Με κατάγματα στο νοσοκομείο γνωστή Ιταλίδα τραγουδίστρια - Έπεσε από την σκηνή σε live εμφάνιση

Στην προσπάθειά της να πλησιάσει τους θαυμαστές που βρίσκονταν στις πρώτες σειρές, φέρεται να έχασε την ισορροπία της και να έπεσε από τη σκηνή

Ανθή Κουρεντζή

Με κατάγματα στο νοσοκομείο γνωστή Ιταλίδα τραγουδίστρια - Έπεσε από την σκηνή σε live εμφάνιση
LIFESTYLE
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια βραδιά μουσικής και γιορτής μετατράπηκε ξαφνικά σε στιγμή έντονης ανησυχίας για το κοινό που βρισκόταν στο San Salvo Marina, στην επαρχία Chieti, όταν η Ιταλίδα τραγουδίστρια Noemi έπεσε από την σκηνή αναγκάζοντας τους διοργανωτές να διακόψουν τη συναυλία και να ζητήσουν την άμεση παρέμβαση των διασωστών.

Η γνωστή καλλιτέχνιδα εμφανιζόταν μπροστά σε χιλιάδες θεατές όταν, στην προσπάθειά της να πλησιάσει τους θαυμαστές που βρίσκονταν στις πρώτες σειρές, φέρεται να έχασε την ισορροπία της και να έπεσε από τη σκηνή.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το ατύχημα σημειώθηκε ενώ η τραγουδίστρια ερμήνευε το τραγούδι Briciole. Καθώς πλησίαζε στην άκρη της σκηνής για να χαιρετήσει και να ξεσηκώσει το κοινό, δεν φαίνεται να αντιλήφθηκε πού τελείωνε η εξέδρα, με αποτέλεσμα να γλιστρήσει και να πέσει στο έδαφος.

Η σκηνή προκάλεσε αμέσως ανησυχία στους θεατές, οι οποίοι για λίγα δευτερόλεπτα δεν μπορούσαν να καταλάβουν πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση. Παρευρισκόμενοι περιέγραψαν στιγμές αναστάτωσης, με την εμφάνιση να διακόπτεται σχεδόν αμέσως, ώστε να φτάσει στο σημείο το ιατρικό προσωπικό.

Μέσα σε λίγα λεπτά, ο χώρος ασφαλίστηκε και ενεργοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την παροχή βοήθειας στην καλλιτέχνιδα.

Η παρέμβαση των διασωστών

Μετά τους πρώτους ελέγχους που έγιναν επί τόπου, η Noemi μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο San Pio da Pietrelcina του Vasto, προκειμένου να υποβληθεί στις κλινικές και ακτινολογικές εξετάσεις που έκριναν απαραίτητες οι γιατροί.

Οι πρώτες πληροφορίες που κυκλοφόρησαν κάνουν λόγο για τραύμα στο κεφάλι και πιθανό κάταγμα στη μύτη, στοιχεία που οδήγησαν το ιατρικό προσωπικό να προχωρήσει σε περαιτέρω ελέγχους, πριν διαμορφωθεί σαφής εικόνα για την κατάστασή της.

Τις ώρες αμέσως μετά το ατύχημα δεν δόθηκε στη δημοσιότητα επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν, ενώ ούτε η τραγουδίστρια, μέσω των social media ή του επιτελείου της, είχε προχωρήσει σε δημόσια δήλωση.

Η απουσία άμεσης ενημέρωσης συνέβαλε στο να αυξηθεί η αγωνία και η ανησυχία των θαυμαστών της.

Το ατύχημα οδήγησε αναπόφευκτα στη διακοπή της συναυλίας. Και η δημοτική αρχή του San Salvo αποφάσισε να τροποποιήσει το πρόγραμμα της βραδιάς, αναβάλλοντας τα πυροτεχνήματα που είχαν προγραμματιστεί για το τέλος της εκδήλωσης.

Σε επίσημη ανακοίνωση αναφέρθηκε: «Λόγω του ατυχήματος που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της τραγουδίστριας Noemi, η συναυλία διακόπηκε. Η τραγουδίστρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις. Με την ελπίδα ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, απευθύνουμε στη Noemi τις πιο ειλικρινείς ευχές μας για ταχεία και πλήρη ανάρρωση. Από σεβασμό προς την καλλιτέχνιδα και για όσα συνέβησαν, η δημοτική αρχή αποφάσισε επίσης να αναβάλει για άλλη ημερομηνία το σόου πυροτεχνημάτων που είχε προγραμματιστεί για απόψε».

