Το αεροσκάφος-φάντασμα του Ψυχρού Πολέμου: Γιατί τα συντρίμμια του δεν μετακινήθηκαν

Τα συντρίμμια ενός Grumman SA-16 Albatross, τα οποία παραμένουν για περισσότερες από επτά δεκαετίες στα βουνά της Death Valley, αποκαλύπτουν μια λιγότερο γνωστή πτυχή της αμερικανικής στρατιωτικής αεροπορίας κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

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