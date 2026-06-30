Σκληρές εικόνες: Πλήρωσε με τη ζωή του για μία φωτογραφία - Έπεσε σε γκρεμό από ύψος 150 μέτρων

Snapshot Ο Caio Arrabal, 44 ετών, έπεσε από ύψος 150 μέτρων στη Βραζιλία ενώ προσπαθούσε να βγάλει φωτογραφία στην κορυφή βράχου.

Η πτώση συνέβη στη διαδρομή Pedra do Macaco στη Marica του Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου ο άνδρας έχασε την ισορροπία του σε στενό σημείο του βράχου.

Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης χρειάστηκαν τέσσερις ώρες για να φτάσουν στο σημείο λόγω δυσκολίας πρόσβασης.

Το μονοπάτι δεν διαθέτει πινακίδες κατεύθυνσης ή προειδοποίησης, ενώ ο θάνατος ήταν ο δεύτερος σε πεζοπορία στην περιοχή μέσα σε δύο εβδομάδες.

Ο Caio ήταν μέλος ομάδας που οδηγούσε επισκέπτες και ήταν η πρώτη του φορά στη συγκεκριμένη πεζοπορική διαδρομή. Snapshot powered by AI

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας ο οποίος έπεσε από ύψος 150 μέτρων ενώ προσπαθούσε να βγάλει φωτογραφία σε ένα από τα πιο γραφικά σημεία της Βραζιλίας.

Ο Caio Arrabal, 44 ετών, έπεσε από το μονοπάτι Pedra do Macaco την Κυριακή στη Marica του Ρίο ντε Τζανέιρο, αφού ανέβηκε στην κορυφή ενός βραχώδους σχηματισμού και έχασε την ισορροπία του.

Φρικιαστικό βίντεο που τραβήχτηκε από μια γυναίκα της ομάδας τον δείχνει να τοποθετείται σε ένα στενό κενό πάνω στον μεγάλο βράχο.

Στη συνέχεια, ο πεζοπόρος αρχίζει να κατεβαίνει τον βράχο με την πλάτη προς τα εμπρός, πριν γυρίσει το σώμα του προς τα εμπρός, ενώ η γυναίκα τον προειδοποιούσε να προσέξει λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη μοιραία πτώση.

Ακούστηκαν ανατριχιαστικές κραυγές από τους παρευρισκόμενους καθώς επιχειρούσε την κίνηση, έχασε την ισορροπία του στην πλαγιά του γκρεμού και έπεσε στο κενό.

Caio Rocha Aguiar morreu na manhã de domingo (28) ao cair de um penhasco enquanto realizava o trajeto da trilha da Pedra do Macaco, em Maricá (RJ)

Ele fazia parte de um grupo de trilheiros e, segundo testemunhas, subiu ao ponto mais alto da rocha para tirar uma foto.

Segue o ? pic.twitter.com/FHv1cD832U — Adriano Lacerda ???‍? (@adrianobombeiro) June 29, 2026

Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος, αλλά χρειάστηκαν 4 ώρες για να φτάσουν στο σημείο όπου είχε πέσει, λόγω της περιορισμένης πρόσβασης.

Ο Arrabal ήταν μέλος μιας ομάδας που οδηγούσε επισκέπτες από το Araruama κατά μήκος της πεζοπορικής διαδρομής και, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν η πρώτη φορά που βρισκόταν σε αυτό το μονοπάτι.

Οι τοπικές αρχές επισημαίνουν ότι το μονοπάτι στερείται εντελώς πινακίδων κατεύθυνσης ή προειδοποίησης κατά μήκος της διαδρομής.

Οι επισκέπτες συνήθως αναρριχούνται στον βράχο για να τραβήξουν φωτογραφίες και ο θάνατος αυτός σηματοδότησε το δεύτερο θανατηφόρο ατύχημα πεζοπορίας στη Marica σε λιγότερο από δύο εβδομάδες.