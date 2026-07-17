Γιάννης Αλαφούζος: «Θέλαμε ως Παναθηναϊκός να προσφέρουμε στην εξέλιξη της Super League»

Το βράδυ της Πέμπτης (16/7) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League για τη σεζόν 2026/27.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσε, φυσικά, ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και νέος πρόεδρος της Λίγκας, Γιάννης Αλαφούζος ο οποίος μίλησε στην κάμερα του Onsports μετά το τέλος της διαδικασίας.

Στις δηλώσεις του εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν να αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο, ανέλυσε το όραμά του για την επόμενη ημέρα του ελληνικού πρωταθλήματος και σχολίασε το επίπεδο ανταγωνισμού της Super League.

Επίσης, έστειλε το δικό του μήνυμα τόσο για τον ποδοσφαιρικό, όσο και για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, ενώ αποκάλυψε και ποια ομάδα θα υποστηρίξει στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του Γιάννη Αλαφούζου: