Σημάδια ότι μπορεί να έχετε πολύποδα στο παχύ έντερο

Πολύποδες παχέος εντέρου: Συμπτώματα και πότε να κάνετε εξέταση.

Newsbomb

Σημάδια ότι μπορεί να έχετε πολύποδα στο παχύ έντερο
ΥΓΕΙΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας πολύποδας παχέος εντέρου είναι μια μικρή ανάπτυξη στην εσωτερική επένδυση του παχέος εντέρου ή του ορθού. Οι περισσότεροι πολύποδες είναι καλοήθεις, αλλά ορισμένοι τύποι μπορούν σιγά σιγά να μετατραπούν σε καρκίνο του παχέος εντέρου με την πάροδο του χρόνου.

Το σημαντικό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι οι πολύποδες του παχέος εντέρου συνήθως δεν προκαλούν συμπτώματα. Πολλοί μαθαίνουν ότι τους έχουν μόνο κατά τη διάρκεια κάποιου τακτικού ελέγχου. Όταν εμφανίζονται συμπτώματα, συχνά συγχέονται με αιμορροΐδες, λοιμώξεις, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου ή άλλα πεπτικά προβλήματα, επομένως απαιτείται σωστός έλεγχος.

Μπορούν οι πολύποδες του παχέος εντέρου να προκαλέσουν αιμορραγία;

Ναι. Η αιμορραγία είναι ένα από τα πιο σημαντικά πιθανά σημάδια ενός πολύποδα του παχέος εντέρου, ειδικά εάν ο πολύποδας είναι μεγάλος ή ερεθισμένος.

Μπορεί να παρατηρήσετε έντονο κόκκινο αίμα στο χαρτί υγείας, αίμα στην επιφάνεια των κοπράνων ή πιο σκούρα κόπρανα εάν η αιμορραγία εμφανίζεται υψηλότερα στο έντερο. Μερικές φορές η αιμορραγία είναι αόρατη και εμφανίζεται μόνο μέσω εξέτασης κοπράνων ή εξέτασης αίματος που φανερώνει αναιμία λόγω ανεπάρκειας σιδήρου.

Μην υποθέτετε ότι η αιμορραγία από το ορθό είναι «απλώς αιμορροΐδες», ειδικά εάν είναι νέα, επαναλαμβανόμενη, αναμεμειγμένη με κόπρανα ή συνοδεύεται από αλλαγές στο έντερο, κόπωση ή απώλεια βάρους.

Μπορούν οι πολύποδες του παχέος εντέρου να αλλάξουν τις συνήθειες του εντέρου;

Οι μεγάλοι πολύποδες μπορεί μερικές φορές να επηρεάσουν τις κενώσεις. Αυτό μπορεί να εμφανιστεί ως δυσκοιλιότητα, διάρροια, στενότερα κόπρανα ή αίσθημα ότι το έντερο δεν έχει αδειάσει εντελώς.

Μια σύντομη αλλαγή μετά από ταξίδι, στρες ή δίαιτα είναι συχνή. Αλλά οι αλλαγές στο έντερο, που διαρκούν περισσότερο από μία εβδομάδα, επαναλαμβάνονται χωρίς σαφή λόγο ή επιδεινώνονται με την πάροδο του χρόνου, θα πρέπει να συζητηθούν με έναν γιατρό.

Μπορεί ένας πολύποδας να προκαλέσει κοιλιακό πόνο;

Οι περισσότεροι μικροί πολύποδες δεν προκαλούν πόνο. Οι μεγαλύτεροι πολύποδες μπορεί περιστασιακά να προκαλέσουν κράμπες, φούσκωμα, πίεση ή δυσφορία εάν φράζουν εν μέρει το έντερο ή ερεθίζουν το κόλον.

Ο έντονος κοιλιακός πόνος, ο έμετος, η αδυναμία κένωσης κοπράνων ή αερίων ή μια πρησμένη άκαμπτη κοιλιά δεν είναι σύμπτωμα του τύπου «περιμένουμε και βλέπουμε». Χρήζει επείγουσας ιατρικής φροντίδας.

