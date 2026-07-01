Ρωσία: Επίθεση με drone σε κτήριο στην Μόσχα - Νεκρό ένα βρέφος 6 μηνών

Θραύσματα από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπεσαν σε ένα ιδιωτικό κτήριο στην περιφέρεια της πόλης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα βρέφος

Snapshot Ένα βρέφος έξι μηνών σκοτώθηκε από επίθεση drone σε ιδιωτικό κτήριο στην περιφέρεια της Μόσχας.

Ένας άνδρας και μια 61χρονη γυναίκα έχασαν επίσης τη ζωή τους σε επιθέσεις drone στις ρωσικές περιφέρειες Μπέλγκοροντ και Τβερ.

Ο ουκρανικός στρατός επιτέθηκε δύο φορές μέσα σε μία εβδομάδα σε κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών στη Ντούμπνα, κοντά στη Μόσχα.

Ο δήμαρχος της Μόσχας ανέφερε ότι η αεράμυνα κατέρριψε 419 drones σε μία νύχτα.

Στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας, ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν δύο νεκρούς και 15 τραυματίες. Snapshot powered by AI

Ένα βρέφος έξι μηνών έχασε τη ζωή του την Τρίτη στην Μόσχα όταν θραύσματα από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπεσαν σε ένα ιδιωτικό κτήριο στην περιφέρεια της πόλης, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Αντρέι Βορομπιόφ μέσω Telegram.

Το βρέφος απομακρύνθηκε από το κτήριο μαζί με ένα ακόμα παιδί και δύο άλλους επιζώντες, αλλά άφησε την τελευταία του ανάσα καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο, δήλωσε ο κυβερνήτης.

Ένας ακόμη άνδρας έχασε τη ζωή του σε ουκρανική επίθεση με drone στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, ενώ μια 61χρονη γυναίκα σκοτώθηκε στην περιοχή Τβερ της δυτικής Ρωσίας, όταν ένα «εχθρικό drone», το οποίο είχε καταρριφθεί, έπεσε πάνω σε μια κατοικία.

??⚔️?? A Ukrainian drone hit a private house in the Moscow region, killing a six-month-old child. pic.twitter.com/L38FI5ONhR — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) June 30, 2026

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η χώρα του έπληξε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα δορυφορικών επικοινωνιών της Ρωσίας για δεύτερη φορά μέσα μία εβδομάδα, καθώς το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις του προκειμένου να ασκήσει πίεση στο Κρεμλίνο να τερματίσει τον πόλεμο που πλέον διαρκεί τέσσερα χρόνια.

«Σήμερα, οι κυρώσεις μας μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας για αυτόν τον πόλεμο έφθασαν για άλλη μια φορά στο κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών της Ντουμπνά στην περιφέρεια της Μόσχας», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω Telegram, αναφερόμενος στις ουκρανικές επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η εγκατάσταση αυτή, που βρίσκεται σε απόσταση άνω των 1.300 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, χρησιμοποιείται για επιχειρήσεις αναγνώρισης και για τον συντονισμό των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, το κέντρο δέχθηκε ουκρανική επίθεση και την περασμένη εβδομάδα.

For the second time, our sanctions in response to Russia’s prolongation of the war have reached the oil refinery in Ufa, one of Russia’s largest producers of lubricants. The distance is more than 1,300 kilometers from the frontline.



Also in the Penza region, our weapons reached… pic.twitter.com/6XB9jPpCoY — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2026

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο δεν έχει επιβεβαιώσει ότι το κέντρο επικοινωνιών της Ντούμπνα δέχτηκε επίθεση, αλλά ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας, Αντρέι Βορόμπιοφ, δήλωσε ότι ένα drone χτύπησε ένα «διοικητικό κτίριο» στην πόλη, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιανίν δήλωσε ότι η αεράμυνα της πόλης κατέρριψε συνολικά 419 drones το βράδυ της Δευτέρας.

Στο μέτωπο της Ουκρανίας, τουλάχιστον 2 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν την Τρίτη από ρωσικές επιθέσεις στη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φέντοροφ.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Φέντοροφ ανέφερε πως οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν την Ζαπορίζια με επτά κατευθυνόμενες βόμβες, σε διάστημα 90 λεπτών. Ένας 62χρονος και ένας 45χρονος σκοτώθηκαν, ενώ 15 άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα, διευκρίνισε.

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