Ινδονησία: Γυναίκα λιποθυμά από το μαστίγωμα - Η φοβερή «άσεμνη» πράξη που την καταδίκασε η Σαρία

Ανατριχιαστικές εικόνες από τη βάρβαρη τιμωρία ενός νεαρού ζευγαριού - Δεν άντεξε τα 21 μαστιγώματα, αλλά ο νόμος της Σαρία ορίζει πως όταν συνέλθει θα ολοκληρωθεί η ποινή της

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ινδονησία: Γυναίκα λιποθυμά από το μαστίγωμα - Η φοβερή «άσεμνη» πράξη που την καταδίκασε η Σαρία
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στην επαρχία Ατσέ της Ινδονησίας επιβάλλεται δημόσιο μαστίγω βάσει του αυστηρού νόμου της Σαρία για πράξεις όπως το φιλί μεταξύ μη παντρεμένων ζευγαριών σε ζωντανή μετάδοση στα κοινωνικά δίκτυα.
  • Μία γυναίκα λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της τιμωρίας της με 21 μαστιγώματα, ενώ η ποινή συνεχίζεται μετά ιατρική περίθαλψη.
  • Το μαστίγωμα χρησιμοποιείται ευρέως για διάφορα αδικήματα στην Ατσέ, όπως τζόγος, κατανάλωση αλκοόλ, ομοφυλοφιλικές σχέσεις και σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου.
  • Η Διεθνής Αμνηστία καταδίκασε τις τιμωρίες ως διακρίσεις και ζήτησε την κατάργηση της σωματικής τιμωρίας στην επαρχία.
  • Ο νόμος της Σαρία εφαρμόζεται στην Ατσέ από το 2002 και περιλαμβάνει αυστηρούς περιορισμούς στην κοινωνική συμπεριφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Snapshot powered by AI

Στην Ινδονησία σε μία περιοχή εφαρμόζεται η πιο σκληρή εκδοχή της Σαρία, και προβλέπει δημόσιο μαστίγωμα για μία σειρά «αμαρτημάτων» που στον δυτικό κόσμο θεωρούνται αυτονόητη καθημερινότητα.

Ένα ζευγάρι υπέστη δεκάδες μαστιγώματα σε υπαίθριο χώρο μπροστά σε πλήθος. Η γυναίκα δεν άντεξε και λιποθύμησε από τα συνεχή χτυπήματα με τις ανατριχιαστικές εικόνες της βάρβαρης τιμωρίας να κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Η νεαρή, έγινε η πρώτη που υποβλήθηκε σε δημόσιο μαστίγωμα στην επαρχία Ατσέ, επειδή «διέπραξε αισχρή πράξη ζωντανά με έναν άνδρα στα κοινωνικά δίκτυα», σύμφωνα με τον αυστηρό νόμο της Σαρία που ισχύει στην περιοχή.

Η ποινή επιβλήθηκε αφού η ίδια και ο σύντροφός της κατηγορήθηκαν ότι φιλιόντουσαν κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης στο TikTok.

Στις εικόνες που κυκλοφόρησαν η γυναίκα γονατίζει και ουρλιάζει από τον πόνο, ενώ ένας μασκοφόρος αστυνομικός της Σαρία της καταφέρει επανειλημμένα χτυπήματα με τη ράβδο στην πλάτη.

Το πρόσωπό της παραμορφώνεται από τον πόνο με κάθε χτύπημα, μέχρι που η τιμωρία γίνεται αφόρητη και χάνει τις αισθήσεις της.

Δεκάδες θεατές παρακολούθησαν τη μαστίγωση, με μερικούς να ζητούν από τους αξιωματούχους που εκτελούσαν την τιμωρία να «χτυπήσουν πιο δυνατά».

Δεν είναι σαφές πόσα από τα 21 χτυπήματα στα οποία καταδικάστηκε η γυναίκα είχε δεχτεί πριν λιποθυμήσει.

Ακόμη και αν χρειαστεί ιατρική περίθαλψη, δεν θα γλιτώσει την ποινή, καθώς τα υπόλοιπα μαστιγώματα θα συνεχιστούν μόλις κριθεί ότι είναι αρκετά καλά για να ολοκληρωθεί η τιμωρία της.

