Φωτιά στη Σμύρνη - Οι φλόγες επεκτείνονται λόγω ανέμων - Βίντεο

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε σε γεωργική έκταση στο Ντικιλί της Σμύρνης και επεκτάθηκε σε δασική περιοχή λόγω ισχυρών ανέμων.

Η επιχείρηση κατάσβεσης περιλαμβάνει 7 αεροσκάφη, 8 ελικόπτερα, 35 πυροσβεστικά οχήματα και 4 μπουλντόζες.

Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων κατάσβεσης.

Δασικές πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη επίσης στις επαρχίες Προύσα, Τσανάκκαλε και Άδανα. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή Ντικιλί της Σμύρνης, όπου πυρκαγιά που ξεκίνησε σε γεωργική έκταση επεκτάθηκε γρήγορα σε θαμνώδη περιοχή εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται στα τουρκικά μέσα, η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στη συνοικία Τσανταρλί, σε γεωργική γη, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Οι φλόγες, με τη βοήθεια των ανέμων, εξαπλώθηκαν σε παρακείμενη δασώδη-θαμνώδη περιοχή.

İzmir Dikili'de tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı.



İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 uçak ve 5 helikopterle alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. pic.twitter.com/83bmdIrG0m — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) June 29, 2026

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης.

İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 adet dozerle müdahale ediliyor.#sondakika #izmir #dikili #ormanyangını pic.twitter.com/5rG6pTmPPn — İzmirHattı (@izmirhatti) June 29, 2026

Οι δυνάμεις της Δασικής Υπηρεσίας επιχειρούν με: 7 αεροσκάφη, 8 ελικόπτερα, 35 πυροσβεστικά οχήματα, 4 μπουλντόζες.

Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται από ξηράς και αέρος, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Maalesef yangın rüzgâr nedeniyle yayılıyor. Havadan ve karadan müdahale ediliyor.pic.twitter.com/1YDQpywkQf — İzmir Hava Durumu (@izmirhavadurmu) June 29, 2026

Συνολικά, δασικές πυρκαγιές μαίνονται σε τέσσερις επαρχίες της Τουρκίας. Εκτός από τη Σμύρνη, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι Τούρκοι πυροσβέστες στο Τσανάκκαλε, τα Άδανα, την Προύσα.

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