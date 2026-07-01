Το αεροσκάφος-φάντασμα του Ψυχρού Πολέμου: Γιατί τα συντρίμμια του δεν μετακινήθηκαν
Ένα μυστικό αεροσκάφος του Ψυχρού Πολέμου συνετρίβη το 1952 στην Κοιλάδα του Θανάτου. Το πλήρωμα σώθηκε με αλεξίπτωτα, όμως τα συντρίμμια παραμένουν εκεί.
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Τα συντρίμμια ενός Grumman SA-16 Albatross, τα οποία παραμένουν για περισσότερες από επτά δεκαετίες στα βουνά της Death Valley, αποκαλύπτουν μια λιγότερο γνωστή πτυχή της αμερικανικής στρατιωτικής αεροπορίας κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.
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