Ο σύντροφος της γυναίκας μαστιγώθηκε επίσης, ενώ τέσσερις άλλοι καταδικασθέντες δέχθηκαν επίσης μαστιγώματα.

Πράξεις σωματικής οικειότητας, όπως το φιλί, η αγκαλιά ή η επαφή μεταξύ ανδρών και γυναικών που δεν είναι σύζυγοι, απαγορεύονται στην Ατσέ, τη μόνη επαρχία της χώρας της Νοτιοανατολικής Ασίας που εφαρμόζει την πιο σκληρή εκδοχή του ισλαμικού νόμου.

Ο εκπρόσωπος της Διεθνούς Αμνηστίας στην Ινδονησία, Χαερίλ Χαλίμ, χαρακτήρισε την τιμωρία του ζευγαριού ως «μια φρικτή πράξη διακρίσεων».

Ζήτησε από την κυβέρνηση να καταργήσει τη χρήση της μαστίγωσης, προσθέτοντας ότι η σωματική τιμωρία «δεν έχει θέση σε μια δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία».

Ένα άλλο ζευγάρι δέχτηκε επίσης 27 μαστιγώματα την Πέμπτη για σεξουαλική επαφή, ενώ δύο άνδρες μαστιγώθηκαν 29 και οκτώ φορές, αντίστοιχα, για συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια.

Το μαστίγωμα, αν και δεν αποτελεί νόμιμη μορφή τιμωρίας στην Ινδονησία, εξακολουθεί να χαίρει ισχυρής υποστήριξης στην Ατσέ.

Το δημόσιο μαστίγωμα χρησιμοποιείται για την τιμωρία ενός ευρέος φάσματος αδικημάτων, όπως ο τζόγος, η κατανάλωση αλκοόλ, οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις και οι σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου.

Ο νόμος της Σαρία στην Ατσέ εισήχθη το 2002, ενώ το επόμενο έτος προστέθηκαν περαιτέρω διατάξεις.

Μεταξύ των μέτρων που θεσπίστηκαν το 2003 ήταν η απαγόρευση να βρίσκεται κάποιος μόνος με άτομο του αντίθετου φύλου που δεν είναι ούτε σύζυγος ούτε συγγενής.

Η Ινδονησία είναι η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο με μουσουλμανική πλειοψηφία, αλλά αναγνωρίζει επίσημα έξι θρησκείες καθώς και αυτόχθονες πεποιθήσεις.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:57ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν σας φοβόμαστε» – Συγκέντρωση της ΝΔ έξω από το Ιπποκράτειο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο «κόκκινο» η Κηφισίας - Πού εντοπίζονται προβλήματα

19:51WHAT THE FACT

Το αρχαίο κόλπο με τις πατάτες που χρησιμοποιούσαν οι Ίνκας για να ταΐσουν μια ολόκληρη αυτοκρατορία

19:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νίκαια: Πήγαν να ανατινάξουν οικογένεια σωφρονιστικού στον αέρα γιατί έκανε… πολλές εφόδους σε κελιά

19:30ΕΥ ΖΗΝ

Μπορεί το κλιματιστικό να σας αρρωστήσει; Συμπτώματα, αιτίες και τι να κάνετε

19:28ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο διάσημος Τούρκος stand-up κωμικός Ντενίζ Γκοκτάς για προσβολή του Ισλάμ

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η κάμερα «έπιασε» τους δράστες της επίθεσης με γκαζάκια – Εντοπίστηκε το δίκυκλο που χρησιμοποίησαν

19:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

19:16ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τι είναι το μόνιτορ - ρολόι που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι για προστασία από τον καύσωνα

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Ντ’ Αρτανιάν: Το μυστήριο με τον σκελετό κάτω από εκκλησία στο Μάαστριχτ

19:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Αυτό θα είναι το νέο «Καραϊσκάκης» - Το βίντεο με τις μακέτες

19:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η επιστήμη απαντά: Πώς οι αρχέγονοι αστεροειδείς έφεραν την ζωή στην Γη

19:04LIFESTYLE

Σπιλιάδες: Μεγαλώνει η λίστα του ΑΝΤ1 με τις νέες σειρές – Η υπόθεση και οι πρωταγωνιστές

19:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαρινάκης: «Το νέο γήπεδο θα έχει χωρητικότητα πάνω από 53 χιλιάδες, ιστορική ημέρα για όλους»

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελληνίδα νικήτρια του Βραβείου Ευρωπαίου Εφευρέτη 2 - Η εφεύρεση για την οποία βραβεύτηκε

18:49WHAT THE FACT

Γιαούρτι: Πετάτε το υγρό που βρίσκεται πάνω; Κάνετε ένα λάθος που κάνουν πολλοί

18:44ΚΟΣΜΟΣ

Η Domino’s τρολάρει τη Sony με «ψηφιακές πίτσες» λόγω της κατάργησης των παιχνιδιών

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Οι εισαγγελείς κατηγορούν το Κίεβο ότι διέταξε το σαμποτάζ στον αγωγό Nord Stream

18:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«ΠΕΡΣΕΣ» σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη: Στην Επίδαυρο 3-4 Ιουλίου και σε ανοιχτά θέατρα της χώρας

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή στο «κλικ» της αντλίας βενζίνης όταν γεμίζετε το ρεζερβουάρ: μπορεί να προκαλέσετε ζημιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:51ΣΕΙΣΜΟΙ

Κορινθία: Σεισμός τώρα στην Περαχώρα Λουτρακίου

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η κάμερα «έπιασε» τους δράστες της επίθεσης με γκαζάκια – Εντοπίστηκε το δίκυκλο που χρησιμοποίησαν

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλες αλλαγές στις πολυκατοικίες: Τι θα ισχύει για συνιδιοκτησία, κοινόχρηστα και ευθύνες διαχειριστών

18:49WHAT THE FACT

Γιαούρτι: Πετάτε το υγρό που βρίσκεται πάνω; Κάνετε ένα λάθος που κάνουν πολλοί

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα απατεώνων γόνος γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας – Της απέσπασαν κοσμήματα αξίας 1 εκατ. ευρώ

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει τριήμερο αστάθειας με καταιγίδες και χαλάζι - Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική

19:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νίκαια: Πήγαν να ανατινάξουν οικογένεια σωφρονιστικού στον αέρα γιατί έκανε… πολλές εφόδους σε κελιά

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Γυναίκα λιποθυμά από το μαστίγωμα - Η φοβερή «άσεμνη» πράξη που την καταδίκασε η Σαρία

19:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφόνησος: Ο άνδρας που κολύμπησε και επιβιβάστηκε στο πλοίο είναι ένας από τους πλοιοκτήτες του

15:49ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έρχονται αλλαγές στα αυτοκίνητα από 7 Ιουλίου - Πώς επηρεάζονται τα νέα οχήματα

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Μαίνεται η φωτιά στη Στρογγυλή – Ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την επιχείρηση κατάσβεσης

19:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Αυτό θα είναι το νέο «Καραϊσκάκης» - Το βίντεο με τις μακέτες

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Ντ’ Αρτανιάν: Το μυστήριο με τον σκελετό κάτω από εκκλησία στο Μάαστριχτ

11:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Μηχανογραφικό 2026: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την υποβολή του

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή στο «κλικ» της αντλίας βενζίνης όταν γεμίζετε το ρεζερβουάρ: μπορεί να προκαλέσετε ζημιά

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο συμβάν στην Ιαπωνία: Έριξε σπρέι για αρκούδες σε κλειστό χώρο κι έστειλε 5 στο νοσοκομείο

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Βίντεο από την εκτροπή τουριστικού λεωφορείου στον κεντρικό δρόμο στην Άνω Μερά

13:14ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι ο Ιούλιος - Τι αναφέρει η λαϊκή πρόγνωση καιρού

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Οι προειδοποιήσεις κατοίκων που αγνοήθηκαν πριν από την κατάρρευση της πολυκατοικίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