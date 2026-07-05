Ληστεία-μαμούθ στο μουσείο Lalique στη Γαλλία - Κοσμήματα εκατομμυρίων έκαναν «φτερά»

Snapshot Κοσμήματα αξίας περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ εκλάπησαν από το μουσείο Lalique στη βορειοανατολική Γαλλία μετά από οργανωμένη διάρρηξη.

Οι δράστες εισήλθαν στο μουσείο στις 05:30 τα ξημερώματα και αφαίρεσαν περίπου 20 τεμάχια κοσμημάτων.

Το μουσείο παραμένει κλειστό για λόγους ασφαλείας και ελέγχων μετά τη διάρρηξη.

Η αστυνομία εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Η κλοπή αυτή ακολουθεί άλλες σημαντικές ληστείες σε γαλλικά μουσεία, προκαλώντας ανησυχία για τα μέτρα ασφαλείας στους πολιτιστικούς χώρους. Snapshot powered by AI

Κοσμήματα μεγάλης αξίας, που υπολογίζονται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, εκλάπησαν από το μουσείο του γαλλικού οίκου κρυστάλλων και κοσμημάτων Lalique, στη βορειοανατολική Γαλλία, έπειτα από οργανωμένη διάρρηξη.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι δράστες εισήλθαν στο μουσείο στο Wingen-sur-Moder περίπου στις 05:30 τα ξημερώματα της Κυριακής και κατευθύνθηκαν άμεσα στον χώρο όπου φυλάσσονταν τα κοσμήματα.

Όπως αναφέρεται, αφαιρέθηκαν περίπου 20 τεμάχια κοσμημάτων, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ζημία που ενδέχεται να αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ, αν και η τελική αποτίμηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Μετά τη διάρρηξη, το μουσείο ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστό για τις επόμενες ημέρες για λόγους ασφαλείας και ελέγχων.

Ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ωστόσο μέχρι να φτάσει και να ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες η εταιρεία security, στο σημείο έφτασε πρώτη μια εργαζόμενη στην καθαριότητα, η οποία ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας σε μια προσπάθεια ταυτοποίησης των δραστών.

Το μουσείο Lalique είναι αφιερωμένο στο έργο του Ρενέ Λαλίκ, εμβληματικού δημιουργού της Art Nouveau και της Art Deco, και λειτουργεί από το 2011 κοντά στις εγκαταστάσεις του ιστορικού εργοστασίου της εταιρείας.

Η υπόθεση έρχεται σε συνέχεια άλλων μεγάλων κλοπών σε γαλλικά μουσεία, με πιο χαρακτηριστική τη ληστεία στο Λούβρο τον περασμένο Οκτώβριο, όταν δράστες είχαν αφαιρέσει κοσμήματα αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για τα μέτρα ασφαλείας σε πολιτιστικούς χώρους.