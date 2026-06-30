Καιρός: «Προ των πυλών» τρίτο σφοδρό κύμα καύσωνα στην Ευρώπη – Σε συναγερμό ξανά οι Αρχές

Όσον αφορά την πρόγνωση του καιρού, με ήλιο και υψηλές θερμοκρασίες αρχίζει η Τετάρτη (01/07), χωρίς να λείψουν ωστόσο οι τοπικές βροχές

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Καιρός: «Προ των πυλών» τρίτο σφοδρό κύμα καύσωνα στην Ευρώπη – Σε συναγερμό ξανά οι Αρχές
WINDY.
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  • Νέο σφοδρό κύμα καύσωνα αναμένεται στη δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες έως 43℃, επηρεάζοντας Βέλγιο, Ελβετία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία.
  • Την Τετάρτη 01/07 στην Ελλάδα ο καιρός θα είναι κυρίως ηλιόλουστος με τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.
  • Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24℃ έως 37℃ με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
  • Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μεγάλες διαστήματα ηλιοφάνειας και μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών ή μπόρας στα ορεινά.
  • Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα συνεχιστεί ο καλός καιρός με τοπικές μπόρες κυρίως στα κεντρικά, βόρεια και ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας.
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Οι θερμές αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική φέρνουν «προ των πυλών» νέο σφοδρό κύμα ζέστης στη δυτική Ευρώπη, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν ακόμη και τους 43℃, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία που μετέδωσε ο μετεωρολόγος, Γιάννης Καλλιάνος.

Ακόμη, τόνισε ότι στο Βέλγιο και την Ελβετία ο υδράργυρος θα «αγγίξει» τους 40℃ και στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία θα ανέβει ακόμη περισσότερο.

Ο καιρός τις επόμενες μέρες

Όσον αφορά την πρόγνωση, με καλοκαιρινό καιρό θα κυλήσει η Τετάρτη (01/07) στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ωστόσο, τις θερμές ώρες της ημέρας δεν θα λείψουν οι τοπικές βροχές και οι πρόσκαιρες μπόρες στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου.

Τοπικές βροχές αναμένονται και στα υπόλοιπα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, από το ύψος περίπου της κεντρικής Στερεάς και της δυτικής Θεσσαλίας και βορειότερα στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία.

Στις υπόλοιπες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, όπως και τα Επτάνησα, αναμένονται λίγες αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια.

Στην Αττική, αναμένεται ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, και ίσως λίγες αραιές νεφώσεις άνευ σημασίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24℃ έως 37℃.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται επίσης πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, ενώ, μονάχα από το μεσημέρι έως το απόγευμα θα πυκνώσουν λίγο οι νεφώσεις στις γύρω περιοχές, πέριξ της πόλης κυρίως στα ορεινά τμήματα, με αποτέλεσμα να είναι μικρή η πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή και μπόρες. Η θερμοκρασία θα κινηθεί από 22℃ έως 37℃.

Κατά τη διάρκεια της Πέμπτης, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι καλός και καλοκαιρινός, με κάποιες μπόρες μόνο στα κεντρικά, βόρεια τμήματα και τα ορεινά.

Την Παρασκευή, αναμένονται και κάποιες μπόρες στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, πιο ορεινές περιοχές και ημιορεινές το μεσημέρι και το απόγευμα.

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