κολονοσκοπηση και αφαιρεση πολυποδα στο παχυ εντερο

Μπορεί η κόπωση να είναι ένα κρυφό σημάδι;

Ναι, αλλά έμμεσα. Ένας αιμορραγών πολύποδας μπορεί να προκαλέσει αργή απώλεια αίματος με την πάροδο του χρόνου, οδηγώντας σε αναιμία από έλλειψη σιδήρου.

Αυτό μπορεί να προκαλέσει κόπωση, αδυναμία, ζάλη, δύσπνοια, χλωμό δέρμα και ταχυπαλμία. Εάν διαπιστωθεί αναιμία σε έναν ενήλικα, οι γιατροί συνήθως αναζητούν μια αιτία, συμπεριλαμβανομένης πιθανής αιμορραγίας στο πεπτικό σύστημα.

Ποιος είναι πιο πιθανό να έχει πολύποδες του παχέος εντέρου;

Ο κίνδυνος αυξάνεται με την ηλικία, ειδικά μετά τα 45-50. Άλλοι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν προσωπικό ή οικογενειακό ιστορικό πολυπόδων του παχέος εντέρου ή καρκίνου του παχέος εντέρου, φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, κάπνισμα, βαριά κατανάλωση αλκοόλ, παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2 και δίαιτα χαμηλή σε φυτικές ίνες, πλούσια σε επεξεργασμένο ή κόκκινο κρέας.

Μερικοί έχουν κληρονομικά σύνδρομα, που προκαλούν πολλούς πολύποδες και απαιτούν πιο εντατικό έλεγχο και πιο νωρίς σε ηλικία.

Πώς εντοπίζονται οι πολύποδες του παχέος εντέρου;

Οι πολύποδες του παχέος εντέρου εντοπίζονται μέσω ελέγχου ή διαγνωστικών εξετάσεων. Η κολονοσκόπηση μπορεί να ανιχνεύσει και να αφαιρέσει πολύποδες κατά τη διάρκεια της ίδιας διαδικασίας. Άλλες επιλογές, όπως εξετάσεις κοπράνων ή απεικονιστικές εξετάσεις, μπορεί να υποδεικνύουν ότι απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση.

Εάν μια εξέταση κοπράνων είναι θετική, συνήθως απαιτείται κολονοσκόπηση, για να βρεθεί η πηγή και να αφαιρεθούν τυχόν πολύποδες.

Πότε πρέπει να πάτε σε γιατρό

Επισκεφθείτε γιατρό εάν παρατηρήσετε:

  • αιμορραγία από το ορθό
  • αίμα στα κόπρανα
  • επίμονες αλλαγές στο έντερο
  • ανεξήγητο κοιλιακό πόνο
  • σιδηροπενική αναιμία
  • ανεξήγητη απώλεια βάρους
  • συνεχή κόπωση

Για ενήλικες με μέσο κίνδυνο, ο έλεγχος για καρκίνο του παχέος εντέρου συνιστάται γενικά από την ηλικία των 45 ετών και μετά. Άτομα με συμπτώματα ή υψηλότερο κίνδυνο μπορεί να χρειαστούν έλεγχο νωρίτερα.

πολυποδες στο παχυ εντερο

Συχνές Ερωτήσεις

Εάν οι περισσότεροι πολύποδες δεν έχουν συμπτώματα, πώς μπορώ να ξέρω ότι έχω έστω έναν;

Συχνά δεν μπορείτε να το γνωρίζετε χωρίς έλεγχο. Γι' αυτό ο έλεγχος του παχέος εντέρου ανάλογα με την ηλικία είναι σημαντικός, ακόμη και όταν οι συνήθειες του εντέρου φαίνονται φυσιολογικές.