Η ενημέρωση της τραγουδίστριας και η ακύρωση της περιοδείας

Λίγες ώρες αργότερα, η ίδια η τραγουδίστρια έστειλε μήνυμα μέσω των social media. Σε φωτογραφία που ανάρτησε, εμφανίζεται σε κρεβάτι νοσοκομείου, με κολάρο στον αυχένα και εμφανώς ταλαιπωρημένη, διαβεβαιώνοντας ωστόσο τους θαυμαστές της ότι είναι καλά. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι επόμενες ημερομηνίες της περιοδείας της ακυρώνονται, ώστε να μπορέσει να αναρρώσει.

«Ήθελα να σας καθησυχάσω μετά από αυτό που συνέβη χθες το βράδυ. Δεν είχα πρόθεση να κάνω ακροβατικά, φορούσα τα συνηθισμένα μου γυαλιά οράσεως. Τρόμαξα πολύ, αλλά ευτυχώς είμαι καλά: έχω μερικούς μώλωπες και λίγο πόνο. Λυπάμαι πάρα πολύ που πρέπει να ακυρώσω τις επόμενες συναυλίες, αλλά οι γιατροί μου ζήτησαν να ξεκουραστώ για τέσσερις εβδομάδες, ώστε να αναρρώσω. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για όλα τα μηνύματα, την αγάπη και τη συμπαράστασή σας. Με κάνατε να νιώσω πραγματικά πολλή αγάπη. Έχω σκληρό κεφάλι, μην ανησυχείτε! Ανυπομονώ να επιστρέψω στη σκηνή και να τραγουδήσω ξανά μαζί σας. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα! Σας αγκαλιάζω σφιχτά».

https://www.instagram.com/p/DbAnVG_td2y/

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:25ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Έκπληξη Μπέρναμ για τη θέση του υπουργού Οικονομικών - Όρισε τον Τζον Χίλι

20:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Επική φάρσα πιλότου – Ανακοίνωσε στους Αργεντινούς επιβάτες ότι… κατέκτησαν το τρόπαιο

20:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Πώς θα γίνεται η εναλλακτική φορολόγηση για ξένους επενδυτές – Η διαδικασία και οι προθεσμίες

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Φωτιά σε δασική έκταση στο Μακρυχώρι

20:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

LIVE – Η Μαδρίτη «βάφτηκε» κόκκινη: Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία γνωρίζει την αποθέωση από χιλιάδες φιλάθλους

19:55LIFESTYLE

Από τη Μαντόνα στον… Κέρμιτ: Όλοι οι σελέμπριτις στον τελικό του Μουντιάλ

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Τραμπ σε Ιράν: Κάθε φορά που σκοτώνει Αμερικανό στρατιώτη, θα πληρώνει πολλαπλάσια

19:47ΕΛΛΑΔΑ

«Βράζει» η άσφαλτος στην Αττική: Πάνω από 75°C κατέγραψε θερμική κάμερα σε ταράτσες και οχήματα

19:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρεμβάσεις στην ΚΟ της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Τι είπαν Μηταράκης, Κεφαλογιάννης, Βορίδης, Μπουκώρος, Παπακώστα, Τσιάρας

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στον Πειραιά – Πυκνοί καπνοί έχουν «πνίξει» ολόκληρη γειτονιά

19:33ΠΑΙΔΕΙΑ

Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Παιδείας στην Άγκυρα - Η αλήθεια για τα μειονοτικά σχολεία, τα δεδομένα και οι αριθμοί

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Το σπαρακτικό μήνυμα του πατέρα του 19χρονου ΕΠΟΠ - «Ήρθαμε, όμως εσύ έλειπες»

19:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεγάλη στροφή στη Βρετανία: Ο νέος πρωθυπουργός υπόσχεται «οικονομική επανάσταση 40 ετών» - Το οικονομικό μοντέλο του

19:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται μπουρίνι στη Βόρεια Ελλάδα σήμερα το απόγευμα - Και στη Θεσσαλονίκη μπόρες, η πρόγνωση Αρναούτογλου

