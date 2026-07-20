Βόρεια Προάστια: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές – Πότε αποκαθίσταται η βλάβη

Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αντιμετωπίζουν αρκετές περιοχές στα Βόρεια Προάστια της Αττικής, καθώς σημειώθηκε έκτακτη διακοπή ρεύματος εξαιτίας βλάβης σε τμήμα του δικτύου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ, εκτός λειτουργίας τέθηκε συγκεκριμένη γραμμή ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν περιοχές όπως το Χαλάνδρι, η Φιλοθέη, το Μαρούσι, η Μεταμόρφωση και η Νέα Ιωνία.

Τα συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης και την επαναφορά της ομαλής λειτουργίας του δικτύου. Με βάση την εκτίμηση του ΔΕΔΔΗΕ, η ηλεκτροδότηση αναμένεται να επανέλθει σταδιακά μετά τις 18:30.