έντερο, που διαρκούν περισσότερο από μία εβδομάδα, επαναλαμβάνονται χωρίς σαφή λόγο ή επιδεινώνονται με την πάροδο του χρόνου, θα πρέπει να συζητηθούν με έναν γιατρό.

Μπορεί ένας πολύποδας να προκαλέσει κοιλιακό πόνο;

Οι περισσότεροι μικροί πολύποδες δεν προκαλούν πόνο. Οι μεγαλύτεροι πολύποδες μπορεί περιστασιακά να προκαλέσουν κράμπες, φούσκωμα, πίεση ή δυσφορία εάν φράζουν εν μέρει το έντερο ή ερεθίζουν το κόλον.

Ο έντονος κοιλιακός πόνος, ο έμετος, η αδυναμία κένωσης κοπράνων ή αερίων ή μια πρησμένη άκαμπτη κοιλιά δεν είναι σύμπτωμα του τύπου «περιμένουμε και βλέπουμε». Χρήζει επείγουσας ιατρικής φροντίδας.

Μπορεί η κόπωση να είναι ένα κρυφό σημάδι;

Ναι, αλλά έμμεσα. Ένας αιμορραγών πολύποδας μπορεί να προκαλέσει αργή απώλεια αίματος με την πάροδο του χρόνου, οδηγώντας σε αναιμία από έλλειψη σιδήρου.

Αυτό μπορεί να προκαλέσει κόπωση, αδυναμία, ζάλη, δύσπνοια, χλωμό δέρμα και ταχυπαλμία. Εάν διαπιστωθεί αναιμία σε έναν ενήλικα, οι γιατροί συνήθως αναζητούν μια αιτία, συμπεριλαμβανομένης πιθανής αιμορραγίας στο πεπτικό σύστημα.

Ποιος είναι πιο πιθανό να έχει πολύποδες του παχέος εντέρου;

Ο κίνδυνος αυξάνεται με την ηλικία, ειδικά μετά τα 45-50. Άλλοι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν προσωπικό ή οικογενειακό ιστορικό πολυπόδων του παχέος εντέρου ή καρκίνου του παχέος εντέρου, φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, κάπνισμα, βαριά κατανάλωση αλκοόλ, παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2 και δίαιτα χαμηλή σε φυτικές ίνες, πλούσια σε επεξεργασμένο ή κόκκινο κρέας.

Μερικοί έχουν κληρονομικά σύνδρομα, που προκαλούν πολλούς πολύποδες και απαιτούν πιο εντατικό έλεγχο και πιο νωρίς σε ηλικία.

Πώς εντοπίζονται οι πολύποδες του παχέος εντέρου;

Οι πολύποδες του παχέος εντέρου εντοπίζονται μέσω ελέγχου ή διαγνωστικών εξετάσεων. Η κολονοσκόπηση μπορεί να ανιχνεύσει και να αφαιρέσει πολύποδες κατά τη διάρκεια της ίδιας διαδικασίας. Άλλες επιλογές, όπως εξετάσεις κοπράνων ή απεικονιστικές εξετάσεις, μπορεί να υποδεικνύουν ότι απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση.

Εάν μια εξέταση κοπράνων είναι θετική, συνήθως απαιτείται κολονοσκόπηση, για να βρεθεί η πηγή και να αφαιρεθούν τυχόν πολύποδες.

Πότε πρέπει να πάτε σε γιατρό

Επισκεφθείτε γιατρό εάν παρατηρήσετε:

αιμορραγία από το ορθό

αίμα στα κόπρανα

επίμονες αλλαγές στο έντερο

ανεξήγητο κοιλιακό πόνο

σιδηροπενική αναιμία

ανεξήγητη απώλεια βάρους

συνεχή κόπωση

Για ενήλικες με μέσο κίνδυνο, ο έλεγχος για καρκίνο του παχέος εντέρου συνιστάται γενικά από την ηλικία των 45 ετών και μετά. Άτομα με συμπτώματα ή υψηλότερο κίνδυνο μπορεί να χρειαστούν έλεγχο νωρίτερα.

Συχνές Ερωτήσεις

Εάν οι περισσότεροι πολύποδες δεν έχουν συμπτώματα, πώς μπορώ να ξέρω ότι έχω έστω έναν;

Συχνά δεν μπορείτε να το γνωρίζετε χωρίς έλεγχο. Γι' αυτό ο έλεγχος του παχέος εντέρου ανάλογα με την ηλικία είναι σημαντικός, ακόμη και όταν οι συνήθειες του εντέρου φαίνονται φυσιολογικές.

Η εύρεση ενός πολύποδα σημαίνει ότι έχω καρκίνο;

Όχι. Οι περισσότεροι πολύποδες του παχέος εντέρου δεν είναι καρκίνος. Αλλά ορισμένοι τύποι, ειδικά τα αδενώματα και ορισμένοι οδοντωτοί πολύποδες, μπορούν να γίνουν καρκίνοι με την πάροδο του χρόνου εάν δεν αφαιρεθούν.

Μπορεί μια εξέταση κοπράνων στο σπίτι να βρει πολύποδες του παχέος εντέρου;

Ορισμένες εξετάσεις κοπράνων μπορούν να ανιχνεύσουν κρυφές αλλαγές αίματος ή DNA που συνδέονται με καρκίνο ή προχωρημένους πολύποδες, αλλά δεν αφαιρούν πολύποδες. Ένα θετικό αποτέλεσμα συνήθως απαιτεί κολονοσκόπηση.

Εάν αφαιρέθηκε ένας πολύποδας, έχω ξεμπερδέψει με τους ελέγχους;

Όχι πάντα. Η παρακολούθηση εξαρτάται από τον αριθμό, το μέγεθος και τον τύπο των πολυπόδων που αφαιρούνται, καθώς και από το οικογενειακό ιστορικό και την ποιότητα της προετοιμασίας του εντέρου. Ο γιατρός σας θα πρέπει να σας δώσει ένα συγκεκριμένο διάστημα παρακολούθησης.

Συμπέρασμα

Οι πολύποδες του παχέος εντέρου συχνά δεν εμφανίζουν προειδοποιητικά σημάδια, γι' αυτό και ο έλεγχος είναι ο πιο αξιόπιστος τρόπος για να τους εντοπίσετε νωρίς. Όταν εμφανιστούν συμπτώματα, μπορεί να περιλαμβάνουν αιμορραγία από το ορθό, αίμα στα κόπρανα, αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου, κοιλιακή δυσφορία και κόπωση από αναιμία.

Η ασφαλέστερη προσέγγιση είναι απλή: μην αγνοείτε τις επίμονες αλλαγές ή την αιμορραγία του εντέρου και μην περιμένετε τα συμπτώματα πριν ακολουθήσετε τις συστάσεις για έλεγχο του παχέος εντέρου.

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