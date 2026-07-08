Ο πόλεμος στο Ιράν άλλαξε τον χάρτη των διακοπών: Πώς επηρεάζονται Ντουμπάι, Αίγυπτος και Ελλάδα

Snapshot Οι τιμές πακέτων διακοπών στο Ντουμπάι και την Αίγυπτο έχουν μειωθεί φέτος λόγω του πολέμου στο Ιράν και της αποφυγής ταξιδιών σε κοντινές περιοχές.

Οι τιμές για διακοπές σε Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατά 3-5% σε σχέση με πέρυσι.

Η ταξιδιωτική οδηγία για το Ντουμπάι αποσύρθηκε μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, αλλά η κατάσταση παραμένει αβέβαιη.

Τα κόστη ενοικίασης αυτοκινήτων έχουν μειωθεί σημαντικά σε πολλούς προορισμούς λόγω αυξημένου ανταγωνισμού και πληθώρας αποθεμάτων.

Οι ταξιδιώτες προσαρμόζουν τις διακοπές τους σε μικρότερης διάρκειας ταξίδια και επιλέγουν νέους προορισμούς όπως Μαυροβούνιο, Μάλτα και Μαδέρα για καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Snapshot powered by AI

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει αποτρέψει πολλούς παραθεριστές από το να ταξιδέψουν σε χώρες κοντά στη σύγκρουση ή μέσω του εναέριου χώρου της Μέσης Ανατολής - επιλέγοντας αντ' αυτού να μείνουν στην Ευρώπη. Οι τιμές για μια μέση οικογενειακή διαμονή επτά διανυκτερεύσεων με all-inclusive πακέτο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) έχουν μειωθεί κατά 25% αυτόν τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον περασμένο Αύγουστο. Και οι ίδιες διακοπές στην Αίγυπτο είναι 8% φθηνότερες, σύμφωνα με στοιχεία του TravelSupermarket που συγκεντρώθηκαν για το BBC.

Ταυτόχρονα, το κόστος των πακέτων προσφορών προς Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα έχει αυξηθεί κατά 3-5%, σύμφωνα με τα στοιχεία. Ο Τιμ και η Νάταλι Χάρις από το Σουόνσι είχαν κλείσει διακοπές στο Ντουμπάι με τις δύο έφηβες κόρες τους αυτό το καλοκαίρι, αλλά όταν ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν, ακύρωσαν τις διακοπές τους και έχασαν την προκαταβολή τους. «Καταφέραμε να βρούμε ένα πακέτο αξίας 6.400 λιρών για all-inclusive στο Μεξικό, όπου είχαμε κάνει κράτηση», λέει ο Τιμ.

Τον περασμένο μήνα, το Υπουργείο Εξωτερικών απέσυρε την ταξιδιωτική οδηγία για το Ντουμπάι, μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά προειδοποίησε τους Βρετανούς πολίτες ότι «η κατάσταση παραμένει απρόβλεπτη» στην περιοχή.

Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες έχουν μειώσει τις τιμές σε άλλους προορισμούς - οι μέσες διακοπές στο Μαρόκο έχουν μειωθεί κατά 6,5%, στην Τυνησία κατά 2,5% και στην Τουρκία κατά 1,6% φθηνότερες από το περασμένο καλοκαίρι.

Η Μόλι Χίτσεν, υποδιευθύντρια της Marple Travel Hyde, λέει ότι οι πελάτες ήταν πιο ανήσυχοι φέτος για το αν θα πήγαιναν οπουδήποτε κοντά στη Μέση Ανατολή ή αν θα «ξέμεναν» κάπου πιο μακριά λόγω έλλειψης καυσίμων. «Οι άνθρωποι κάνουν ερωτήσεις, αλλά εμείς απλώς τους καθησυχάζουμε ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα με αυτούς τους προορισμούς», λέει.

Η Φλόρα Μπάτζερ θα πάει με τρεις έφηβες φίλες της στις πρώτες τους διακοπές στο εξωτερικό αυτό το καλοκαίρι. Επικοινώνησε με το BBC για να μοιραστεί την απογοήτευσή της βλέποντας τις τιμές των διακοπών. Αρχικά σκέφτηκε να κάνει κράτηση τον Απρίλιο για να αποφύγει τους ακριβούς καλοκαιρινούς μήνες, αλλά λέει ότι δίστασε λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και των φόβων ότι θα κολλήσει στο εξωτερικό. Τελικά έκανε κράτηση για να πάει στο ισπανικό νησί Λανθαρότε τον Σεπτέμβριο.

