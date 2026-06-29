Φωτιά τώρα σε αγροτοδασική έκταση στην Βρία Κατερίνης - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Επί ποδός ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής
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- Ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Βρία Κατερίνης το μεσημέρι της Δευτέρας 29/6.
- Στο σημείο έσπευσαν 32 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρων.
- Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
- Επιχειρούν επίσης 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο για τον έλεγχο της φωτιάς.
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (29/6) στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία στην Κατερίνη.
Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν 32 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρων. Την επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου, ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν και εναέρια μέσα και συγκεκριμένα 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
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