«Συναγερμός» από την Πυροσβεστική για φωτιές: Εξαιρετικά επικίνδυνες οι συνθήκες το επόμενο διάστημα

Έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

«Συναγερμός» από την Πυροσβεστική για φωτιές: Εξαιρετικά επικίνδυνες οι συνθήκες το επόμενο διάστημα
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Πυροσβεστικό Σώμα προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες πυρκαγιάς το επόμενο διάστημα και ζητά αυξημένη προσοχή κατά την αντιπυρική περίοδο που διαρκεί έως 31 Οκτωβρίου.
  • Συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν υπαίθριες δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά και να ενημερώνονται από τις τοπικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες για τα μέτρα πυροπροστασίας και τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
  • Θα πραγματοποιούνται εκτεταμένοι έλεγχοι και περιπολίες για την αποφυγή και τον έλεγχο πυρκαγιών, ενώ η μη τήρηση των μέτρων επισύρει διοικητικά πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις.
  • Ιδιοκτήτες και χρήστες οικοπέδων υποχρεούνται σε καθαρισμό και συντήρηση των χώρων τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου για την πρόληψη πυρκαγιών.
  • Σε περίπτωση ανίχνευσης καπνού ή φωτιάς, οι πολίτες πρέπει να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές στο 199 ή στο 112, να απομακρύνονται και να διευκολύνουν την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Snapshot powered by AI

Την αυξημένη επαγρύπνηση όλων και την τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου ζητά το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς όπως τονίζει σε σχετική ανακοίνωση, «το επόμενο διάστημα οι συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες» ενώ «διανύουμε τον τρίτο μήνα της αντιπυρικής περιόδου».

Ειδικότερα, το Πυροσβεστικό Σώμα στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας διαρκεί έως την 31η Οκτωβρίου.

Παράλληλα απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες:

  • Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
  • Να συμβουλεύονται τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σχετικά με:
  1. τις απαγορευτικές ή/και επιτρεπόμενες υπό όρους και προϋποθέσεις, ενέργειες, δραστηριότητες και εργασίες στην ύπαιθρο,
  2. τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας,
  3. την κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία.
  • Να παρακολουθούν σχετικές ανακοινώσεις για τις δασικές πυρκαγιές στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fireservice.gr
  • Να αναζητούν οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr

Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εκτεταμένοι έλεγχοι - περιπολίες θα πραγματοποιούνται έως τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου προς αποφυγή της έναρξης και εξάπλωσης πυρκαγιών, αλλά και για να διαπιστωθεί αν τηρούνται τα προβλεπόμενα σύμφωνα με την σχετική Πυροσβεστική Διάταξη υπ' αριθ. 9/2024 με θέμα: «Καθορισμός μέτρων και μέσων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας, λοιπούς χώρους που βρίσκονται πλησίον των εκτάσεων αυτών καθώς και σε οικοπεδικούς χώρους».

Παράλληλα, η μη τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας που προβλέπονται επισύρει, όπως επισημαίνεται, από την Πυροσβεστική υψηλά διοικητικά πρόστιμα σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη υπ' αριθ. 19/2024.

Επιπλέον, η Πυροσβεστική τονίζει, ότι προβλέπονται βαρύτατες ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ποινικό κώδικα.

Ακόμη, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει την υποχρέωση των ιδιοκτητών, επικαρπωτών, μισθωτών ή υπομισθωτών των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, για τον καθαρισμό και την συντήρησή τους, καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, έως την 31η Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Τέλος σημειώνει: «Αν δείτε καπνό, φλόγες ή οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά:

* Τηλεφωνήστε αμέσως στο 199 ή στο 112 και δώστε σαφείς πληροφορίες για:

* την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε

* το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς

* την ένταση του ανέμου στην περιοχή και

* το είδος της βλάστησης που καίγεται

* Απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών

* Διευκολύνετε την πρόσβαση των Πυροσβεστικών δυνάμεων

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός!

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού μας πλούτου είναι υπόθεση όλων μας».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Explainer: 13, 11, ή 8; Πόσοι είναι τελικά οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα; Γιατί υπάρχουν διαφορετικές «καταμετρήσεις» και γιατί είναι όλες... σωστές;

17:03ΑΠΟΨΕΙΣ

Πέρα από το μηχανογραφικό: Όσα μου δίδαξαν οι φετινοί υποψήφιοι

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων του Ιουλίου - Αυξημένη κίνηση σε όλες τις εξόδους της Αττικής

16:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός με δύο πρόσωπα το επόμενο 10ημερο: Από τα 40αρια του Σαββατοκύριακου, στη μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας

16:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προπονητής Χαλ: «Κλεισμένος κατά 95% ο Τζολάκης - Τον περιμένω την άλλη εβδομάδα»

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη Θάλασσα: Χτυπήθηκε τάνκερ ναυλωμένο από την ExxonMobil

