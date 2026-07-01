«Χωρίς εγκέφαλο, καρδιά, πνεύμονες»: Θάνατος μυστήριο ναυτικού στη Βενεζουέλα, έλειπαν όργανά του

H οικογένειά του ζήτησε επαναληπτική νεκροψία όταν παρέλαβε τη σορό έναν μήνα αργότερα, διαπιστώνοντας πως τους επεστράφη χωρίς όργανα

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

«Χωρίς εγκέφαλο, καρδιά, πνεύμονες»: Θάνατος μυστήριο ναυτικού στη Βενεζουέλα, έλειπαν όργανά του
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο 33χρονος Ινδός ναυτικός Ρακές Τσαουχάν πέθανε τον Μάιο στη Βενεζουέλα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ εργαζόταν σε εμπορικό πλοίο.
  • Η σορός του επιστράφηκε στην οικογένειά του μετά από έναν μήνα χωρίς ιατροδικαστική έκθεση και χωρίς τα εσωτερικά του όργανα.
  • Η δεύτερη νεκροψία αποκάλυψε την αφαίρεση όλων των εσωτερικών οργάνων, όπως εγκέφαλο, καρδιά, πνεύμονες και άλλα, με εκτεταμένες χειρουργικές ραφές στο σώμα.
  • Η αιτία θανάτου δεν μπόρεσε να προσδιοριστεί λόγω της απουσίας των οργάνων, ενώ δεν βρέθηκαν σημάδια τραυματισμών πριν τον θάνατο.
  • Η οικογένεια ζητά έρευνα και μέτρα από την κυβέρνηση κατά της εταιρείας που απασχολούσε τον Τσαουχάν, καθώς η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι ο θάνατος οφειλόταν σε πτώση και σοβαρούς τραυματισμούς.
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Μυστήριο καλύπτει τον θάνατο ενός Ινδού ναυτικού, που πήρε μία ανατριχιαστική διάσταση, όταν η σορός του επιστράφηκε στην οικογένειά του.

Ο 33χρονος Ρακές Τσαουχάν, πέθανε τον Μάιο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στη Βενεζουέλα, ενώ εργαζόταν σε εμπορικό πλοίο. Η σορός του επαναπατρίστηκε έναν μήνα αργότερα με την οικογένειά του να διενεργεί 2η νεκροψία, καθώς όπως είπαν δεν τους παραδόθηκε ιατροδικαστική έκθεση, ούτε επίσημες λεπτομέρειες που να εξηγούν τις συνθήκες του θανάτου του.

Σε ανάρτηση στο X, η η Ομοσπονδία Συνδικάτων Ναυτικών της Ινδίας (FSUI) ανέφερε ότι η νεκροψία αποκάλυψε ότι όλα τα εσωτερικά όργανά του είχαν αφαιρεθεί.

Σύμφωνα με την FSUI, τα όργανα που απουσίαζαν περιλάμβαναν τον εγκέφαλο, την καρδιά, τους πνεύμονες, το ήπαρ, τα νεφρά, τον σπλήνα, το πάγκρεας, το στομάχι, τα έντερα, τον θυρεοειδή αδένα, το υοειδές οστό, τον λάρυγγα και την τραχεία. Το πτώμα φέρεται να έφερε εκτεταμένες χειρουργικές ραφές, με μια τομή 22 ραφών που εκτεινόταν από τον αυχένα έως την ηβική περιοχή και άλλες 21 ραφές που εκτείνονταν από το ένα αυτί στο άλλο.

Η οργάνωση ανέφερε επίσης ότι το πτώμα είχε παραμείνει σε κατάψυξη για σχεδόν ένα μήνα. Δήλωσε ότι δεν εντοπίστηκαν σημάδια τραυματισμών πριν από τον θάνατο και ότι η ακριβής αιτία θανάτου δεν μπόρεσε να προσδιοριστεί λόγω της απουσίας των εσωτερικών οργάνων.

Ο Ρακές βρέθηκε στη Βενεζουέλα τον Νοέμβριο του 2025 ως μέλος πληρώματος σε πλοίο του εμπορικού ναυτικού της εταιρίας «Xfinity». Σύμφωνα με την οικογένειά του, έλαβαν την είδηση του θανάτου του από την εταιρεία και τους είπαν ότι η σορός θα σταλεί πίσω εντός 60 ημερών. Ο πατέρας του δήλωσε στο NDTV:

«Μας κράτησαν στο σκοτάδι. Η αρχική νεκροψία έγινε, αλλά η δεύτερη νεκροψία, που διενεργήθηκε με εντολή του περιφερειακού δικαστή, αποκάλυψε ότι έλειπαν κάποια όργανα από το σώμα και η αιτία θανάτου δεν μπορούσε να εξακριβωθεί. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να λάβει μέτρα κατά της εταιρείας και να διεξαγάγει έρευνα για το θέμα», είπε.

Η οικογένεια είπε ότι αρχικά οι υπεύθυνοι της εταιρείας τους ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι ο Ράκες έπεσε στο πλοίο, τραυματίστηκε και υποβαλλόταν σε θεραπεία. Το επόμενο πρωί, του είπαν ότι υπήρχε 95% πιθανότητανα μην επιβιώσει. Μέχρι το βράδυ, η εταιρεία επιβεβαίωσε τον θάνατό του. Όταν η οικογένεια ρώτησε την αιτία θανάτου, η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι πέθανε λόγω σοβαρών τραυματισμών που προκλήθηκαν από την πτώση.

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