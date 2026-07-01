Μόλις 14 χιλιόμετρα χωρίζουν Ισπανία και Μαρόκο: Γιατί δεν υπάρχει γέφυρα
Παρότι Ισπανία και Μαρόκο απέχουν μόλις 14 χιλιόμετρα, τεχνικά εμπόδια καθιστούν αδύνατη μια γέφυρα, με τη λύση υποθαλάσσιας σήραγγας να παραμένει στο τραπέζι.
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Εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, οι κυβερνήσεις της Ισπανίας και του Μαρόκου εξετάζουν την ιδέα της κατασκευής μιας γέφυρας που θα ενώνει τις δύο χώρες, οι οποίες απέχουν μόλις 14 χιλιόμετρα στο Στενό του Γιβραλτάρ.
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