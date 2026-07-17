Ρούχα που σας ντύνουν μόνα τους - Δεν χρειάζεται ούτε να κουνηθείτε

Αναρριχώνται πάνω σας σαν κισσός

Δέσποινα Σοφιανίδου

Ρούχα που σας ντύνουν μόνα τους - Δεν χρειάζεται ούτε να κουνηθείτε
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
2'
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  • Νοτιοκορεάτες και Αμερικανοί ερευνητές ανέπτυξαν ρομποτικά ρούχα που ντύνουν τον χρήστη αυτόματα σε περίπου 10 δευτερόλεπτα χωρίς να χρειάζεται να κινείται.
  • Η τεχνολογία βασίζεται σε μαλακά, εύκαμπτα «vines» που λειτουργούν με πίεση αέρα και αναρριχώνται στο σώμα όπως ο κισσός.
  • Το ρομπότ-κληματίδα εφαρμόζει το ρούχο γύρω από το σώμα ακολουθώντας τις κινήσεις του χρήστη χωρίς πολύπλοκο έλεγχο ή ανάγκη ακινησίας.
  • Πιθανές εφαρμογές περιλαμβάνουν χρήση σε καθαρούς θαλάμους εργοστασίων τσιπ, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και υποστήριξη σε ηλικιωμένους ή άτομα με κινητικά προβλήματα.
  • Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο IEEE Robotics and Automation Letters και βασίζεται στην έμπνευση από τη φυσική κίνηση του αναρριχώμενου κισσού.
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Νοτιοκορεάτες και Αμερικανοί ερευνητές κατάφεραν με τη βοήθεια της ρομποτικής τεχνολογίας και έμπνευση από έναν αναρριχόμενο κισσό να ντύσουν έναν άτομο χωρίς να χρειαστεί να κουνηθεί για να φορέσει μία στολή, με το ρούχο να ξεδιπλώνεται και να εφαρμόζεται πάνω του ενώ εκείνος μένει ακίνητος.

Τα ρούχα που παρουσίασαν είναι ενσωματωμένα με ρομπότ που λειτουργούν με αέρα, τα οποία ντύνουν τον χρήστη χωρίς τη χρήση χεριών σε περίπου 10 δευτερόλεπτα, με πιθανές εφαρμογές σε καθαρούς θαλάμους εργοστασίων τσιπ και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

H τεχνολογία που αναπτύχθηκε από ερευνητές του KAIST και του Πανεπιστημίου Stanford, σύμφωνα με τo Reuters, χρησιμοποιεί μαλακά και εύκαμπτα «vines» (σαν κλαδιά ή κληματίδες) που τροφοδοτούνται με πίεση αέρα και είναι ενσωματωμένα στα ρούχα. Όταν υποβάλλονται σε πίεση, τα «vines» σύρουν το ύφασμα προς τα πάνω, κοντά στο σώμα του χρήστη, όπως ένα φυτό κισσού που αναρριχάται σε μια κατασκευή, ακόμη και αν το άτομο δεν παραμένει ακίνητο.

«Όταν οδηγούσα το ποδήλατό μου, άρχισε να βρέχει… και σκέφτηκα ότι θα ήταν χρήσιμο αν ένα αδιάβροχο μπορούσε να φορεθεί αυτόματα (καθώς οδηγώ)», δήλωσε ο μεταδιδακτορικός ερευνητής του KAIST, Κιμ Ναμ Γκιούν, ο κύριος συγγραφέας μιας μελέτης σχετικά με την εν λόγω τεχνολογία.

«Το ρομπότ-κληματίδα παραμένει κοντά στο άτομο και το ντύνει γυρίζοντας το ρούχο από μέσα προς τα έξω καθώς κινείται, επιτρέποντάς του να αναρριχάται σταθερά ακολουθώντας το σχήμα του σώματος», εξήγησε ο Κιμ, προσθέτοντας ότι χρειάζονται περίπου 10 δευτερόλεπτα για να φορεθεί ένα πλήρες κοστούμι. Ένα βασικό πλεονέκτημα της τεχνολογίας αυτής είναι ότι δεν απαιτεί από τον χρήστη να παραμένει ακίνητος και λειτουργεί χωρίς πολύπλοκο αλγόριθμο ελέγχου, ανέφεραν οι ερευνητές.

«Εμπνευσμένο από τον αναρριχώμενο κισσό, το ρομπότ προχωράει αναπτύσσοντας το άκρο του αντί να μετακινεί ολόκληρο το σώμα του, επιτρέποντας σταθερή κίνηση κατά μήκος καμπυλωμένων επιφανειών», δήλωσε ο Ριου Σι Χουάν, καθηγητής πολιτικής και περιβαλλοντικής μηχανικής στο KAIST.

Μεταξύ των εφαρμογών που διαβλέπουν οι ερευνητές είναι η βοήθεια σε ηλικιωμένους και ανθρώπους με αναπηρία ή κινητικά προβλήματα.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό IEEE Robotics and Automation Letters

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