Θα αγκαλιάσει το ΠΑΣΟΚ την Τζάκρη; Yπέρ και κατά που ζυγίζει ο Ανδρουλάκης και το «απίθανο» σενάριο

Snapshot Η Θεοδώρα Τζάκρη επιδιώκει την επανένταξή της στο ΠΑΣΟΚ, παρά το όριο των 20 ετών θητείας που προβλέπει το καταστατικό του κόμματος.

Η επιστροφή της Τζάκρη θα μπορούσε να ενισχύσει το ΠΑΣΟΚ στην εκλογική περιφέρεια Πέλλας, όπου διαθέτει ισχυρό μηχανισμό.

Η αλλαγή της συνεδριακής απόφασης για να επιτραπεί η υποψηφιότητα της Τζάκρη μπορεί να προκαλέσει εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και αρνητικά μηνύματα στους ψηφοφόρους.

Η πολιτική φθορά της Τζάκρη λόγω της ψήφισης των μνημονίων και των συχνών αλλαγών κομμάτων αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα για το ΠΑΣΟΚ.

Υπάρχει ένα απίθανο σενάριο που συνδέει την Τζάκρη με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, καθώς διατηρεί ανοιχτές επαφές και με άλλους πολιτικούς χώρους πέραν του ΠΑΣΟΚ. Snapshot powered by AI

Η είδηση της αποχώρησης της Θεοδώρας Τζάκρη από το πλευρό του Στέφανου Κασσελάκη δεν έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία, αφού εδώ και μήνες ήταν γνωστό ότι οι σχέσεις τους περνούσαν σοβαρή κρίση.

Τα χαμηλά δημοσκοπικά αποτελέσματα του Κινήματος Δημοκρατίας που αργότερα μετονομάστηκε σε Δημοκράτες, έδειχναν στη Θεοδώρα Τζάκρη ότι ενδεχομένως η επόμενη βουλή να είναι η πρώτη στην οποία η ίδια δε θα είναι μέλος εδώ και 23 χρόνια. Έτσι, οι επαφές που είχε αναπτύξει το τελευταίο διάστημα με το πρώην κόμμα της, το ΠΑΣΟΚ, από το οποίο ξεκίνησε, είχαν πυκνώσει και αποτελούσε κοινό μυστικό ότι η ίδια είχε βάλει πλώρη για τη Χαριλάου Τρικούπη. Παράλληλα ήταν σαφές ότι και ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν υπέρ μιας τέτοιας σύμπραξης.

Όλα άλλαξαν τον περασμένο Μάρτιο, όταν το ΠΑΣΟΚ στο Συνέδριό του, ύστερα από την αντιπαράθεση Ανδρουλάκη - Καστανίδη, ενέκρινε διάταξη που προέβλεπε ότι τα στελέχη του μπορούν να εκλέγονται βουλευτές για τον πλήρη χρόνο 4 βουλευτικών περιόδων, δηλαδή για 20 χρόνια το πολύ για λόγους ανανέωσης. Η διάταξη μέχρι εκείνη τη στιγμή «έπιανε» μόνο τον Χάρη Καστανίδη, ο οποίος έτσι ουσιαστικά οδηγήθηκε εκτός κόμματος αφήνοντας σκληρές αιχμές κατά του προέδρου του κόμματος.

Όταν όμως άνοιξε το θέμα της επανόδου Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ, η διάταξη περιόριζε και την ίδια, η οποία εκλέγεται ήδη εδώ και 20 χρόνια και μια συμπερίληψή της στα ψηφοδέλτια θα παραβίαζε το καταστατικό.

Τα υπέρ και τα κατά

ΥΠΕΡ

- η Θεοδώρα Τζάκρη έχει σημαντικό μηχανισμό στην Πέλλα όπου εκλέγεται, γεγονός που την κάνει πολιτικά χρήσιμη σε ένα κόμμα που δεν έχει κάποια βαριά εκπροσώπηση στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια.

- κάνει πολιτικό άνοιγμα σε έναν πολιτικό χώρο στον οποίο δεν είχε άμεση πρόσβαση

- φέρνοντας την Θ. Τζάκρη αποδιοργανώνει πλήρως τους Δημοκράτες σε οργανωτικό επίπεδο γεγονός που απελευθερώνει ψηφοφόρους που έμεναν μέχρι τώρα στο κόμμα του Στ. Κασσελάκη

- η επανένταξη της κ. Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ είναι πιθανό να εξασφαλίζει σχεδόν αυτόματα την έδρα της Πέλλας, με το μοναδικό ενδεχόμενο ένα κόμμα όπως η ΕΛΑΣ να «ρίξει» σε αυτή τη μάχη μια ακόμη δυνατότερη υποψηφιότητα που να μπορεί να απειλήσει το «κάστρο» της Τζάκρη.