19:00ΥΓΕΙΑ

Καφές και υγεία της καρδιάς: Πόσα φλιτζάνια καφέ με καφεΐνη είναι ασφαλή κάθε μέρα;

18:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντίο, King Kev: Ο… Mighty Mouse που κατέκτησε την Ευρώπη και τις καρδιές εκατομμυρίων

18:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα επίθεση Ανδρουλάκη κατά της κυβέρνησης από λαϊκή αγορά - «Έχει ταυτιστεί με μια ασύδοτη αγορά»

18:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Παλεύει τη δύσκολη περίπτωση του Μπιλάλ Ναντίρ – Στη λίστα Ριμπάλτα κι ο Μαέστρο

18:53LIFESTYLE

Με κατάγματα στο νοσοκομείο γνωστή Ιταλίδα τραγουδίστρια - Έπεσε από την σκηνή σε live εμφάνιση - Βίντεο

18:41ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος - Κύμα οργής για βίντεο στο TikTok: Εξανάγκασαν ανήλικο με σύνδρομο Down να δείξει τα γεννητικά του όργανα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:30ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί οι διατροφολόγοι λένε ότι πρέπει να τρώμε περισσότερα ψάρια σε κονσέρβα

19:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται μπουρίνι στη Βόρεια Ελλάδα σήμερα το απόγευμα - Και στη Θεσσαλονίκη μπόρες, η πρόγνωση Αρναούτογλου

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στον Πειραιά – Πυκνοί καπνοί έχουν «πνίξει» ολόκληρη γειτονιά

15:06NEWSBOMB

Σακίρα: Η viral αντίδραση του Πικέ όταν την άκουσε να τραγουδάει στον τελικό του Μουντιάλ

09:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται δεύτερο κύμα ζέστης - Από τους 41 στους 30 και ξανά στους... 38!

16:33ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Ζιακόπουλου για ολική μεταβολή του καιρού - Πότε έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας

16:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τους 10℃ στους 41,1℃ μέσα σε λίγες ώρες – Σε ποιες περιοχές ξεπέρασε τους 40℃ η θερμοκρασία

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: «Είμαι παπάς κι εγώ κάνω κουμάντο» – Τι καταγγέλλει ο κοινοτάρχης μετά τον καβγά με ιερέα

18:16ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ποια είναι η σύζυγος του νέου πρωθυπουργού Μπέρναμ - Σύγκρουση συμφερόντων;

16:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοροδιαφυγή με εικονικά τιμολόγια σχεδόν €100 εκατ. εντόπισε η ΑΑΔΕ – Διαχειρίστρια δήλωνε άστεγη αλλά ζούσε σε βίλα 280 τ.μ. με πισίνα

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλοι: Πού έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κολυμβητές

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Το σπαρακτικό μήνυμα του πατέρα του 19χρονου ΕΠΟΠ - «Ήρθαμε, όμως εσύ έλειπες»

16:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κόκκινη» προειδοποίηση Κολυδά για το επόμενο 48ωρο - Πού αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Μπλακ άουτ σε πολλές περιοχές των Βορείων Προαστίων– Πότε αποκαθίσταται η βλάβη

18:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Παλεύει τη δύσκολη περίπτωση του Μπιλάλ Ναντίρ – Στη λίστα Ριμπάλτα κι ο Μαέστρο

18:41ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος - Κύμα οργής για βίντεο στο TikTok: Εξανάγκασαν ανήλικο με σύνδρομο Down να δείξει τα γεννητικά του όργανα

09:56WHAT THE FACT

Έριξαν 12.000 τόνους φλούδες πορτοκαλιού σε ένα άγονο χωράφι: 20 χρόνια μετά, οι επιστήμονες δεν πίστευαν αυτό που αντίκρισαν

09:28LIFESTYLE

Οι γκάφες των ξένων σχολιαστών στον τελικό του Μουντιάλ - Μπέρδεψαν τον Ματ Ντέιμον με τον Μπραντ Πιτ (Βίντεο)

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις για τη σατανική σύζυγο: Άφησε νηστικό το φίδι 3 ημέρες - Πλήρωσε τον εραστή για να το φέρει

18:53LIFESTYLE

Με κατάγματα στο νοσοκομείο γνωστή Ιταλίδα τραγουδίστρια - Έπεσε από την σκηνή σε live εμφάνιση - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