Η εύρεση ενός πολύποδα σημαίνει ότι έχω καρκίνο;

Όχι. Οι περισσότεροι πολύποδες του παχέος εντέρου δεν είναι καρκίνος. Αλλά ορισμένοι τύποι, ειδικά τα αδενώματα και ορισμένοι οδοντωτοί πολύποδες, μπορούν να γίνουν καρκίνοι με την πάροδο του χρόνου εάν δεν αφαιρεθούν.

Μπορεί μια εξέταση κοπράνων στο σπίτι να βρει πολύποδες του παχέος εντέρου;

Ορισμένες εξετάσεις κοπράνων μπορούν να ανιχνεύσουν κρυφές αλλαγές αίματος ή DNA που συνδέονται με καρκίνο ή προχωρημένους πολύποδες, αλλά δεν αφαιρούν πολύποδες. Ένα θετικό αποτέλεσμα συνήθως απαιτεί κολονοσκόπηση.

Εάν αφαιρέθηκε ένας πολύποδας, έχω ξεμπερδέψει με τους ελέγχους;

Όχι πάντα. Η παρακολούθηση εξαρτάται από τον αριθμό, το μέγεθος και τον τύπο των πολυπόδων που αφαιρούνται, καθώς και από το οικογενειακό ιστορικό και την ποιότητα της προετοιμασίας του εντέρου. Ο γιατρός σας θα πρέπει να σας δώσει ένα συγκεκριμένο διάστημα παρακολούθησης.

Συμπέρασμα

Οι πολύποδες του παχέος εντέρου συχνά δεν εμφανίζουν προειδοποιητικά σημάδια, γι' αυτό και ο έλεγχος είναι ο πιο αξιόπιστος τρόπος για να τους εντοπίσετε νωρίς. Όταν εμφανιστούν συμπτώματα, μπορεί να περιλαμβάνουν αιμορραγία από το ορθό, αίμα στα κόπρανα, αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου, κοιλιακή δυσφορία και κόπωση από αναιμία.

Η ασφαλέστερη προσέγγιση είναι απλή: μην αγνοείτε τις επίμονες αλλαγές ή την αιμορραγία του εντέρου και μην περιμένετε τα συμπτώματα πριν ακολουθήσετε τις συστάσεις για έλεγχο του παχέος εντέρου.

Πηγές:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Explainer: 13, 11, ή 8; Πόσοι είναι τελικά οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα; Γιατί υπάρχουν διαφορετικές «καταμετρήσεις» και γιατί είναι όλες... σωστές;

17:03ΑΠΟΨΕΙΣ

Πέρα από το μηχανογραφικό: Όσα μου δίδαξαν οι φετινοί υποψήφιοι

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων του Ιουλίου - Αυξημένη κίνηση σε όλες τις εξόδους της Αττικής

16:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός με δύο πρόσωπα το επόμενο 10ημερο: Από τα 40αρια του Σαββατοκύριακου, στη μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας

16:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προπονητής Χαλ: «Κλεισμένος κατά 95% ο Τζολάκης - Τον περιμένω την άλλη εβδομάδα»

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη Θάλασσα: Χτυπήθηκε τάνκερ ναυλωμένο από την ExxonMobil

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Επιβάτης πτήσης από Τουρκία για Γερμανία «επικαλείται τη Σαρία» για να μην καθίσει δίπλα σε γυναίκα - Χαστούκισε την αεροσυνοδό

16:44ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οδύσσεια μετά μουσικής: Κυκλοφόρησε το επιβλητικό soundtrack της ταινίας βασισμένο σε όργανα εμπνευσμένα από την αρχαία Ελλάδα

16:35ΕΛΛΑΔΑ

«Συναγερμός» από την Πυροσβεστική για φωτιές: Εξαιρετικά επικίνδυνες οι συνθήκες το επόμενο διάστημα

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς σε περιοχές της Κρήτης το Σάββατο - Δείτε χάρτη

16:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Στα εγκαίνια μνημείων στα Ιωάννινα - «Ο χρόνος τα άφησε όλα πίσω αλλά δεν τα ξεχνάμε»

16:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ρούχα που σας ντύνουν μόνα τους - Δεν χρειάζεται ούτε να κουνηθείτε