ΚΑΤΑ

- Για να την κατεβάσει υποψήφια, το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να μεταβάλλει τη συνεδριακή απόφαση που δεν επιτρέπει συνεχόμενες επανεκλογές στα ίδια πρόσωπα για πάνω από 20 χρόνια. Η αλλαγή μιας απόφασης που ελήφθη πριν λίγους μήνες για «χάρη» της Τζάκρη θα στείλει αρνητικά μηνύματα περί «απελπισίας» στους ψηφοφόρους

- Η Θεοδώρα Τζάκρη, παρά τις συνεχείς επανεκλογές στης στην Πέλλα, έχει υποστεί σημαντική πολιτική φθορά καθώς είναι η μοναδική πολιτικός που έχει ψηφίσει και στηρίξει και τα τρία μνημόνια κατά τη διάρκεια της κρίσης.

- Φθορά έχει επίσης λόγω των συχνών αλλαγών κομματικών στεγών, αφού μέχρι τώρα έχει ήδη αλλάξει 3 κόμματα (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙ.ΔΗ) και πλέον σκέφτεται να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ

- Όλα τα παραπάνω είναι δεδομένο ότι θα προκαλέσουν αντιπαραθέσεις εσωτερικά στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο ήδη μαστίζεται από μεγάλη εσωστρέφεια.

Μέχρι τώρα, παρά τις προχωρημένες συζητήσεις με τη Χαριλάου Τρικούπη δεν είναι καθόλου σίγουρο το αν τελικά ο Νίκος Ανδρουλάκης θα θελήσει να δώσει τόσο μεγάλη «μάχη» στο εσωτερικό του κόμματος, ζητώντας την ανατροπή της συνεδριακής απόφασης, μόνο και μόνο για να επανέλθει ένα πρόσωπο που είναι αμφιλεγόμενο εντός του ΠΑΣΟΚ λόγω της αποχώρησής της σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους για το κόμμα και μάλιστα διανύοντας περίπου μία δεκαετία ως βουλευτής και υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και ασκώντας έντονη κριτική στο ΠΑΣΟΚ από το οποίο προέρχονταν.

Το «απίθανο» σενάριο

Πάντως ταυτόχρονα με όλα αυτά στις συζητήσεις μεταξύ προσώπων που γνωρίζουν τον χώρο της κεντροαριστεράς, «παίζει» και ένα πολιτικά ιδιαίτερα απίθανο σενάριο, το οποίο όμως έχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον.

Όπως λένε, η ανάρτηση παραίτησης της Θεοδώρας Τζάκρη περιλαμβάνει και ορισμένες λέξεις-κλειδιά που έχουν άμεση αναφορά, όχι στο ΠΑΣΟΚ, αλλά στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, καλεί τους πολίτες «να λάβουν καθαρή απόφαση μέσα τους ποιον αγώνα πρέπει να δώσουμε ως προοδευτικός κόσμος, μέσα από ένα μεγάλο προοδευτικό "ΕΜΕΙΣ"».

Αυτή η αναφορά στο «εμείς» έχει γίνει πολλές φορές από τον Αλέξη Τσίπρα, τόσες που πολλοί εκτιμούσαν ότι θα αποτελούσε και το όνομα του κόμματός του. Παράλληλα, οι «αντιδεξιές» αναφορές φαίνεται να είναι πιο θελκτικές στην ΕΛΑΣ παρά στο ΠΑΣΟΚ. «Το εθνικό συμφέρον που είναι η συνολική απόρριψη του μοντέλου διακυβέρνησης Μητσοτάκη και των οποιοδήποτε καιροσκοπικών μεταλλάξεών του», αναφέρει σε ένα σημείο της ανακοίνωσης, κάτι που ο Νίκος Ανδρουλάκης αποφεύγει να αποκλείσει τόσο ρητά, ενώ άλλα κεντρικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό σαν ενδεχόμενο. Παράλληλα, το σχόλιο ότι «ο Στέφανος Κασσελάκης νομιμοποιεί μία προφανή δεξιά απόκλιση», είναι άλλη μια φράση που ακούγεται πολύ καλά στα αυτιά των στελεχών της ΕΛΑΣ, αφού παίρνει μεγάλες και βαθιές αποστάσεις από τον κ. Κασσελάκη, ο οποίος μετά την αποπομπή του από τον ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί σκληρό επικριτή του Αλέξη Τσίπρα.

Το ενδεχόμενο ένταξης της Θ. Τζάκρη στην ΕΛΑΣ είναι φυσικά μηδαμηνό, ωστόσο, επειδή η μεταγραφή στο ΠΑΣΟΚ δεν έχει κλειδώσει οριστικά, φαίνεται ότι η κ. Τζάκρη διατηρεί τις επαφές τις «ζεστές» και με άλλους χώρους.