Με κατάγματα στο νοσοκομείο γνωστή Ιταλίδα τραγουδίστρια - Έπεσε από την σκηνή σε live εμφάνιση

Μια βραδιά μουσικής και γιορτής μετατράπηκε ξαφνικά σε στιγμή έντονης ανησυχίας για το κοινό που βρισκόταν στο San Salvo Marina, στην επαρχία Chieti, όταν η Ιταλίδα τραγουδίστρια Noemi έπεσε από την σκηνή αναγκάζοντας τους διοργανωτές να διακόψουν τη συναυλία και να ζητήσουν την άμεση παρέμβαση των διασωστών.

Η γνωστή καλλιτέχνιδα εμφανιζόταν μπροστά σε χιλιάδες θεατές όταν, στην προσπάθειά της να πλησιάσει τους θαυμαστές που βρίσκονταν στις πρώτες σειρές, φέρεται να έχασε την ισορροπία της και να έπεσε από τη σκηνή.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το ατύχημα σημειώθηκε ενώ η τραγουδίστρια ερμήνευε το τραγούδι Briciole. Καθώς πλησίαζε στην άκρη της σκηνής για να χαιρετήσει και να ξεσηκώσει το κοινό, δεν φαίνεται να αντιλήφθηκε πού τελείωνε η εξέδρα, με αποτέλεσμα να γλιστρήσει και να πέσει στο έδαφος.

Η σκηνή προκάλεσε αμέσως ανησυχία στους θεατές, οι οποίοι για λίγα δευτερόλεπτα δεν μπορούσαν να καταλάβουν πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση. Παρευρισκόμενοι περιέγραψαν στιγμές αναστάτωσης, με την εμφάνιση να διακόπτεται σχεδόν αμέσως, ώστε να φτάσει στο σημείο το ιατρικό προσωπικό.

Μέσα σε λίγα λεπτά, ο χώρος ασφαλίστηκε και ενεργοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την παροχή βοήθειας στην καλλιτέχνιδα.

Η παρέμβαση των διασωστών

Μετά τους πρώτους ελέγχους που έγιναν επί τόπου, η Noemi μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο San Pio da Pietrelcina του Vasto, προκειμένου να υποβληθεί στις κλινικές και ακτινολογικές εξετάσεις που έκριναν απαραίτητες οι γιατροί.

Οι πρώτες πληροφορίες που κυκλοφόρησαν κάνουν λόγο για τραύμα στο κεφάλι και πιθανό κάταγμα στη μύτη, στοιχεία που οδήγησαν το ιατρικό προσωπικό να προχωρήσει σε περαιτέρω ελέγχους, πριν διαμορφωθεί σαφής εικόνα για την κατάστασή της.

Τις ώρες αμέσως μετά το ατύχημα δεν δόθηκε στη δημοσιότητα επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν, ενώ ούτε η τραγουδίστρια, μέσω των social media ή του επιτελείου της, είχε προχωρήσει σε δημόσια δήλωση.

Η απουσία άμεσης ενημέρωσης συνέβαλε στο να αυξηθεί η αγωνία και η ανησυχία των θαυμαστών της.

Το ατύχημα οδήγησε αναπόφευκτα στη διακοπή της συναυλίας. Και η δημοτική αρχή του San Salvo αποφάσισε να τροποποιήσει το πρόγραμμα της βραδιάς, αναβάλλοντας τα πυροτεχνήματα που είχαν προγραμματιστεί για το τέλος της εκδήλωσης.

Σε επίσημη ανακοίνωση αναφέρθηκε: «Λόγω του ατυχήματος που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της τραγουδίστριας Noemi, η συναυλία διακόπηκε. Η τραγουδίστρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις. Με την ελπίδα ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, απευθύνουμε στη Noemi τις πιο ειλικρινείς ευχές μας για ταχεία και πλήρη ανάρρωση. Από σεβασμό προς την καλλιτέχνιδα και για όσα συνέβησαν, η δημοτική αρχή αποφάσισε επίσης να αναβάλει για άλλη ημερομηνία το σόου πυροτεχνημάτων που είχε προγραμματιστεί για απόψε».

Η ενημέρωση της τραγουδίστριας και η ακύρωση της περιοδείας

Λίγες ώρες αργότερα, η ίδια η τραγουδίστρια έστειλε μήνυμα μέσω των social media. Σε φωτογραφία που ανάρτησε, εμφανίζεται σε κρεβάτι νοσοκομείου, με κολάρο στον αυχένα και εμφανώς ταλαιπωρημένη, διαβεβαιώνοντας ωστόσο τους θαυμαστές της ότι είναι καλά. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι επόμενες ημερομηνίες της περιοδείας της ακυρώνονται, ώστε να μπορέσει να αναρρώσει.

«Ήθελα να σας καθησυχάσω μετά από αυτό που συνέβη χθες το βράδυ. Δεν είχα πρόθεση να κάνω ακροβατικά, φορούσα τα συνηθισμένα μου γυαλιά οράσεως. Τρόμαξα πολύ, αλλά ευτυχώς είμαι καλά: έχω μερικούς μώλωπες και λίγο πόνο. Λυπάμαι πάρα πολύ που πρέπει να ακυρώσω τις επόμενες συναυλίες, αλλά οι γιατροί μου ζήτησαν να ξεκουραστώ για τέσσερις εβδομάδες, ώστε να αναρρώσω. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για όλα τα μηνύματα, την αγάπη και τη συμπαράστασή σας. Με κάνατε να νιώσω πραγματικά πολλή αγάπη. Έχω σκληρό κεφάλι, μην ανησυχείτε! Ανυπομονώ να επιστρέψω στη σκηνή και να τραγουδήσω ξανά μαζί σας. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα! Σας αγκαλιάζω σφιχτά».

https://www.instagram.com/p/DbAnVG_td2y/

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