Λευκάδα: Μάχη για τη ζωή της δίνει 50χρονη - Αποκολλήθηκε βράχος και έπεσε στο κεφάλι της

Snapshot Μία 50χρονη Ελληνοβρετανίδα τραυματίστηκε σοβαρά στη Λευκάδα όταν αποκολλήθηκε βράχος και έπεσε στο κεφάλι της.

Η γυναίκα διακομίσθηκε στο νοσοκομείο και υποβάλλεται σε χειρουργείο για να κρατηθεί στη ζωή.

Στο σημείο του ατυχήματος υπήρχαν και άλλοι επισκέπτες που υπέστησαν μικροτραυματισμούς, οι οποίοι δεν κρίνονται σοβαροί.

Το περιστατικό συνέβη στους καταρράκτες του Νυδρίου, όπου η γυναίκα βρισκόταν με την παρέα της. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τραυματισμό υπέστη μία 50χρονη Ελληνοβρετανίδα στην Λευκάδα. Η γυναίκα επισκέφθηκε με την παρέα της τους καταρράκτες στο Νυδρί.

Όπως αναφέρει το ilefkada.gr, ένας βράχος αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι της με αποτέλεσμα να την τραυματιστεί σοβαρά.

Η γυνακα διακομίσθηκε στο νοσοκομείο σε πολύ σοβαρή κατάσταση και υποβάλεται σε χειρουργείο με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την ισορροπήσουν και να την κρατήσουν στη ζωή.

Σημειώνεται ότι την ώρα της αποκόλλησης του βράχου στο σημείο υπήρχαν και άλλοι επισκέπτες που φέρουν μικροτραυματισμούς που οι οποίο δεν αξιολογούνται ως κάτι σοβαρό.

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