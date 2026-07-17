«Συναγερμός» από την Πυροσβεστική για φωτιές: Εξαιρετικά επικίνδυνες οι συνθήκες το επόμενο διάστημα

Snapshot Το Πυροσβεστικό Σώμα προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες πυρκαγιάς το επόμενο διάστημα και ζητά αυξημένη προσοχή κατά την αντιπυρική περίοδο που διαρκεί έως 31 Οκτωβρίου.

Συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν υπαίθριες δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά και να ενημερώνονται από τις τοπικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες για τα μέτρα πυροπροστασίας και τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Θα πραγματοποιούνται εκτεταμένοι έλεγχοι και περιπολίες για την αποφυγή και τον έλεγχο πυρκαγιών, ενώ η μη τήρηση των μέτρων επισύρει διοικητικά πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις.

Ιδιοκτήτες και χρήστες οικοπέδων υποχρεούνται σε καθαρισμό και συντήρηση των χώρων τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου για την πρόληψη πυρκαγιών.

Σε περίπτωση ανίχνευσης καπνού ή φωτιάς, οι πολίτες πρέπει να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές στο 199 ή στο 112, να απομακρύνονται και να διευκολύνουν την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Snapshot powered by AI

Την αυξημένη επαγρύπνηση όλων και την τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου ζητά το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς όπως τονίζει σε σχετική ανακοίνωση, «το επόμενο διάστημα οι συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες» ενώ «διανύουμε τον τρίτο μήνα της αντιπυρικής περιόδου».

Ειδικότερα, το Πυροσβεστικό Σώμα στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας διαρκεί έως την 31η Οκτωβρίου.

Παράλληλα απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες:

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Να συμβουλεύονται τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σχετικά με:

τις απαγορευτικές ή/και επιτρεπόμενες υπό όρους και προϋποθέσεις, ενέργειες, δραστηριότητες και εργασίες στην ύπαιθρο, τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, την κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία.

Να παρακολουθούν σχετικές ανακοινώσεις για τις δασικές πυρκαγιές στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fireservice.gr

Να αναζητούν οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr

Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εκτεταμένοι έλεγχοι - περιπολίες θα πραγματοποιούνται έως τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου προς αποφυγή της έναρξης και εξάπλωσης πυρκαγιών, αλλά και για να διαπιστωθεί αν τηρούνται τα προβλεπόμενα σύμφωνα με την σχετική Πυροσβεστική Διάταξη υπ' αριθ. 9/2024 με θέμα: «Καθορισμός μέτρων και μέσων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας, λοιπούς χώρους που βρίσκονται πλησίον των εκτάσεων αυτών καθώς και σε οικοπεδικούς χώρους».

Παράλληλα, η μη τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας που προβλέπονται επισύρει, όπως επισημαίνεται, από την Πυροσβεστική υψηλά διοικητικά πρόστιμα σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη υπ' αριθ. 19/2024.

Επιπλέον, η Πυροσβεστική τονίζει, ότι προβλέπονται βαρύτατες ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ποινικό κώδικα.

Ακόμη, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει την υποχρέωση των ιδιοκτητών, επικαρπωτών, μισθωτών ή υπομισθωτών των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, για τον καθαρισμό και την συντήρησή τους, καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, έως την 31η Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Τέλος σημειώνει: «Αν δείτε καπνό, φλόγες ή οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά:

* Τηλεφωνήστε αμέσως στο 199 ή στο 112 και δώστε σαφείς πληροφορίες για:

* την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε

* το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς

* την ένταση του ανέμου στην περιοχή και

* το είδος της βλάστησης που καίγεται

* Απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών

* Διευκολύνετε την πρόσβαση των Πυροσβεστικών δυνάμεων

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός!

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού μας πλούτου είναι υπόθεση όλων μας».

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