Ληστεία-μαμούθ στο μουσείο Lalique στη Γαλλία - Κοσμήματα εκατομμυρίων έκαναν «φτερά»

Κοσμήματα αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ αφαιρέθηκαν μετά από οργανωμένη διάρρηξη στο μουσείο του γαλλικού οίκου κρυστάλλων και κοσμημάτων Lalique, στη βορειοανατολική Γαλλία

Ληστεία-μαμούθ στο μουσείο Lalique στη Γαλλία - Κοσμήματα εκατομμυρίων έκαναν «φτερά»
pexels
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Κοσμήματα αξίας περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ εκλάπησαν από το μουσείο Lalique στη βορειοανατολική Γαλλία μετά από οργανωμένη διάρρηξη.
  • Οι δράστες εισήλθαν στο μουσείο στις 05:30 τα ξημερώματα και αφαίρεσαν περίπου 20 τεμάχια κοσμημάτων.
  • Το μουσείο παραμένει κλειστό για λόγους ασφαλείας και ελέγχων μετά τη διάρρηξη.
  • Η αστυνομία εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.
  • Η κλοπή αυτή ακολουθεί άλλες σημαντικές ληστείες σε γαλλικά μουσεία, προκαλώντας ανησυχία για τα μέτρα ασφαλείας στους πολιτιστικούς χώρους.
Snapshot powered by AI

Κοσμήματα μεγάλης αξίας, που υπολογίζονται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, εκλάπησαν από το μουσείο του γαλλικού οίκου κρυστάλλων και κοσμημάτων Lalique, στη βορειοανατολική Γαλλία, έπειτα από οργανωμένη διάρρηξη.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι δράστες εισήλθαν στο μουσείο στο Wingen-sur-Moder περίπου στις 05:30 τα ξημερώματα της Κυριακής και κατευθύνθηκαν άμεσα στον χώρο όπου φυλάσσονταν τα κοσμήματα.

Όπως αναφέρεται, αφαιρέθηκαν περίπου 20 τεμάχια κοσμημάτων, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ζημία που ενδέχεται να αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ, αν και η τελική αποτίμηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Μετά τη διάρρηξη, το μουσείο ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστό για τις επόμενες ημέρες για λόγους ασφαλείας και ελέγχων.

Ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ωστόσο μέχρι να φτάσει και να ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες η εταιρεία security, στο σημείο έφτασε πρώτη μια εργαζόμενη στην καθαριότητα, η οποία ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας σε μια προσπάθεια ταυτοποίησης των δραστών.

Το μουσείο Lalique είναι αφιερωμένο στο έργο του Ρενέ Λαλίκ, εμβληματικού δημιουργού της Art Nouveau και της Art Deco, και λειτουργεί από το 2011 κοντά στις εγκαταστάσεις του ιστορικού εργοστασίου της εταιρείας.

Η υπόθεση έρχεται σε συνέχεια άλλων μεγάλων κλοπών σε γαλλικά μουσεία, με πιο χαρακτηριστική τη ληστεία στο Λούβρο τον περασμένο Οκτώβριο, όταν δράστες είχαν αφαιρέσει κοσμήματα αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για τα μέτρα ασφαλείας σε πολιτιστικούς χώρους.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σάλος στο Μουντιάλ: Παρέμβαση Τραμπ στη FIFA για να «σβήσει» την τιμωρία του Μπαλογκάν – Οργή στο Βέλγιο πριν από το ματς με τις ΗΠΑ

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Μια λαμπερή βραδιά στο Ρέθυμνο με εκλεκτούς καλεσμένους

23:55LIFESTYLE

Θανάσης Αντετοκούνμπο: Παντρεύτηκε την επί 13 χρόνια σύντροφό του - Κουμπάρος ο αδερφός του, Γιάννης

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία-μαμούθ στο μουσείο Lalique στη Γαλλία - Κοσμήματα εκατομμυρίων έκαναν «φτερά»

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι 10 παραλίες της Κρήτης που «σαρώνουν» στο Google

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιές: Πάνω από το 10% των ετήσιων συλλήψεων σε μόλις πέντε ημέρες του Ιουλίου

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός ταξί απείλησε τέσσερις 17χρονους που αρνήθηκαν να πληρώσουν διπλάσιο κόμιστρο

