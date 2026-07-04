Χανταϊός: Λήξη της επιδημίας και επίσημα - Το MV Hondius θα ταξιδέψει ξανά!

Οι χανταϊοί αποτελούν ομάδα ιών που μεταφέρονται από τρωκτικά, όπως ποντίκια και αρουραίους, και μεταδίδονται μέσω των περιττωμάτων και των ούρων τους

Δημήτρης Δρίζος

Χανταϊός: Λήξη της επιδημίας και επίσημα - Το MV Hondius θα ταξιδέψει ξανά!
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε επίσημα τη λήξη της επιδημίας χανταϊού που εκδηλώθηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.
  • Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 13 μολύνθηκαν από το σπάνιο στέλεχος ιού Andes κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας.
  • Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ολοκλήρωσε την καραντίνα και βρέθηκε αρνητικό στον ιό, ενώ δεν έχουν καταγραφεί νέα περιστατικά από τις 25 Μαΐου.
  • Το MV Hondius έλαβε άδεια να επαναλειτουργήσει από τα μέσα Ιουνίου, με τα δρομολόγια να πραγματοποιούνται κανονικά.
  • Ο ΠΟΥ συνεχίζει τη συνεργασία με κυβερνήσεις για καλύτερη κατανόηση των αιτίων της επιδημίας και του ιού χανταϊού γενικότερα.
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Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε τη λήξη της επιδημίας του χανταϊού που εκδηλώθηκε μεταξύ επιβατών κρουαζιερόπλοιου, σχεδόν τρεις μήνες μετά την καταγραφή του πρώτου περιστατικού.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 13 μολύνθηκαν αφού ήρθαν σε επαφή με τον ιό Andes, ένα σπάνιο στέλεχος χανταϊού, κατά τη διάρκεια κρουαζιέρας με το πλοίο MV Hondius.

Το κρουαζιερόπλοιο απέπλευσε από την Αργεντινή με προορισμό το Πράσινο Ακρωτήριο την 1η Απριλίου, πριν εκδηλωθεί η σοβαρή επιδημία χανταϊού.

Οι χανταϊοί αποτελούν ομάδα ιών που μεταφέρονται από τρωκτικά, όπως ποντίκια και αρουραίους, και μεταδίδονται μέσω των περιττωμάτων και των ούρων τους.

Την Πέμπτη, αξιωματούχοι του ΠΟΥ ανακοίνωσαν ότι το τελευταίο άτομο που είχε ταυτοποιηθεί ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος ολοκλήρωσε την περίοδο καραντίνας και βρέθηκε αρνητικό στον ιό.

«Από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα που νοσηλεύτηκαν, οκτώ έχουν αναρρώσει και έχουν λάβει εξιτήριο, ενώ δύο, ένας στη Νότια Αφρική και ένας στη Γαλλία, εξακολουθούν να νοσηλεύονται», ανέφερε ο ΠΟΥ.

Δεν έχουν αναφερθεί νέα κρούσματα χανταϊού που να συνδέονται με την επιδημία στο κρουαζιερόπλοιο από τις 25 Μαΐου.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, έγραψε στην πλατφόρμα X:

«Η επιδημία χανταϊού έλαβε τέλος.

Ωστόσο, ο ΠΟΥ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με κυβερνήσεις και εταίρους, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τα αίτια αυτής της επιδημίας, καθώς και τον χανταϊό γενικότερα.

Ευχαριστώ όλες τις χώρες που στήριξαν την αντιμετώπιση της επιδημίας, σύμφωνα με τους Διεθνείς Υγειονομικούς Κανονισμούς: την Αργεντινή, το Πράσινο Ακρωτήριο, τη Χιλή, την Ολλανδία, τη Νότια Αφρική και το Ηνωμένο Βασίλειο. Muchas gracias στην Ισπανία για την εξαιρετική αλληλεγγύη που επέδειξε, υποστηρίζοντας την ασφαλή αποβίβαση και τον επαναπατρισμό επιβατών και πληρώματος στην Τενερίφη.»

Το MV Hondius έλαβε άδεια να επανέλθει σε δρομολόγια στα μέσα Ιουνίου.

Η εταιρεία Oceanwide Expeditions επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή της ότι όλα τα ταξίδια «από τις 13 Ιουνίου και μετά θα πραγματοποιηθούν κανονικά».

Η εταιρεία πρόσθεσε: «Δεν αναμένεται καμία περαιτέρω διαταραχή στο πρόγραμμα δρομολογίων του m/v Hondius.»

Η ολλανδική υπηρεσία δημόσιας υγείας ανέφερε σε ενημέρωσή της στις 30 Μαΐου:

«Από πλευράς δημόσιας υγείας, δεν υφίστανται πλέον εμπόδια για την επαναλειτουργία του πλοίου Hondius. Αυτό προκύπτει από την τελική επιθεώρηση του πλοίου, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Μαΐου.»

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