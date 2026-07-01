Καιρός: Πώς θα είναι Ιούλιος και Αύγουστος για την Ελλάδα - Η πρόγνωση ECMWF, DWD και Met Office

Snapshot Η Ευρώπη βίωσε έντονο κύμα καύσωνα στα τέλη Ιουνίου με ρεκόρ θερμοκρασίας σε πολλές χώρες της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης.

Στις αρχές Ιουλίου αναμένεται προσωρινή πτώση θερμοκρασιών και καταιγίδες σε Βόρεια Ιταλία και Κεντρική Ευρώπη λόγω εισόδου δροσερότερων αέριων μαζών από τον Ατλαντικό.

Ο Ιούλιος προβλέπεται θερμότερος από το φυσιολογικό σε ολόκληρη την Ευρώπη, με αυξημένο κίνδυνο ξηρασίας σε Πολωνία, Γερμανία και Τσεχία.

Στην Ελλάδα, μετά από προσωρινή δροσιά, το καλοκαίρι θα συνεχίσει με υψηλές θερμοκρασίες και πιθανές νέες περιόδους καύσωνα, ιδιαίτερα σε ηπειρωτικές περιοχές.

Η αύξηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας αυξάνει την πιθανότητα έντονων καταιγίδων με χαλάζι και ισχυρούς ανέμους, κυρίως στα ορεινά της Ελλάδας μετά από παρατεταμένη ζέστη. Snapshot powered by AI

Το ευρωπαϊκό καλοκαίρι βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο, καθώς η μετάβαση από τα τέλη Ιουνίου στις αρχές Ιουλίου συνοδεύεται από σημαντικές αλλαγές στη γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας. Μετεωρολογικά κέντρα σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις που αναμένεται να καθορίσουν τον καιρό των επόμενων δύο μηνών.

Η Ευρώπη προέρχεται από ένα ιδιαίτερα θερμό διάστημα, με τον τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου να χαρακτηρίζεται από έντονο κύμα καύσωνα, το οποίο έσπασε ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας σε πολλές περιοχές της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης, όπως η Γαλλία, η Αγγλία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ελβετία, η Αυστρία, η Δανία και η Τσεχία.

Πρόσκαιρη αλλαγή σκηνικού στις αρχές Ιουλίου

Από τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου το αντικυκλωνικό πεδίο εξασθενεί, επιτρέποντας την κάθοδο πιο δροσερών και ασταθών αέριων μαζών από τον Ατλαντικό. Η μεταβολή αυτή αναμένεται να προκαλέσει έντονες καταιγίδες σε τμήματα της Βόρειας Ιταλίας και της Κεντρικής Ευρώπης, ενώ οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν αισθητή πτώση.

Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι αυτή η αλλαγή δεν σηματοδοτεί το τέλος του θερμού καλοκαιριού. Αντίθετα, οι μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι τόσο ο Ιούλιος όσο και ο Αύγουστος θα κινηθούν συνολικά με θερμοκρασίες υψηλότερες από τις κλιματικές τιμές στις περισσότερες περιοχές της Ευρώπης.

Τι δείχνουν οι εποχικές προγνώσεις

Οι εποχικές προγνώσεις δεν αποτελούν κλασικές προβλέψεις καιρού. Δεν μπορούν να προσδιορίσουν αν θα βρέξει σε μια συγκεκριμένη ημέρα ή ποια θα είναι η θερμοκρασία σε μια πόλη στις 20 Ιουλίου ή στις 10 Αυγούστου.

Πρόκειται για στατιστικές εκτιμήσεις που αποτυπώνουν την πιθανότητα οι θερμοκρασίες και οι βροχοπτώσεις να κινηθούν πάνω ή κάτω από τους κλιματικούς μέσους όρους. Τα μοντέλα αυτά αναδεικνύουν την επικρατέστερη τάση και όχι μια απόλυτη πρόβλεψη.

Ζεστός Ιούλιος στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες

Τα εποχικά μοντέλα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων (ECMWF), μέσω του προγράμματος Copernicus, συγκλίνουν με τις εκτιμήσεις της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (DWD) και της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Met Office), δείχνοντας ότι ο Ιούλιος θα είναι θερμότερος από τα φυσιολογικά επίπεδα σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι ισχυρότερες θετικές αποκλίσεις της θερμοκρασίας αναμένονται στη Γαλλία, στην Ιβηρική Χερσόνησο και στην Κεντρική Ευρώπη.

Παράλληλα, οι ίδιες εκτιμήσεις υποδηλώνουν αυξημένο κίνδυνο ξηρασίας σε χώρες όπως η Πολωνία, η Γερμανία και η Τσεχία, όπου οι περιορισμένες ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, αναμένεται να επιβαρύνουν σημαντικά τους υδάτινους πόρους.

Πώς αναμένεται να εξελιχθεί ο καιρός στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, μετά τη σύντομη ανάσα δροσιάς των πρώτων ημερών του Ιουλίου, το καλοκαίρι εκτιμάται ότι θα επιστρέψει σταδιακά σε πιο θερμές συνθήκες.

Η επικράτηση υψηλών πιέσεων στην ανατολική Μεσόγειο ευνοεί την επανεμφάνιση θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες για νέα επεισόδια καύσωνα μέσα στον Ιούλιο.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να καταγράφονται στα ηπειρωτικά, κυρίως στις πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου δεν αποκλείεται ο υδράργυρος να ξεπερνά κατά διαστήματα τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά, τα μελτέμια θα συμβάλλουν κατά περιόδους στον περιορισμό της ζέστης, χωρίς όμως να αποτρέπουν την επικράτηση γενικά θερμού καιρού.

Ο Αύγουστος εμφανίζει ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα, ωστόσο τα διαθέσιμα εποχικά σήματα δείχνουν ότι μπορεί να εξελιχθεί σε έναν από τους θερμότερους μήνες του φετινού καλοκαιριού στην Ελλάδα και γενικότερα στη Μεσόγειο.

Εάν επαληθευτεί αυτό το σενάριο, αναμένονται παρατεταμένες περίοδοι υψηλών θερμοκρασιών, ιδιαίτερα στην ηπειρωτική χώρα, ενώ η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας θα παραμείνει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Αυξημένος κίνδυνος για έντονα φαινόμενα

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι μια θερμότερη ατμόσφαιρα μπορεί να συγκρατήσει μεγαλύτερες ποσότητες υδρατμών. Αυτό σημαίνει ότι όταν διαταράσσεται πρόσκαιρα η κυριαρχία των υψηλών πιέσεων και εισέρχονται ψυχρότερες αέριες μάζες, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ισχυρές καταιγίδες.

Στην Ελλάδα αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης έντονων απογευματινών καταιγίδων κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά, με τοπικά μεγάλα ύψη βροχής, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους, κυρίως έπειτα από περιόδους παρατεταμένης ζέστης.

Παρά τη γενική τάση για θερμότερο καλοκαίρι, οι μετεωρολόγοι υπενθυμίζουν ότι η αξιοπιστία των εποχικών προγνώσεων μειώνεται όσο αυξάνεται ο χρονικός ορίζοντας. Ειδικά για τον Αύγουστο, τα στοιχεία αποτυπώνουν την πιθανότερη κλιματική τάση και όχι την εξέλιξη του καιρού σε συγκεκριμένες ημέρες.

*Με πληροφορίες από το Meteoweb.eu

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