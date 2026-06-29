Φωτιά στη Σμύρνη - Οι φλόγες επεκτείνονται λόγω ανέμων - Βίντεο
Δασικές πυρκαγιές σε Σμύρνη, Προύσα,Τσανάκκαλε και Άδανα
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- Πυρκαγιά ξέσπασε σε γεωργική έκταση στο Ντικιλί της Σμύρνης και επεκτάθηκε σε δασική περιοχή λόγω ισχυρών ανέμων.
- Η επιχείρηση κατάσβεσης περιλαμβάνει 7 αεροσκάφη, 8 ελικόπτερα, 35 πυροσβεστικά οχήματα και 4 μπουλντόζες.
- Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων κατάσβεσης.
- Δασικές πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη επίσης στις επαρχίες Προύσα, Τσανάκκαλε και Άδανα.
Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή Ντικιλί της Σμύρνης, όπου πυρκαγιά που ξεκίνησε σε γεωργική έκταση επεκτάθηκε γρήγορα σε θαμνώδη περιοχή εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται στα τουρκικά μέσα, η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στη συνοικία Τσανταρλί, σε γεωργική γη, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Οι φλόγες, με τη βοήθεια των ανέμων, εξαπλώθηκαν σε παρακείμενη δασώδη-θαμνώδη περιοχή.
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης.
Οι δυνάμεις της Δασικής Υπηρεσίας επιχειρούν με: 7 αεροσκάφη, 8 ελικόπτερα, 35 πυροσβεστικά οχήματα, 4 μπουλντόζες.
Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται από ξηράς και αέρος, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Συνολικά, δασικές πυρκαγιές μαίνονται σε τέσσερις επαρχίες της Τουρκίας. Εκτός από τη Σμύρνη, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι Τούρκοι πυροσβέστες στο Τσανάκκαλε, τα Άδανα, την Προύσα.