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Επιβάτης πτήσης από Τουρκία για Γερμανία «επικαλείται τη Σαρία» για να μην καθίσει δίπλα σε γυναίκα - Χαστούκισε την αεροσυνοδό

16:44ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οδύσσεια μετά μουσικής: Κυκλοφόρησε το επιβλητικό soundtrack της ταινίας βασισμένο σε όργανα εμπνευσμένα από την αρχαία Ελλάδα

16:35ΕΛΛΑΔΑ

«Συναγερμός» από την Πυροσβεστική για φωτιές: Εξαιρετικά επικίνδυνες οι συνθήκες το επόμενο διάστημα

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς σε περιοχές της Κρήτης το Σάββατο - Δείτε χάρτη

16:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Στα εγκαίνια μνημείων στα Ιωάννινα - «Ο χρόνος τα άφησε όλα πίσω αλλά δεν τα ξεχνάμε»

16:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ρούχα που σας ντύνουν μόνα τους - Δεν χρειάζεται ούτε να κουνηθείτε

16:07LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση για το «Voice» - Ποιος αναλαμβάνει την παρουσίαση

16:00ΥΓΕΙΑ

Σημάδια ότι μπορεί να έχετε πολύποδα στο παχύ έντερο

15:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποια είναι η Ελληνοαμερικανίδα Trish Christakis που μίλησε ελληνικά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην παρουσίασή του στους Χιτ

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Νάκυ Αγάθου: Οι αξέχαστες στιγμές από την τηλεόραση - Η γυναίκα που έγραψε ιστορία στην ΕΡΤ - Δείτε βίντεο

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό «μπλοκάρισμα» στην Πανεπιστημίου: Συγκρούστηκε λεωφορείο με τρόλεϊ - Τέσσερις ελαφρά τραυματίες

15:39ANNOUNCEMENTS

Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης διευρύνει το αποτύπωμά της

15:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Ανήλικη λήστεψε μίνι μάρκετ με φαλτσέτα

15:21LIFESTYLE

Η Sydney Sweeney είναι σε… euphoria

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κλείδωσε η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας για την επόμενη εβδομάδα - Χάρτες GFS και ECMWF 

12:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Πολύ τοπικά 40άρια και μετά ανατροπή - Μέχρι πότε θα έχει ζέστη

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Βίντεο ντοκουμέντo από το σημείο της επίθεσης του σκυλιού στον άνδρα

16:07LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση για το «Voice» - Ποιος αναλαμβάνει την παρουσίαση

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη για ναρκωτικά η Σίλα Γεντζόγλου που έκανε ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

13:04ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Μόλις της είπα ότι δεν την συμπαθώ»: Η απάντηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε Ελληνοαμερικανίδα δημοσιογράφο στα ελληνικά που δεν κατάλαβε κανείς - Δείτε βίντεο

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νοέλια Καστίγιο: Νέες αποκαλύψεις για τη φρίκη που έζησε η 25χρονη που πέθανε με ευθανασία - Το ημερολόγιο των βιασμών και η υπόσχεση της μητέρας της να εκδικηθεί

15:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποια είναι η Ελληνοαμερικανίδα Trish Christakis που μίλησε ελληνικά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην παρουσίασή του στους Χιτ

14:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης: Αποσύρθηκε κι επίσημα από τη διεκδίκηση της προεδρίας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Μάρω Κοντού: Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη για το τελευταίο «αντίο» στην κυρία «Κοκοβίκου»

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό «μπλοκάρισμα» στην Πανεπιστημίου: Συγκρούστηκε λεωφορείο με τρόλεϊ - Τέσσερις ελαφρά τραυματίες

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Νάκυ Αγάθου: Οι αξέχαστες στιγμές από την τηλεόραση - Η γυναίκα που έγραψε ιστορία στην ΕΡΤ - Δείτε βίντεο

08:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πότε θα διεξαχθούν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός - Η ώρα και το κανάλι

07:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Νωρίτερα φέτος η ανακοίνωσή τους - Οι πρώτες εκτιμήσεις για το πού θα κυμανθούν

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Η αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα προσλαμβάνει: Ποιες είναι οι θέσεις και ποιοι οι μισθοί

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση στη Χιλή: Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν έντονες αναταράξεις σε αεροσκάφος - Δεν κατάφερε να προσγειωθεί - Βίντεο

16:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός με δύο πρόσωπα το επόμενο 10ημερο: Από τα 40αρια του Σαββατοκύριακου, στη μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Επιβάτης πτήσης από Τουρκία για Γερμανία «επικαλείται τη Σαρία» για να μην καθίσει δίπλα σε γυναίκα - Χαστούκισε την αεροσυνοδό

12:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Βασίλης Κόκκαλης - Σε ποιον πηγαίνει η έδρα

15:18ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΘ: Άφησαν συγγενείς φοιτητών εκτός ορκωμοσίας - Δεν είχαν πρόσκληση με QR - Η πρόταση του Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