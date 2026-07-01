Ουάσιγκτον: Δεν θα ανανεώσει τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με Καναδά και Μεξικό

Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν, λέει ο Λευκός Οίκος

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ουάσιγκτον: Δεν θα ανανεώσει τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με Καναδά και Μεξικό

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι δεν θα ανανεώσει τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου USMCA με τον Καναδά και το Μεξικό.
  • Η συμφωνία θα παρατείνεται αυτόματα ετησίως, εκτός αν κάποια χώρα αποσυρθεί επίσημα.
  • Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με Καναδά και Μεξικό για τη βελτίωση της συμφωνίας.
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Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε απόψε ότι δεν θα ανανεώσει τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τον Καναδά και το Μεξικό (USMCA), ωστόσο θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται με τους δύο εταίρους της ώστε «να τη βελτιώσει».

Η συμφωνία, την οποία είχε υπογράψει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του, προέβλεπε ότι οι τρεις χώρες θα μπορούσαν να την ανανεώσουν το αργότερα μέχρι σήμερα, 1η Ιουλίου, παρατείνοντάς την έτσι για 16 χρόνια. Με την άρνησή των ΗΠΑ να το πράξουν, η συμφωνία θα παρατείνεται από χρόνο σε χρόνο, εκτός και αν μία από τις τρεις χώρες ανακοινώσει επισήμως ότι αποσύρεται από αυτήν.

Η ανακοίνωση των ΗΠΑ έγινε μετά τη βιντεοδιάσκεψη αξιωματούχων των τριών χωρών, η οποία δεν απέδωσε καρπούς.

«Οι ΗΠΑ δεν δέχτηκαν να ανανεώσουν την USMCA υπό την παρούσα μορφή της. Κατά συνέπεια, δεν ανανεώνεται», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο, Τζέιμισον Γκριρ, που είχε αναλάβει τις διαπραγματεύσεις.

Ένα στέλεχος της κυβέρνησης Τραμπ είπε ότι η USMCA δεν μείωσε επαρκώς το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ με τις δύο γειτονικές χώρες. Η αμερικανική κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις με το Μεξικό και τον Καναδά και «πρέπει να καταλήξουμε κάπου, το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε.

Ο Γκριρ πάντως στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι η Ουασιγκτον σκοπεύει να συνεχίσει τις συνομιλίες με τις δύο χώρες και η συμφωνία ως έχει θα συνεχίσει να εφαρμόζεται «μέχρι την επίλυση των προβλημάτων ή το τέλος» της ισχύος της, σε 10 χρόνια.

Ήδη από τις αρχές του μήνα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι δεν σκόπευε να ανανεώσει τη συμφωνία όπως είναι σήμερα. Ένας νέος γύρος συνομιλιών είναι προγραμματισμένος με το Μεξικό για τις 20 Ιουλίου, αλλά δεν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για τις διαπραγματεύσεις με τον Καναδά. Ο Καναδός υπουργός Εμπορίου Ντομίνικ ΛεΜπλαν είπε σήμερα ότι οι τρεις χώρες συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες και επανέλαβε ότι η Οτάβα στηρίζει τη συμφωνία.

Χθες Τρίτη, η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ είπε ότι περιμένει την απόφαση των ΗΠΑ, ωστόσο η ίδια αλλά και ο Καναδάς είχαν ήδη υπογράψει για την ανανέωση της συμφωνίας για άλλα 16 χρόνια.

Ο Καναδάς και το Μεξικό είναι δύο από τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, όμως ήταν και οι πρώτοι στόχοι των δασμών που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025.

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