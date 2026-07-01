Καιρός: Ξεκινάει διήμερο με επικίνδυνες καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Snapshot Τις επόμενες μέρες στην Ελλάδα αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα με μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα και Πελοπόννησο.

Θα σημειωθεί πτώση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη, με θερμοκρασίες γύρω στους 30

33 βαθμούς το Σαββατοκύριακο, χαμηλότερα από το μέσο όρο της εποχής.

Το Σαββατοκύριακο θα ενισχυθούν σημαντικά οι βοριάδες και τα μελτέμια, φτάνοντας έως και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τις ανατολικές και νότιες περιοχές.

Η αυξημένη ένταση των ανέμων σε συνδυασμό με την ξηρασία θα αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιών.

Η χώρα θα αποφύγει τα επικίνδυνα κύματα καύσωνα έως τα μέσα Ιουλίου, αλλά πρέπει να είναι προετοιμασμένη για την αστάθεια και τους ισχυρούς ανέμους. Snapshot powered by AI

Οι επόμενες μέρες στην Ελλάδα θα χαρακτηρίζονται από έντονα καιρικά φαινόμενα με μπόρες και τοπικές καταιγίδες, ενώ προς το Σαββατοκύριακο αναμένεται σημαντική ενίσχυση των μελτεμιών, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Αυτή η αλλαγή του καιρού θα φέρει πτώση της θερμοκρασίας αλλά και αυξημένο κίνδυνο για πυρκαγιές.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα παρουσιάσει αυξημένη αστάθεια, με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες κυρίως από το απόγευμα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, καθώς και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Τα φαινόμενα μπορεί να συνοδεύονται από χαλάζι και ισχυρούς κεραυνούς. Οι άνεμοι, παρότι αρχικά μέτριοι, θα ενισχυθούν απότομα κατά τη διάρκεια των μπουρινιών, φτάνοντας έως και τα 6 μποφόρ.

Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας και στην Κρήτη, επίπεδα που συνάδουν με τις καλοκαιρινές συνθήκες.

Ωστόσο, ο άνεμος θα είναι θερμός, ιδιαίτερα στις ανατολικές και νότιες περιοχές, γεγονός που θα ανεβάσει τον υδράργυρο. Από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, με το Σαββατοκύριακο να σημειώνονται θερμοκρασίες κοντά στους 30-33 βαθμούς, χαμηλότερα από το μέσο όρο της εποχής.

Από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και το Σάββατο το μεσημέρι θα επικρατήσει έντονη αστάθεια με καταιγίδες σε ηπειρωτικά και νησιωτικές περιοχές, ακόμα και στο βόρειο και δυτικό Αιγαίο.

Παράλληλα, το Σαββατοκύριακο θα ενισχυθούν σημαντικά οι βοριάδες, με τα μελτέμια να φτάνουν έως και τα 8 μποφόρ, ιδίως στο Αιγαίο και τις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας. Η πτώση της θερμοκρασίας θα προσφέρει ανακούφιση από τη ζέστη, όμως η αυξημένη ένταση των ανέμων θα αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιών.

Συνολικά, η χώρα θα αποφύγει τα επικίνδυνα κύματα καύσωνα μέχρι τα μέσα Ιουλίου, παραμένοντας σε σχετικά ήπιες θερμοκρασιακές συνθήκες, αλλά θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για τα φαινόμενα αστάθειας και τους ισχυρούς ανέμους που θα επικρατήσουν.

Διαβάστε επίσης