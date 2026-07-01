Η Ρωσία θα αγοράσει βενζίνη από Ινδία και Λευκορωσία λόγω ελλείψεων στην αγορά
Η πίεση στο ρωσικό σύστημα εφοδιασμού είναι τεράστια, καθώς η ημερήσια κατανάλωση βενζίνης στη χώρα κατά τους θερινούς μήνες αγγίζει τουλάχιστον τους 110.000 τόνους, λόγω της αυξημένης εποχικής ζήτησης.
ε μια πρωτοφανή κίνηση για μία από τις μεγαλύτερες πετρελαιοπαραγωγούς χώρες του κόσμου, η Ρωσία ξεκίνησε την εισαγωγή βενζίνης από την Ινδία μέσω θαλάσσης, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη σοβαρή κρίση ελλείψεων που πλήττει την εγχώρια αγορά.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, η ινδική πλευρά έχει ήδη αποστείλει τουλάχιστον 60.000 τόνους καυσίμου. Την ίδια ώρα, η Μόσχα σχεδιάζει να αυξήσει τις συνολικές μηνιαίες εισαγωγές της στους 400.000 τόνους, επιστρατεύοντας διάφορες χώρες-προμηθευτές, με τη Λευκορωσία να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο.
Το μέγεθος του ελλείμματος
Η πίεση στο ρωσικό σύστημα εφοδιασμού είναι τεράστια, καθώς η ημερήσια κατανάλωση βενζίνης στη χώρα κατά τους θερινούς μήνες αγγίζει τουλάχιστον τους 110.000 τόνους, λόγω της αυξημένης εποχικής ζήτησης.
Για να καλυφθεί το κενό, η Λευκορωσία σχεδόν τριπλασίασε τις παραδόσεις της προς τη Ρωσία μέσω του σιδηροδρομικού δικτύου κατά το πρώτο μισό του Ιουνίου, ξεπερνώντας τους 70.000 τόνους.
Βεβαίως, οι ποσότητες αυτές δεν επαρκούν, αναγκάζοντας το Κρεμλίνο να επιβεβαιώσει δημόσια τη διεξαγωγή συζητήσεων με ξένους εταίρους για την αγορά καυσίμων σε αποδεκτές τιμές.
Οι ουκρανικές επιθέσεις και οι επιπτώσεις στην καθημερινότητα
Η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στις συνεχιζόμενες και εξαιρετικά στοχευμένες επιθέσεις της Ουκρανίας με drones εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων και στρατηγικών υποδομών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics).
Τα πλήγματα αυτά έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε κρίσιμες τεχνολογικές μονάδες, μειώνοντας δραματικά την εγχώρια παραγωγή και προκαλώντας ελλείψεις σε σχεδόν όλες τις ρωσικές περιφέρειες, με αποτέλεσμα να επιβληθεί δελτίο και περιορισμοί στην πώληση καυσίμων σε πολλές περιοχές.
Οι συνέπειες της κρίσης έχουν γίνει ήδη αισθητές στις μεταφορές και την οικονομία. Στους ρωσικούς δρόμους ο αριθμός των ταξί έχει μειωθεί αισθητά, με τις εταιρείες του κλάδου να εκτιμούν ότι το ποσοστό αποχώρησης των οδηγών λόγω της έλλειψης καυσίμων κυμαίνεται από 5% έως και 20%.
Παράλληλα, η ρωσική αεροπορική εταιρεία Azimuth, η οποία χρησιμοποιεί ως βάση το αεροδρόμιο Πλάτοφ στο Ροστόφ στον Ντον, εξέπεμψε σήμα κινδύνου κάνοντας λόγο για σοβαρότατο έλλειμμα σε αεροπορικό κηροζίνιο, εξέλιξη που απειλεί να παραλύσει τις περιφερειακές αεροπορικές μεταφορές.