Πολιτική θύελλα στην Αυστραλία: Η απρεπής ατάκα του Αλμπανέζε για την Κάιλι Μινόγκ και η συγγνώμη

Snapshot Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε ζήτησε απερίφραστα συγγνώμη για σεξιστικά σχόλια σχετικά με την Κάιλι Μινόγκ σε συνέντευξη podcast.

Τα σχόλια πυροδότησαν έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και ανεξάρτητους βουλευτές, που κατηγόρησαν τον Αλμπανέζε για ασέβεια προς τις γυναίκες και υποτίμηση του πρωθυπουργικού αξιώματος.

Η ανεξάρτητη βουλευτής Ζάλι Στέγκαλ και η σκιώδης υπουργός Επικοινωνιών Σάρα Χέντερσον καταδίκασαν τα σχόλια ως ακατάλληλα και ντροπιαστικά για την Αυστραλία.

Ο εκτελών χρέη πρωθυπουργού Ρίτσαρντ Μαρλς υπερασπίστηκε την κυβέρνηση, αναφέροντας ότι προωθεί την ισότητα των φύλων στο υπουργικό συμβούλιο.

Η δημοσιοποίηση επιπλέον αποσπασμάτων από τη συνέντευξη επιδείνωσε το πολιτικό κλίμα γύρω από τον Αλμπανέζε. Snapshot powered by AI

Σε δεινή πολιτική θέση βρέθηκε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπάνεζε, ο οποίος αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη μετά από ένα κύμα έντονων αντιδράσεων για σεξιστικά σχόλια με στόχο την παγκόσμια ποπ σταρ Κάιλι Μινόγκ. Το περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε podcast, προκάλεσε την οργή τόσο της αντιπολίτευσης όσο και ανεξάρτητων βουλευτών, οι οποίοι κατηγόρησαν τον Αυστραλό ηγέτη ότι υποτιμά το πρωθυπουργικό αξίωμα και δείχνει ασέβεια προς τις γυναίκες.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Αλμπανέζε εμφανίστηκε στο podcast Bush Deep με την κωμικό Νίκι Όσμπορν, η οποία είναι γνωστή για το ανατρεπτικό και συχνά προκλητικό της στυλ. Κατά τη διάρκεια της 20λεπτης συνέντευξης, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε στην επίσημη πρωθυπουργική κατοικία στην Καμπέρα, η Όσμπορν έθεσε στον πρωθυπουργό ένα μάλλον αδιάκριτο δίλημμα, ρωτώντας τον αν θα επέλεγε την Κάιλι Μινόγκ, τη Νικόλ Κίντμαν ή την καλλιτέχνη Ρόντα Μπέρτσμορ.

Αν και ο Αλμπάνεζε, ο οποίος παντρεύτηκε τη σύντροφό του Τζόντι Χέιντον μόλις τον περασμένο Νοέμβριο, προσπάθησε αρχικά να αποφύγει την ερώτηση υπενθυμίζοντας ότι είναι νεόνυμφος, τελικά ενέδωσε στην πίεση της παρουσιάστριας. «Θα παντρευόσουν την Κάιλι, θα έκανες μαζί της σεξ ή θα έβγαινες ραντεβού μαζί της;» είπε η Όσμπορν. «Όλα τα παραπάνω», είπε ο Αλμπανέζε. «Είναι καταπληκτική», πυροδοτώντας άμεσα πολιτική θύελλα.

Το κύμα των αντιδράσεων και η επίσημη συγγνώμη

Οι αντιδράσεις από το πολιτικό σκηνικό της χώρας ήταν άμεσες. Η ανεξάρτητη βουλευτής Ζάλι Στέγκαλ χαρακτήρισε τα σχόλια εντελώς ακατάλληλα, τονίζοντας ότι ο πρωθυπουργός οφείλει να δίνει το σωστό παράδειγμα και να αποδοκιμάζει τέτοιες σεξιστικές τοποθετήσεις αντί να συμμετέχει σε αυτές. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η σκιώδης υπουργός Επικοινωνιών, Σάρα Χέντερσον, η οποία μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα X έκανε λόγο για μια ντροπιαστική στιγμή για τους Αυστραλούς, που δείχνει ασέβεια προς το γυναικείο φύλο.

Η Κάιλι Μινόγκ / AP Invision

Προκειμένου να περιορίσει τη ζημιά, ο Άντονι Αλμπανέζε εξέδωσε μια λιτή, μονοσήμαντη δήλωση το πρωί της Δευτέρας, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως ζητά απερίφραστα συγγνώμη για τα σχόλιά του. Παράλληλα, ο εκτελών χρέη πρωθυπουργού Ρίτσαρντ Μαρλς, κατά τη διάρκεια απουσίας του Αλμπανέζε στον Ειρηνικό, έσπευσε να υπεραμυνθεί της κυβερνητικής πολιτικής, δηλώνοντας στο ABC ότι η παρούσα κυβέρνηση είναι η πρώτη στην ιστορία της χώρας που προώθησε την ισότητα των φύλων στο υπουργικό της συμβούλιο.

Το κλίμα πάντως επιδεινώθηκε περαιτέρω από τη δημοσιοποίηση και άλλων αποσπασμάτων της επίμαχης συνέντευξης. Σε μια άλλη αναφορά σχετικά με ένα «περίεργο» δώρο που έλαβε από την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, η παρουσιάστρια έκανε ένα σχόλιο συγκρίνοντας την κατάσταση με την Πάμελα Άντερσον, με τον Αυστραλό πρωθυπουργό να αντιδρά χαμογελώντας και κάνοντας χαρακτηριστικές χειρονομίες.