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Στις 8 Ιουλίου η συνεδρίαση των ηγετών του ΝΑΤΟ – Το αναλυτικό πρόγραμμα

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Παπανδρέου στον Light: Το γκάλοπ που δοκίμασε τις γνώσεις της νέας γενιάς

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η Κοστιαντινίφκα «δεν έχει πέσει» - «Οι μάχες συνεχίζονται», λέει ο Ζελένσκι

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Συνελήφθη ηλικιωμένος που ήθελε να πουλήσει οικογενειακό τάφο σε δημοτικό κοιμητήριο

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άγριος καβγάς σε ξενοδοχείο κατέληξε σε τραυματισμούς

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε 48 ώρες - Συνεχής μάχη με τις πυρκαγιές σε όλη τη χώρα

22:33LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Οι φωτογραφίες από τις ΗΠΑ και το δημόσιο «ευχαριστώ» στο κοινό του

22:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Ελλάδας: Τι ψάχνει στην Β' φάση του για να προκριθεί στο MundoBasket μετά τη νέα ήττα

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε σπείρα που «χτυπούσε» κοσμηματοπωλεία - Ληστείες σε χρόνο-ρεκόρ και λεία χιλιάδων ευρώ

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/7/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.100.000 ευρώ

21:55ΕΛΛΑΔΑ

Γάλλος ποδηλάτης έκανε τον γύρο της Ευρώπης και τον λήστεψαν στο Μενίδι - «Το GPS με έβαλε σε καταυλισμό Ρομά»

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Χριστιανικά χωριά του Λιβάνου θέλουν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS φέρνει καύσωνα διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά και πόσο θα διαρκέσει

23:55LIFESTYLE

Θανάσης Αντετοκούνμπο: Παντρεύτηκε την επί 13 χρόνια σύντροφό του - Κουμπάρος ο αδερφός του, Γιάννης

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση σε γάμο στο Κορωπί: Μεθυσμένη κουμπάρα διέκοψε το μυστήριο και φίλησε τον ιερέα στο στόμα

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη η γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή στο αυτοκίνητο

22:33LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Οι φωτογραφίες από τις ΗΠΑ και το δημόσιο «ευχαριστώ» στο κοινό του

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Ο ρόλος της σκούπας-ρομπότ στη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Βρέθηκε νεκρός άνδρας σε διαμέρισμα - Έχει προσαχθεί ο αδελφός του - «Μύριζε έντονα τις τελευταίες δέκα ημέρες», λένε οι κάτοικοι

21:55ΕΛΛΑΔΑ

Γάλλος ποδηλάτης έκανε τον γύρο της Ευρώπης και τον λήστεψαν στο Μενίδι - «Το GPS με έβαλε σε καταυλισμό Ρομά»

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το ελληνικό «Θιβέτ»: Ανακαλύψαμε το μοναδικό Βουδιστικό Κέντρο Απομόνωσης στην Ορεινή Κορινθία

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Συνελήφθη ηλικιωμένος που ήθελε να πουλήσει οικογενειακό τάφο σε δημοτικό κοιμητήριο

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Παπανδρέου στον Light: Το γκάλοπ που δοκίμασε τις γνώσεις της νέας γενιάς

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός ταξί απείλησε τέσσερις 17χρονους που αρνήθηκαν να πληρώσουν διπλάσιο κόμιστρο

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι 10 παραλίες της Κρήτης που «σαρώνουν» στο Google

22:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Ελλάδας: Τι ψάχνει στην Β' φάση του για να προκριθεί στο MundoBasket μετά τη νέα ήττα

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Σε κέντρο κράτησης ο πρώην αρχηγός της Rosaviatsiya - Φέρεται να πούλησε 50 αεροσκάφη σε ξένες χώρες

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Πότε «πέφτει» η Πανσέληνος Ιουλίου: Αντίστροφη μέτρηση για το πιο λαμπερό φεγγάρι του καλοκαιριού

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Μια λαμπερή βραδιά στο Ρέθυμνο με εκλεκτούς καλεσμένους

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός καλοκαιριού για εργαζόμενους γονείς: Επιλογές, κόστη και δικαιώματα στην εργασία

07:45WHAT THE FACT

Το μοναδικό ηφαίστειο στη Γη που εκτοξεύει μικροσκοπικούς κρυστάλλους χρυσού - 80 gr κάθε μέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