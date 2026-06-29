Μυστήριο στα 3.000 πόδια: Αεροσκάφος συγκρούστηκε με drone πριν προσγειωθεί στο JFK

Snapshot Αεροσκάφος της JetBlue Airlines συγκρούστηκε με drone σε ύψος 3.000 ποδιών πριν την προσγείωση στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης.

Ο πιλότος ανέφερε το περιστατικό στον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, αλλά δεν ζήτησε βοήθεια και η πτήση προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Η επιθεώρηση μετά την πτήση δεν εντόπισε ζημιές ή ενδείξεις σύγκρουσης στο αεροσκάφος.

Η FAA θα διερευνήσει το περιστατικό για περαιτέρω αξιολόγηση.

Η σύγκρουση έγινε λίγες ημέρες μετά από παρόμοιο περιστατικό με drone σε αεροσκάφος της United Airlines κοντά στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας, στο Διεθνές Αεροδρόμιο «JFK» της Νέας Υόρκης, όταν αεροσκάφος της JetBlue Airlines συγκρούστηκε με drone σε ύψος 3.000 ποδιών, λίγο πριν την προσγείωση.

Το τρομακτικό περιστατικό ανέφερε ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, καθώς ενώ προσέγγιζε στο αεροδρόμιο John F. Kennedy, ένα drone χτύπησε πάνω από το πιλοτήριο.

«Συγκρουστήκαμε με ένα drone εκεί πίσω στη στροφή καθώς πλησιάζαμε στο ASALT, απλώς ήθελα να σας το αναφέρω», είπε ο πιλότος σε έναν ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας σε ηχογράφηση που εξασφάλισε το WABC.

Ο πιλότος ανέφερε ότι δεν χρειάστηκε βοήθεια και η πτήση, η οποία απογειώθηκε από το Λας Βέγκας, προσγειώθηκε με ασφάλεια.

«Η πτήση προσγειώθηκε χωρίς περιστατικά, οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά και το αεροσκάφος αποσύρθηκε από την υπηρεσία για επιθεώρηση μετά την πτήση, η οποία δεν εντόπισε ζημιές ή ενδείξεις σύγκρουσης», δήλωσε εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρίας. Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) θα διερευνήσει το αναφερόμενο περιστατικό.

Η σύγκρουση σημειώθηκε μόλις λίγες ημέρες μετά την περίπτωση που ένα αεροσκάφος της United Airlines απέφυγε παρά λίγο τη σύγκρουση με drone κατά την προσγείωσή του στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Νιούαρκ, σύμφωνα με τη FAA και τοπικές αναφορές.