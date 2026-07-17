Τι επίδραση έχει ο καφές φραπέ στη χοληστερόλη

Ο καφές φραπέ συνήθως παρασκευάζεται ανακινώντας στιγμιαίο καφέ με κρύο νερό και πάγο, συχνά με ζάχαρη και μερικές φορές με γάλα. Επειδή βασίζεται στον στιγμιαίο καφέ, η επίδρασή του στη χοληστερόλη δεν είναι η ίδια με τον παραδοσιακό ελληνικό καφέ που βράζεται σε μπρίκι.

Ο απλός καφές φραπέ είναι απίθανο να αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους κινδύνους χοληστερόλης, που σχετίζονται με τον καφέ. Αλλά η κατανάλωση αρκετών γλυκών, με γάλα καφέδων φραπέ κάθε μέρα μπορεί να λειτουργεί αρνητικά για την υγεία της καρδιάς, ειδικά σε άτομα που έχουν ήδη υψηλή LDL (“κακή”) χοληστερόλη, υψηλά τριγλυκερίδια, διαβήτη και υπερβολικό βάρος.

Αυξάνει τη χοληστερόλη ο καφές φραπέ;

Ο καθαυτός καφές φραπέ δεν περιέχει χοληστερόλη. Η ανησυχία με τον καφέ και τη χοληστερόλη προέρχεται από φυσικά έλαια καφέ που ονομάζονται διτερπένια, κυρίως καφεστόλη και καφεόλη. Αυτές οι ενώσεις μπορούν να αυξήσουν την LDL χοληστερόλη, όταν καταναλώνονται τακτικά σε μεγαλύτερες ποσότητες.

Η ποσότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προετοιμασία. Οι μη φιλτραρισμένοι καφέδες, όπως ο γαλλικός καφές και ο παραδοσιακός ελληνικός/τουρκικός καφές, επιτρέπουν περισσότερα έλαια καφέ στο φλιτζάνι. Ο καφές με φίλτρο χαρτιού αφαιρεί πολλά από αυτά. Ο στιγμιαίος καφές, που χρησιμοποιείται στον φραπέ, γενικά περιέχει πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τον βρασμένο ή τον καφέ τύπου πρέσας.

Αυτό σημαίνει ότι ένας απλός φραπέ είναι συνήθως καλύτερη επιλογή για όσους έχουν χοληστερόλη σε σχέση με τον αφιλτράριστο ελληνικό καφέ. Ωστόσο, το «καλύτερο» δεν σημαίνει απεριόριστο.

Τι γίνεται αν έχετε ήδη υψηλή χοληστερόλη;

Εάν η LDL χοληστερόλη σας είναι υψηλή, είναι σώφρον να περιορίσετε τον αφιλτράριστο καφέ και να επιλέγετε καφέ με φίλτρο χαρτιού ή στιγμιαίο καφέ πιο συχνά. Ο καφές φραπέ μπορεί να ενταχθεί σε αυτό το μοτίβο εάν δεν είναι υπερφορτωμένος με ζάχαρη και πλήρες γάλα.

Για τον έλεγχο της χοληστερόλης, οι μεγαλύτεροι στόχοι της διατροφής παραμένουν τα κορεσμένα λιπαρά, τα trans λιπαρά, η συνολική ισορροπία θερμίδων και η πρόσληψη φυτικών ινών. Ο καφές είναι ένα κομμάτι της εικόνας, αλλά όχι ολόκληρο το πρόβλημα.

Μια πρακτική προσέγγιση είναι:

Προτιμήστε καφέ χωρίς ή με λίγη ζάχαρη

Αποφύγετε το γάλα

Μην πίνετε πολλούς καφέδες κάθε μέρα

Μην πίνετε φραπέ αντί για νερό, “επειδή κάνει ζέστη”

Μπορεί ο καφές φραπέ να επηρεάσει τα τριγλυκερίδια ή το σάκχαρο στο αίμα;

Ναι, ανάλογα με τον τρόπο παρασκευής του. Η ζάχαρη δεν αυξάνει την LDL με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να το κάνει η καφεστόλη, αλλά τα συχνά ζαχαρούχα ποτά μπορούν να αυξήσουν την πρόσληψη θερμίδων, να επιδεινώσουν τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα και να συμβάλουν σε υψηλότερα τριγλυκερίδια.

