Φωτιά τώρα σε αγροτοδασική έκταση στην Βρία Κατερίνης - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Επί ποδός ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Φωτιά τώρα σε αγροτοδασική έκταση στην Βρία Κατερίνης - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Βρία Κατερίνης το μεσημέρι της Δευτέρας 29/6.
  • Στο σημείο έσπευσαν 32 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρων.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
  • Επιχειρούν επίσης 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο για τον έλεγχο της φωτιάς.
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (29/6) στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία στην Κατερίνη.

Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν 32 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρων. Την επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου, ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν και εναέρια μέσα και συγκεκριμένα 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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