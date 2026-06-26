Καλιφόρνια: Σοκάρει βίντεο με σεκιουριτά να χτυπάει με τέιζερ άνδρα εξ επαφής

Snapshot Σεκιούριτι σε μπαρ της Καλιφόρνιας συνελήφθη για τη χρήση τέιζερ σε νεαρό άνδρα από πολύ κοντινή απόσταση.

Το θύμα νοσηλεύτηκε μετά την επίθεση, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε viral.

Ο δράστης κατηγορείται για επίθεση με θανατηφόρο όπλο και ηλεκτροσόκ και προφυλακίστηκε.

Δεν έχει διευκρινιστεί ο λόγος της επίθεσης, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες.

Το μπαρ απέλυσε τον σεκιούριτι και συνεργάζεται με τις αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη άνδρας που εργαζόταν ως σεκιούριτι σε ένα μπαρ της Καλιφόρνια, καθώς χτύπησε με όπλο tazer έναν νεαρό στο κεφάλι από πολύ κοντινή απόσταση.

Το βίντεο που έχει γίνει viral δείχνει έναν νέο χωρίς μπλούζα να βρίσκεται έξω από το κατάστημα και να μιλά με τους δύο άνδρες σεκιούριτι. Όπως φαίνεται, έχουν κάποιο διαπληκτισμό, ίσως να προσπαθούν να διώξουν τον νέο από το σημείο, όμως τίποτα δεν δείχνει να είναι απειλητικό από τη μεριά του άνδρα.

Τότε, ο ένας σεκιούριτι που βρισκόταν πιο κοντά του έβγαλε το όπλο τέιζερ και τον στόχευσε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα το θύμα να πέσει στο πεζοδρόμιο και να σφαδάζει από τους πόνους. Στη συνέχεια περαστικοί τον πλησίασαν για να βεβαιωθούν ότι είναι καλά.

Το θύμα νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο εργαζόμενος συνελήφθη από το σημείο όπου αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 24/6 κατά τη διάρκεια του αγώνα Μεξικό-Τσεχία και ο σεκιούριτι προφυλακίστηκε με τις κατηγορίες της επίθεσης με θανατηφόρο όπλο και της επίθεσης με ηλεκτροσόκ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος της επίθεσης, ενώ η αστυνομία εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Ο δράστης ωστόσο απολύθηκε από το μαγαζί που εργαζόταν, το οποίο ανακοίνωσε ότι η προτεραιότητά του είναι η ασφάλεια των πελατών και συνεργάζεται πλήρως με την αστυνομία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η χρήση τέιζερ είναι εξαιρετικά επικίνδυνη καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, από μυικές συσπάσεις και εγκαύματα έως και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και χρειάζεται άμεση νοσηλεία.

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