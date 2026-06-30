Μεγάλες ζέστες και καρδιακά: Κίνδυνοι, προειδοποιητικά σημάδια και τι να κάνετε

Πιθανά καρδιακά προβλήματα κατά τη διάρκεια παρατεταμένης υψηλής ζέστης.

Newsbomb

Μεγάλες ζέστες και καρδιακά: Κίνδυνοι, προειδοποιητικά σημάδια και τι να κάνετε
Bigstock®
ΥΓΕΙΑ
5'
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Ο παρατεταμένος ζεστός καιρός μπορεί να επιβαρύνει σοβαρά την καρδιά, ειδικά σε ηλικιωμένους ενήλικες και άτομα με καρδιακές παθήσεις, υψηλή αρτηριακή πίεση, διαβήτη ή νεφρικά προβλήματα. Ο κίνδυνος δεν είναι μόνο η θερμοπληξία.

Σε ευάλωτα άτομα η θερμότητα μπορεί επίσης να προκαλέσει πόνο στο στήθος, αίσθημα παλμών, λιποθυμία, εξάρσεις καρδιακής ανεπάρκειας, εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιακή προσβολή.

Ο κίνδυνος αυξάνεται κατά τη διάρκεια καύσωνα, επειδή το σώμα δυσκολεύεται να κρυώσει επί σειρά ημερών, ειδικά όταν ακόμα και οι νύχτες παραμένουν ζεστές.

Γιατί η θερμότητα καταπονεί την καρδιά;

Όταν το σώμα ζεσταίνεται, τα αιμοφόρα αγγεία διευρύνονται για να μετακινήσουν το ζεστό αίμα προς το δέρμα, εκεί όπου μπορεί να κρυώσει ευκολότερα. Η καρδιά πρέπει στη συνέχεια να αντλεί πιο γρήγορα και πιο δυνατά για να διατηρήσει σταθερή την αρτηριακή πίεση και να προστατεύσει τα ζωτικά όργανα.

Ο ιδρώτας προσθέτει μια ακόμη επιβάρυνση. Το σώμα χάνει υγρά και άλατα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση, ζάλη και πιο πηχτό αίμα. Αυτό μπορεί να δυσκολέψει την κυκλοφορία και μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θρόμβων σε άτομα που ήδη διατρέχουν κίνδυνο.

Η υγρασία επιδεινώνει τα πράγματα, επειδή ο ιδρώτας δεν εξατμίζεται καλά, επομένως το σώμα ψύχεται λιγότερο αποτελεσματικά.

Ποια καρδιακά προβλήματα μπορεί να προκαλέσει ο ζεστός καιρός;

Η ζέστη είναι πιο επικίνδυνη, όταν επιδεινώνει μια υπάρχουσα καρδιαγγειακή πάθηση. Πιθανά προβλήματα:

  • Στηθάγχη ή πόνο στο στήθος από μειωμένη ροή αίματος προς την καρδιά
  • Καρδιακή προσβολή, ειδικά σε άτομα με στένωση αρτηριών
  • Αρρυθμίες, δηλαδή ακανόνιστος ή ασυνήθιστα γρήγορος καρδιακός παλμός
  • Συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας, όπως δύσπνοια και πρήξιμο
  • Χαμηλή αρτηριακή πίεση, ζάλη και λιποθυμία
  • Εγκεφαλικό επεισόδιο, ειδικά όταν συνδυάζονται αφυδάτωση και θερμικό στρες
  • Θερμοπληξία, η οποία μπορεί να βλάψει την καρδιά και άλλα όργανα

Ένα άτομο δεν χρειάζεται να ασκείται σε εξωτερικούς χώρους, για να διατρέχει κίνδυνο. Ένα ζεστό σπίτι, ο κακός ύπνος, η αφυδάτωση και σειρά ημερών με υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να είναι αρκετά.

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Ποιος πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός;

Μερικοί χρειάζονται ένα πλάνο αντιμετώπισης της ζέστης πριν ξεκινήσουν τα συμπτώματα.

