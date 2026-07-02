Ινδονησία: Γυναίκα λιποθυμά από το μαστίγωμα - Η φοβερή «άσεμνη» πράξη που την καταδίκασε η Σαρία

Snapshot Στην επαρχία Ατσέ της Ινδονησίας επιβάλλεται δημόσιο μαστίγω βάσει του αυστηρού νόμου της Σαρία για πράξεις όπως το φιλί μεταξύ μη παντρεμένων ζευγαριών σε ζωντανή μετάδοση στα κοινωνικά δίκτυα.

Μία γυναίκα λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της τιμωρίας της με 21 μαστιγώματα, ενώ η ποινή συνεχίζεται μετά ιατρική περίθαλψη.

Το μαστίγωμα χρησιμοποιείται ευρέως για διάφορα αδικήματα στην Ατσέ, όπως τζόγος, κατανάλωση αλκοόλ, ομοφυλοφιλικές σχέσεις και σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου.

Η Διεθνής Αμνηστία καταδίκασε τις τιμωρίες ως διακρίσεις και ζήτησε την κατάργηση της σωματικής τιμωρίας στην επαρχία.

Ο νόμος της Σαρία εφαρμόζεται στην Ατσέ από το 2002 και περιλαμβάνει αυστηρούς περιορισμούς στην κοινωνική συμπεριφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών. Snapshot powered by AI

Στην Ινδονησία σε μία περιοχή εφαρμόζεται η πιο σκληρή εκδοχή της Σαρία, και προβλέπει δημόσιο μαστίγωμα για μία σειρά «αμαρτημάτων» που στον δυτικό κόσμο θεωρούνται αυτονόητη καθημερινότητα.

Ένα ζευγάρι υπέστη δεκάδες μαστιγώματα σε υπαίθριο χώρο μπροστά σε πλήθος. Η γυναίκα δεν άντεξε και λιποθύμησε από τα συνεχή χτυπήματα με τις ανατριχιαστικές εικόνες της βάρβαρης τιμωρίας να κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Η νεαρή, έγινε η πρώτη που υποβλήθηκε σε δημόσιο μαστίγωμα στην επαρχία Ατσέ, επειδή «διέπραξε αισχρή πράξη ζωντανά με έναν άνδρα στα κοινωνικά δίκτυα», σύμφωνα με τον αυστηρό νόμο της Σαρία που ισχύει στην περιοχή.

Η ποινή επιβλήθηκε αφού η ίδια και ο σύντροφός της κατηγορήθηκαν ότι φιλιόντουσαν κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης στο TikTok.

Στις εικόνες που κυκλοφόρησαν η γυναίκα γονατίζει και ουρλιάζει από τον πόνο, ενώ ένας μασκοφόρος αστυνομικός της Σαρία της καταφέρει επανειλημμένα χτυπήματα με τη ράβδο στην πλάτη.

Το πρόσωπό της παραμορφώνεται από τον πόνο με κάθε χτύπημα, μέχρι που η τιμωρία γίνεται αφόρητη και χάνει τις αισθήσεις της.

A young couple in Indonesia's conservative Aceh province were publicly caned on Thursday after a Shariah court convicted them of violating Islamic law by kissing during a... https://t.co/1Vj9295xWR — Newser (@Newser) July 2, 2026

Δεκάδες θεατές παρακολούθησαν τη μαστίγωση, με μερικούς να ζητούν από τους αξιωματούχους που εκτελούσαν την τιμωρία να «χτυπήσουν πιο δυνατά».

Δεν είναι σαφές πόσα από τα 21 χτυπήματα στα οποία καταδικάστηκε η γυναίκα είχε δεχτεί πριν λιποθυμήσει.

Ακόμη και αν χρειαστεί ιατρική περίθαλψη, δεν θα γλιτώσει την ποινή, καθώς τα υπόλοιπα μαστιγώματα θα συνεχιστούν μόλις κριθεί ότι είναι αρκετά καλά για να ολοκληρωθεί η τιμωρία της.

Ο σύντροφος της γυναίκας μαστιγώθηκε επίσης, ενώ τέσσερις άλλοι καταδικασθέντες δέχθηκαν επίσης μαστιγώματα.

Una joven pareja de la provincia de Aceh, la única jurisdicción de Indonesia donde se aplica la ‘sharia’ fue condenada este jueves a recibir varios latigazos en público por violar la normativa al besarse sin estar casados en un vídeo en #TikTok.https://t.co/94mm9Kbn7d pic.twitter.com/S2zwlbXEYk — Diario Correo (@diariocorreoec) July 2, 2026

Πράξεις σωματικής οικειότητας, όπως το φιλί, η αγκαλιά ή η επαφή μεταξύ ανδρών και γυναικών που δεν είναι σύζυγοι, απαγορεύονται στην Ατσέ, τη μόνη επαρχία της χώρας της Νοτιοανατολικής Ασίας που εφαρμόζει την πιο σκληρή εκδοχή του ισλαμικού νόμου.

Ο εκπρόσωπος της Διεθνούς Αμνηστίας στην Ινδονησία, Χαερίλ Χαλίμ, χαρακτήρισε την τιμωρία του ζευγαριού ως «μια φρικτή πράξη διακρίσεων».



Ζήτησε από την κυβέρνηση να καταργήσει τη χρήση της μαστίγωσης, προσθέτοντας ότι η σωματική τιμωρία «δεν έχει θέση σε μια δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία».

Ένα άλλο ζευγάρι δέχτηκε επίσης 27 μαστιγώματα την Πέμπτη για σεξουαλική επαφή, ενώ δύο άνδρες μαστιγώθηκαν 29 και οκτώ φορές, αντίστοιχα, για συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια.

Το μαστίγωμα, αν και δεν αποτελεί νόμιμη μορφή τιμωρίας στην Ινδονησία, εξακολουθεί να χαίρει ισχυρής υποστήριξης στην Ατσέ.

Το δημόσιο μαστίγωμα χρησιμοποιείται για την τιμωρία ενός ευρέος φάσματος αδικημάτων, όπως ο τζόγος, η κατανάλωση αλκοόλ, οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις και οι σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου.

Ο νόμος της Σαρία στην Ατσέ εισήχθη το 2002, ενώ το επόμενο έτος προστέθηκαν περαιτέρω διατάξεις.

Μεταξύ των μέτρων που θεσπίστηκαν το 2003 ήταν η απαγόρευση να βρίσκεται κάποιος μόνος με άτομο του αντίθετου φύλου που δεν είναι ούτε σύζυγος ούτε συγγενής.

Η Ινδονησία είναι η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο με μουσουλμανική πλειοψηφία, αλλά αναγνωρίζει επίσημα έξι θρησκείες καθώς και αυτόχθονες πεποιθήσεις.