Εμμονικός γαμπρός με την κουνιάδα για 10 χρόνια: Τη στραγγάλισε και τη βίασε ενώ έλειπε η αδελφή της

Snapshot Ο 27χρονος Τζόζεφ Χόρνερ στραγγάλισε και βίασε την 25χρονη κουνιάδα του, Βικτόρια Κασλ, ενώ η σύζυγός του απουσίαζε σε ταξίδι.

Η εμμονή του Χόρνερ με την κουνιάδα του διαρκούσε σχεδόν δέκα χρόνια, από το 2017, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Ο κατηγορούμενος κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία και ομολόγησε το έγκλημα μετά την επίθεση.

Η Βικτόρια Κασλ υπέκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο, ενώ ο Χόρνερ κατηγορείται για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού και κρατείται χωρίς εγγύηση.

Ο Χόρνερ τέθηκε σε διοικητική άδεια από τη θέση του ως καθηγητής μουσικής μετά το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Η εμμονή ενός 27χρονου για σχεδόν μία δεκαετία με την αδελφή της συζύγου του, οδήγησε σε ένα φρικιαστικό έγκλημα πάθους με θύμα την 25χρονη φοιτήτρια.

Ένας δάσκαλος μουσικής από το Λονγκ Άιλαντ κακοποίησε σεξουαλικά και στραγγάλισε την κουνιάδα του — την οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, ποθούσε εδώ και σχεδόν μια δεκαετία — ενώ η σύζυγός του απουσίαζε σε ταξίδι για το bachelorette party της, σύμφωνα με την αστυνομία και την εισαγγελία.

Ο Τζόζεφ Χόρνερ, 27 ετών, καθηγητής μουσικής από το Λονγκ Άιλαντ σκότωσε τη Βικτόρια Κασλ, την 25χρονη αδελφή της συζύγου του, στο κοινό τους σπίτι στο Νορθ Μασαπέκουα και στη συνέχεια κάλεσε την αστυνομία για να παραδοθεί.

Long Island music teacher charged in sister-in-law’s murder; prosecutors allege sexual motivation https://t.co/5XnYspppIe



? @sophiabhall1 reports pic.twitter.com/zbuJis0jxY — 1010 WINS on 92.3 FM (@1010WINS) June 30, 2026

Ο Χόρνερ ζούσε στο διαμέρισμα του επάνω ορόφου της πολυκατοικίας μαζί με τη σύζυγό του, ενώ η Κάσλ ζούσε στο διαμέρισμα του ισογείου, σύμφωνα με την Εισαγγελία της Κομητείας Νάσο.

Ενώ η σύζυγος του Χόρνερ βρισκόταν εκτός πόλης για ένα πάρτι εργένηδων, εκείνος εκμεταλλεύτηκε την απουσία της για να ικανοποιήσει τις αρρωστημένες ορμές που ένιωθε για την αδελφή της – την οποία ποθούσε από το 2017, όπως ανέφεραν οι εισαγγελείς κατά την απαγγελία των κατηγοριών.

Ο καθηγητής μουσικής ζήτησε από την κουνιάδα του, φοιτήτρια διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Stony Brook, να τον βοηθήσει να μετακινήσει ένα πιάνο.

Στη συνέχεια, της επιτέθηκε από πίσω — την έπιασε σε λαβή στραγγαλισμού μέχρι να χάσει τις αισθήσεις της, την έγδυσε και τη βίασε, σύμφωνα με την Εισαγγελία.

Μετά τη βίαιη επίθεση, ο Χόρνερ κάλεσε το 911 και περίμενε να φτάσουν οι αστυνομικοί, ομολογώντας αμέσως ότι είχε στραγγαλίσει την κουνιάδα του και είχε συνουσιαστεί μαζί της.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μετέφεραν εσπευσμένα την Κασλ σε τοπικό νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε.

Ο Χόρνερ έτρεφε μια διεστραμμένη γοητεία για την κουνιάδα του, την οποία είχε γνωρίσει την ίδια περίοδο που γνώρισε τη σύζυγό του το 2016, ανέφερε η εισαγγελία.

Ο Χόρνερ κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού και κρατείται επί του παρόντος χωρίς δικαίωμα αποφυλάκισης με εγγύηση, ενώ ο ίδιος δήλωσε αθώος.

Επίσης τέθηκε σε διοικητική άδεια από τη θέση του ως καθηγητή μουσικής.

Η εμμονή του 27χρονου, αποκαλύπτεται καθώς νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως.

Η 25χρονη τον θεωρούσε ως «έναν από τους πιο υπέροχους ανθρώπους στον κόσμο» όπως φαίνεται σε μία ανάρτηση της στο Facebook την ημέρα του γάμου του με την αδερφή της.

«Η αδερφή μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου στο χάος, είναι τώρα παντρεμένος με έναν από τους πιο υπέροχους ανθρώπους στον κόσμο», αναφέρει το μήνυμα της , συνοδεύοντάς το με μια φωτογραφία του κατηγορούμενου δολοφόνου της να μοιράζεται ένα φιλί μετά το γάμο.

«Σας αγαπώ και τους δύο για πάντα!» κατέληξε η ανάρτηση, η οποία έχει πάρει ένα σκοτεινό νέο νόημα μετά τον φρικτό θάνατό της.

Διαβάστε επίσης