Συνάντηση Δένδια - Ανδρουλάκη την Πέμπτη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Snapshot Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκοςένδιας θαναντηθεί με πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη στις2 Ιουλίου στις 12:00 μ.μ.

Ηάντηση θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ο Δένδιας θα ενημερώσει τον Ανδρουλάκη για ζητήματα εθνικής άμυνας, ύστερα από αίτημα του δεύτερου.

Πριν από αυτή τη συνάντηση, ο Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί το υπουργείο Εξωτερικών για συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στις 09:30 π.μ. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας θα έχει, αύριο Πέμπτη 2 Ιουλίου, στις 12:00 π.μ. συνάντηση με τον πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη στο υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας.

Ο κ. Δένδιας θα ενημερώσει τον κ. Ανδρουλάκη, κατόπιν αιτήματός του, για τα ζητήματα εθνικής άμυνας.

Νωρίτερα στις 09:30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επισκεφθεί το υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη.