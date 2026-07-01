Συνάντηση Δένδια - Ανδρουλάκη την Πέμπτη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Στις 09:30 το πρωί της Πέμπτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επισκεφθεί το υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη.
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- Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκοςένδιας θαναντηθεί με πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη στις2 Ιουλίου στις 12:00 μ.μ.
- Ηάντηση θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
- Ο Δένδιας θα ενημερώσει τον Ανδρουλάκη για ζητήματα εθνικής άμυνας, ύστερα από αίτημα του δεύτερου.
- Πριν από αυτή τη συνάντηση, ο Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί το υπουργείο Εξωτερικών για συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στις 09:30 π.μ.
Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας θα έχει, αύριο Πέμπτη 2 Ιουλίου, στις 12:00 π.μ. συνάντηση με τον πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη στο υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας.
Ο κ. Δένδιας θα ενημερώσει τον κ. Ανδρουλάκη, κατόπιν αιτήματός του, για τα ζητήματα εθνικής άμυνας.
Νωρίτερα στις 09:30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επισκεφθεί το υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη.
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