16:07LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση για το «Voice» - Ποιος αναλαμβάνει την παρουσίαση

16:00ΥΓΕΙΑ

Σημάδια ότι μπορεί να έχετε πολύποδα στο παχύ έντερο

15:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποια είναι η Ελληνοαμερικανίδα Trish Christakis που μίλησε ελληνικά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην παρουσίασή του στους Χιτ

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Νάκυ Αγάθου: Οι αξέχαστες στιγμές από την τηλεόραση - Η γυναίκα που έγραψε ιστορία στην ΕΡΤ - Δείτε βίντεο

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό «μπλοκάρισμα» στην Πανεπιστημίου: Συγκρούστηκε λεωφορείο με τρόλεϊ - Τέσσερις ελαφρά τραυματίες

15:39ANNOUNCEMENTS

Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης διευρύνει το αποτύπωμά της

15:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Ανήλικη λήστεψε μίνι μάρκετ με φαλτσέτα

15:21LIFESTYLE

Η Sydney Sweeney είναι σε… euphoria

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κλείδωσε η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας για την επόμενη εβδομάδα - Χάρτες GFS και ECMWF 

12:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Πολύ τοπικά 40άρια και μετά ανατροπή - Μέχρι πότε θα έχει ζέστη

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Βίντεο ντοκουμέντo από το σημείο της επίθεσης του σκυλιού στον άνδρα

16:07LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση για το «Voice» - Ποιος αναλαμβάνει την παρουσίαση

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη για ναρκωτικά η Σίλα Γεντζόγλου που έκανε ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

13:04ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Μόλις της είπα ότι δεν την συμπαθώ»: Η απάντηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε Ελληνοαμερικανίδα δημοσιογράφο στα ελληνικά που δεν κατάλαβε κανείς - Δείτε βίντεο

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νοέλια Καστίγιο: Νέες αποκαλύψεις για τη φρίκη που έζησε η 25χρονη που πέθανε με ευθανασία - Το ημερολόγιο των βιασμών και η υπόσχεση της μητέρας της να εκδικηθεί

15:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποια είναι η Ελληνοαμερικανίδα Trish Christakis που μίλησε ελληνικά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην παρουσίασή του στους Χιτ

14:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης: Αποσύρθηκε κι επίσημα από τη διεκδίκηση της προεδρίας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Μάρω Κοντού: Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη για το τελευταίο «αντίο» στην κυρία «Κοκοβίκου»

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό «μπλοκάρισμα» στην Πανεπιστημίου: Συγκρούστηκε λεωφορείο με τρόλεϊ - Τέσσερις ελαφρά τραυματίες

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Νάκυ Αγάθου: Οι αξέχαστες στιγμές από την τηλεόραση - Η γυναίκα που έγραψε ιστορία στην ΕΡΤ - Δείτε βίντεο

08:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πότε θα διεξαχθούν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός - Η ώρα και το κανάλι

07:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Νωρίτερα φέτος η ανακοίνωσή τους - Οι πρώτες εκτιμήσεις για το πού θα κυμανθούν

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Η αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα προσλαμβάνει: Ποιες είναι οι θέσεις και ποιοι οι μισθοί

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση στη Χιλή: Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν έντονες αναταράξεις σε αεροσκάφος - Δεν κατάφερε να προσγειωθεί - Βίντεο

16:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός με δύο πρόσωπα το επόμενο 10ημερο: Από τα 40αρια του Σαββατοκύριακου, στη μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Επιβάτης πτήσης από Τουρκία για Γερμανία «επικαλείται τη Σαρία» για να μην καθίσει δίπλα σε γυναίκα - Χαστούκισε την αεροσυνοδό

12:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Βασίλης Κόκκαλης - Σε ποιον πηγαίνει η έδρα

15:18ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΘ: Άφησαν συγγενείς φοιτητών εκτός ορκωμοσίας - Δεν είχαν πρόσκληση με QR - Η πρόταση του Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