«Η τιμή ήταν ένα τεράστιο, τεράστιο ζήτημα. Είναι πολύ απογοητευτικό το πόσο αυξάνεται στις διακοπές. Στο τέλος της ημέρας όμως, μαζεύαμε χρήματα για αυτές, τις περίμεναμε με ανυπομονησία, οπότε σκοπεύουμε να πάμε.»

Οι απότομες αυξήσεις των τιμών για τις ευρωπαϊκές διακοπές μπορεί να έχουν επιβραδυνθεί, αλλά εξακολουθούν να αυξάνονται σταδιακά, σύμφωνα με στοιχεία της TravelSupermarket. Το κόστος μιας μέσης επταήμερης οικογενειακής διαμονής all-inclusive τον Αύγουστο στην Ισπανία έχει αυξηθεί κατά 4% στα 181 ευρώ ανά άτομο. Για την Πορτογαλία οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 3% και στην Ελλάδα οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 5%.

Τα στοιχεία βασίζονται σε διαδικτυακές αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο TravelSupermarket από τις 18 Απριλίου έως τις 17 Ιουνίου, για οικογενειακές διακοπές επτά διανυκτερεύσεων με all-inclusive πακέτο τον Αύγουστο του 2025 και του 2026. Ενώ αυτή η συνοπτική παρουσίαση δεδομένων αποκαλύπτει μια γενική τάση, το κόστος ποικίλλει ανάλογα με το πού ακριβώς πηγαίνει μια οικογένεια και πότε κάνει κράτηση.

Ένα πράγμα που η Φλόρα μπόρεσε να εκμεταλλευτεί είναι το γεγονός ότι το κόστος ενοικίασης αυτοκινήτου έχει μειωθεί σε όλους τους προορισμούς με τις περισσότερες αναζητήσεις σε σύγκριση με πέρυσι.

Η επιβράδυνση στην παραγωγή νέων αυτοκινήτων μετά την πανδημία έχει επηρεάσει το σύστημα, επομένως υπάρχει πληθώρα αποθεμάτων και οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων βρίσκονταν σε έντονο ανταγωνισμό για να κερδίσουν λιγότερες κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν την άνοιξη. «Ήταν φθηνότερο να νοικιάσω αυτοκίνητο παρά να πληρώσω τα έξοδα μεταφοράς από το αεροδρόμιο για τέσσερα άτομα», λέει η Φλόρα.

Αλλαγή προορισμού

Ο Ρίτσαρντ Σλέιτερ, διευθύνων σύμβουλος της Henbury Travel Limited στο Μάκλσφιλντ, λέει ότι οι κρατήσεις έχουν αυξηθεί από τότε που οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τον περασμένο μήνα.

«Την τελευταία εβδομάδα, έχουμε κάνει κρατήσεις περίπου ενός μήνα. Πρόκειται για ένα μείγμα κρατήσεων τελευταίας στιγμής για τη Μεσόγειο, ενώ βλέπουμε επίσης σημαντικές κρατήσεις για κρουαζιέρες», λέει. Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις αυξήσεις των τιμών τα τελευταία χρόνια μειώνοντας τη διάρκεια των διακοπών τους, τόνισε.

«Δύο εβδομάδες ήταν το βασικό στοιχείο όταν ξεκινήσαμε πριν από 40 χρόνια, και τώρα, μπορείς να μετρήσεις στα δύο χέρια τον αριθμό των διακοπών που πουλάμε στην παραλία. Μιλάμε για οκτώ, εννέα και δέκα διανυκτερεύσεις, και μετά μπορεί να κάνουν και μια απόδραση στην πόλη για δύο ή τρεις διανυκτερεύσεις.»

Η αλλαγή προορισμού έχει γίνει κάτι άλλο που πρέπει να λάβουν υπόψη οι παραθεριστές, καθώς αναζητούν καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής, προσθέτει, λέγοντας ότι το Μαυροβούνιο, η Μάλτα και η Μαδέρα έχουν δει αυξημένη δημοτικότητα.