Οι ομάδες υψηλότερου κινδύνου περιλαμβάνουν άτομα:

  • άνω των 65 ετών
  • με καρδιακή ανεπάρκεια, στεφανιαία νόσο ή προηγούμενη καρδιακή προσβολή
  • με υψηλή αρτηριακή πίεση
  • με διαβήτη, νεφρική νόσο ή πνευμονική νόσο
  • που λαμβάνουν διουρητικά, βήτα αναστολείς ή φάρμακα για την αρτηριακή πίεση
  • με περιορισμένη κινητικότητα ή άνοια
  • που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους ή ασκούνται σε συνθήκες ζέστης
  • που είναι έγκυες ή μικρά παιδιά

Τα φάρμακα για την καρδιά δεν πρέπει να διακόπτονται λόγω ζέστης. Ωστόσο, τα άτομα που λαμβάνουν διουρητικά ή φάρμακα για την αρτηριακή πίεση θα πρέπει να ρωτήσουν τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό τους τι πρέπει να κάνουν κατά τη διάρκεια καύσωνα, ειδικά εάν έχουν περιορισμούς στην πρόσληψη υγρών.

Προειδοποιητικά σημάδια που είναι «καμπανάκι» υγείας

Ζητήστε επείγουσα ιατρική φροντίδα εάν ο ζεστός καιρός σας προκαλέσει:

  • Πόνο, πίεση ή σφίξιμο στο στήθος
  • Σοβαρή δύσπνοια
  • Λιποθυμία ή σύγχυση
  • Αδυναμία στην μία πλευρά του σώματος
  • Δυσκολία στην ομιλία
  • Σοβαρό αίσθημα παλμών με ζάλη
  • Πολύ λίγη ούρηση
  • Ζεστό, ξηρό δέρμα ή κατάρρευση
  • Συμπτώματα που επιδεινώνονται γρήγορα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η θερμοπληξία είναι ιατρική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μετακινήστε το άτομο σε ένα δροσερό μέρος, αρχίστε να το δροσίζετε με νερό και υγρά πανιά και καλέστε τις Πρώτες Βοήθειες (166).

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Πώς να προστατεύσετε την καρδιά σας σε ζεστό καιρό

Η ασφαλέστερη στρατηγική είναι να μειώσετε την έκθεση στη θερμότητα νωρίς, όχι να περιμένετε μέχρι να αισθανθείτε αδιαθεσία.

Πρακτικά βήματα πρόληψης:

  • Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους κατά τις πιο ζεστές ώρες
  • Διατηρείτε τα δωμάτια σε σκιά και δροσιά
  • Πίνετε τακτικά νερό και υγρά, εκτός εάν γιατρός σας έχει πει να τα περιορίσετε
  • Αποφύγετε την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ
  • Τρώτε ελαφρύτερα γεύματα
  • Αποφύγετε την έντονη δραστηριότητα σε περιόδους αιχμής ζέστης
  • Να φοράτε χαλαρά, ελαφριά ρούχα
  • Χρησιμοποιείτε δροσερά ντους ή υγρά πανιά
  • Ελέγξτε τους ηλικιωμένους συγγενείς ή γείτονες
  • Παρακολουθήστε το βάρος, το πρήξιμο ή τη δύσπνοια εάν έχετε καρδιακή ανεπάρκεια

Οι ανεμιστήρες μπορεί να βοηθήσουν σε μέτρια ζέστη, αλλά δεν επαρκούν σε πολύ ζεστά δωμάτια. Η ψύξη του σώματος με νερό, σκιά και κλιματισμό είναι πιο αποτελεσματική.

Συμπέρασμα

Ο ζεστός καιρός μπορεί να είναι επικίνδυνος για την καρδιά, επειδή αναγκάζει το καρδιαγγειακό σύστημα να εργαστεί σκληρότερα, ενώ η αφυδάτωση μειώνει το περιθώριο «αυτό-διόρθωσης» του σώματος. Για άτομα με υπάρχουσα καρδιακή νόσο, αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρά συμπτώματα.

Κατά τη διάρκεια καύσωνα, η πρόληψη έχει σημασία: μείνετε δροσεροί, αποφύγετε την κορύφωση της ζέστης στην ημέρα, ενυδατωθείτε με ασφάλεια και δράστε γρήγορα εάν εμφανιστεί πόνος στο στήθος, λιποθυμία, σύγχυση ή σοβαρή δύσπνοια.

Πηγές:
nih.gov
bhf.org.uk
harvard.edu
cdc.gov

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