Αυτό έχει σημασία για άτομα με διαβήτη, αντίσταση στην ινσουλίνη, μεταβολικό σύνδρομο ή λιπώδη νόσο του ήπατος. Γι' αυτά τα άτομα, το «ζήτημα της χοληστερόλης» μπορεί στην πραγματικότητα να είναι ένα ευρύτερο καρδιομεταβολικό ζήτημα.

Πόση ποσότητα φραπέ είναι λογική;

Για πολλούς υγιείς ενήλικες, ένας απλός ή ελαφρώς γλυκός καφές φραπέ την ημέρα μπορεί να αποτελεί μέρος μιας κανονικής διατροφής. Τα προβλήματα είναι πιο πιθανά, όταν ο ένας καφές φραπέ γίνεται αρκετοί καφέδες καθημερινά, ειδικά με ζάχαρη και γάλα, αλλά και με καφεΐνη αργά την ημέρα, η οποία διαταράσσει τον ύπνο.

Άτομα με ταχυκαρδίες, παλινδρόμηση, άγχος, ανεξέλεγκτη αρτηριακή πίεση, εγκυμοσύνη, αϋπνία ή ευαισθησία στην καφεΐνη μπορεί να χρειάζονται λιγότερη καφεΐνη, ακόμη και αν η χοληστερόλη δεν είναι η κύρια ανησυχία.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι ο καφές φραπέ καλύτερος για τη χοληστερόλη από τον ελληνικό καφέ;

Συνήθως, ναι. Επειδή ο φραπέ παρασκευάζεται από στιγμιαίο καφέ, γενικά περιέχει λιγότερα διτερπένια που αυξάνουν τη χοληστερόλη από τον μη φιλτραρισμένο βρασμένο ελληνικό καφέ. Το όφελος μειώνεται εάν ο φραπέ περιέχει πολλή ζάχαρη ή πλήρες γάλα.

Πρέπει να στραφώ σε φραπέ ντεκαφεϊνέ εάν η χοληστερόλη μου είναι υψηλή;

Ο ντεκαφεϊνέ μπορεί να βοηθήσει εάν η καφεΐνη επηρεάζει τον ύπνο, την αρτηριακή πίεση ή τους παλμούς σας, αλλά δεν αποτελεί αυτόματα λύση για τη χοληστερόλη. Η μέθοδος παρασκευής και τα πρόσθετα έχουν μεγαλύτερη σημασία για την LDL χοληστερόλη από την ίδια την καφεΐνη.

Μπορώ να πιω φραπέ πριν από μια εξέταση αίματος για χοληστερόλη;

Ρωτήστε τον γιατρό σας. Ορισμένες εξετάσεις λιπιδίων γίνονται πλέον χωρίς νηστεία, αλλά εάν σας πουν να νηστεύσετε, πρέπει να αποφύγετε και τον καφέ με ζάχαρη ή γάλα. Οι κανόνες για τον σκέτο καφέ διαφέρουν ανάλογα με την κλινική.

Ποια είναι η καλύτερη επιλογή καφέ για κάποιον με υψηλή LDL;

Ο καφές με φίλτρο χαρτιού είναι συνήθως η ασφαλέστερη τακτική επιλογή για τη LDL χοληστερόλη. Ο απλός στιγμιαίος καφές ή ο φραπέ είναι γενικά λογικός, ενώ ο συχνός μη φιλτραρισμένος καφές είναι αυτός που περιορίζει τους περισσότερους.

Συμπέρασμα

Ο καφές φραπέ δεν είναι ο ίδιος με τον παραδοσιακό ελληνικό βραστό καφέ όσον αφορά τη χοληστερόλη. Επειδή παρασκευάζεται από στιγμιαίο καφέ περιέχει πολύ λιγότερη καφεστόλη και καφεόλη, τα έλαια καφέ που συνδέονται περισσότερο με υψηλότερη LDL χοληστερόλη.

Το πραγματικό πρόβλημα είναι η συνήθεια και η προετοιμασία. Ένας απλός ή ελαφρώς γλυκός καφές φραπέ μπορεί να ενταχθεί σε μια δίαιτα που προσέχει την καρδιά. Οι πάνω του ενός, γλυκοί και με γάλα φραπέδες την ημέρα, ειδικά μαζί με άλλες τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά και ζάχαρη, μπορούν να δυσκολέψουν τη διαχείριση της χοληστερόλης και της μεταβολικής υγείας.

Πηγές: