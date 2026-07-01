Σκυλιά επιτέθηκαν σε έγκυο, αναγκάζοντας τους γιατρούς να προκαλέσουν τοκετό

Μια έγκυος γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για πρόκληση τοκετού, αφού δέχτηκε βίαιη επίθεση από δύο σκύλους και υπέστη φρικτά τραύματα ενώ προσπαθούσε να προστατεύσει το μικρόσωμο κατοικίδιό της.

Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν σε αναφορές για δύο αδέσποτους σκύλους σε γειτονιά της Τακόμα, στην Ουάσιγκτον όπου βρήκαν τη Ρενέ Γουίλσον τραυματισμένη μετά την επίθεση.

Μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο, όπου παραμένει και αναρρώνει από τα τραύματά της και από μια λοίμωξη, σύμφωνα με το K5.

Η Γουίλσον είπε ότι μετέφερε το παιδικό κάθισμα του μωρού της προς το αυτοκίνητό της, όταν άκουσε γαβγίσματα και είδε δύο σκύλους να ορμούν προς τα πάνω της.

Ενώ προσπαθούσε να τα απομακρύνει εκείνα επέστρεφαν και τη δάγκωναν σε διάφορα σημεία: «Με δάγκωσε στο χέρι, μετά ξαναπήδηξε και επιτέθηκε στην κοιλιά μου», είπε.

Η Γουίλσον ανέφερε ότι ένα από τα σκυλιά την έσυρε στο έδαφος τραβώντας την από τα μαλλιά, ενώ η επίθεση συνεχιζόταν.

«Τα σκυλιά με επιτίθονταν για τουλάχιστον ένα ή δύο λεπτά, ενώ εγώ φώναζα ζητώντας βοήθεια», είπε.

Οι γείτονες έσπευσαν να τη βοηθήσουν μόλις άκουσαν τις κραυγές της, μεταξύ των οποίων ένας άνδρας οπλισμένος με μια σκούπα και μια γυναίκα που παρενέβη παρά το γεγονός ότι φοβόταν τα σκυλιά.

«Την ικέτεψα να με βοηθήσει. Εκείνη τη στιγμή ο σκύλος είχε πιάσει την κοιλιά μου με το στόμα του, και της έλεγα ότι ήμουν έγκυος. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Μην τον αφήσεις να σκοτώσει το μωρό μου», είπε η Γουίλσον.

Οι γιατροί προκάλεσαν τον τοκετό μετά την επίθεση, και ο γιος της, ο Αρμάνι, γεννήθηκε σώος και αβλαβής.

"Please help. Don't let him kill my baby." | Two dogs attacked Renee Wilson on her due date, forcing doctors to induce labor. Her newborn son Armani arrived unharmed, but Wilson's recovery continues: https://t.co/f3wiQXwwpD pic.twitter.com/f6h1X6WY8K — KING 5 News (@KING5Seattle) July 1, 2026

Η Γουίλσον πέρασε το Σαββατοκύριακο με το νεογέννητό της, αλλά παραμένει νοσηλευόμενη μέχρι να μπορέσει να περπατήσει ξανά και να απαλλαγεί από την λοίμωξη.

Οι ιδιοκτήτες τους έχουν 10 ημέρες για να προσφύγουν κατά της απόφασης ενώπιον δικαστή. Εάν δεν καταφέρουν να αμφισβητήσουν επιτυχώς την απόφαση, τα σκυλιά ενδέχεται να υποβληθούν σε ευθανασία.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι ιδιοκτήτες συνεργάστηκαν με τους αστυνομικούς στον τόπο του συμβάντος. Αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορίες για πλημμέλημα, λόγω μη έκδοσης άδειας για τα σκυλιά και επειδή τα άφησαν να περιφέρονται ελεύθερα, με συνολικά πρόστιμα ύψους 2.000 δολαρίων.



Η Γουιλσομ δήλωσε ότι σκοπεύει να ασκήσει αστική αγωγή εναντίον των ιδιοκτητών των σκύλων.