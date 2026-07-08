Νέα έρευνα: Οι λευκοί πελαργοί... παχαίνουν γιατί δεν μεταναστεύουν και βρίσκουν τροφή σε χωματερές

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι οι λευκοί πελαργοί παχαίνουν επειδή δεν μεταναστεύουν, αφού τρέφονται όλο και περισσότερο με σκουπίδια από χωματερές, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς, οι οποίοι προειδοποιούν ότι τα ευάλωτα αυτά πτηνά, βρίσκονται αντιμέτωπα με πιθανούς κινδύνους για την υγεία τους.

Οι χώροι υγειονομικής ταφής ή αλλιώς χωματερές προσφέρουν στους λευκούς πελαργούς της Ευρώπης εύκολα γεύματα. Ωστόσο, η νέα έρευνα επισημαίνει αυτή η τροφή μπορεί να βοηθά το είδος να αναπτυχθεί και να εξοικονομήσει ενέργεια, συμβάλλοντας στην αύξηση του πληθυσμού του, αλλά, ταυτόχρονα, μεταβάλλει τον οργανισμό τους με τρόπους που μόλις τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε.

Παρότι οι λευκοί πελαργοί ήταν κάποτε γνωστοί για τις μεταναστεύσεις τους μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής, ορισμένοι πληθυσμοί έχουν αλλάξει τη συμπεριφορά τους, καθώς τους είναι ευκολότερο να βρουν τροφή σε μία χωματερή, με αποτέλεσμα να ξοδεύουν λιγότερη ενέργεια από ό,τι αν έψαχναν σε χωράφια και υγρότοπους.

Οι πελαργοί που αναζητούν τροφή σε χωματερές συνήθως τρέφονται με ανθρώπινα απορρίμματα τροφίμων, υπολείμματα κρέατος, έντομα, τρωκτικά και γαιοσκώληκες. Ωστόσο, οι ίδιοι χώροι μπορούν να εκθέσουν τα πουλιά σε πλαστικά, σύρματα, γυαλί και βαρέα μέταλλα, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με το αν αυτή η διατροφή τα βοηθά ή τα βλάπτει.

Ο Ανούστουπ Μπαντγιοπαντχιάι, διδακτορικός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Κτηνιατρικής της Βιέννης που συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε ότι η αυξανόμενη παγκόσμια παραγωγή αποβλήτων δημιούργησε νέες ευκαιρίες διατροφής για τα ζώα της άγριας φύσης από την μία, αλλά οι συνέπειες για πολλά από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των λευκών πελαργών, παραμένουν αμφιλεγόμενες.

Λευκοί πελαργοί Unsplash

Τι έδειξε η έρευνα

Οι ερευνητές μελέτησαν τους πληθυσμούς του λευκού πελαργού που βρίσκονται στην Πολωνία, όπου τα πουλιά έχουν αρχίσει να τρέφονται κατά βάση από χωματερές την τελευταία δεκαετία.

Σε αντίθεση με ορισμένους άλλους πληθυσμούς που βρίσκονται στην Δυτική Ευρώπη, τα περισσότερα από αυτά τα πτηνά εξακολουθούν να κυνηγούν θηράματα, δίνοντας στους ερευνητές την ευκαιρία να μελετήσουν συγκεκριμένους λευκούς πελαργούς που τρέφονται από χωματερές και να τα συγκρίνουν μεταξύ τους.

Τα πρώτα τους ευρήματα, τα οποία παρουσιάστηκαν στο συνέδριο Πειραματικής Βιολογίας που διεξήχθη στην Φλωρεντία, υποδηλώνουν ότι οι πελαργοί που τρέφονται από χωματερές τείνουν να έχουν μεγαλύτερη σωματική μάζα και υψηλότερα αποθέματα ενέργειας σε σύγκριση με εκείνους που τρέφονται κυνηγώντας θηράματα στην άγρια φύση.

«Αυτοί οι πελαργοί αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στην αναζήτηση τροφής και ενδεχομένως να διοχετεύουν αυτόν τον χρόνο και την ενέργειά τους σε άλλες δραστηριότητες, όπως η αναπαραγωγή», δήλωσε ο Μπαντγιοπαντχιάι. «Οι συνεργάτες μας από την Πολωνία διαπίστωσαν επίσης ότι οι λευκοί πελαργοί συχνάζουν στις χωματερές κυρίως κατά την διάρκεια της περιόδου αναπαραγωγής, όταν οι διατροφικές ανάγκες των μικρών τους βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους».

Ωστόσο, αυτά τα οφέλη συνοδεύονται από κινδύνους.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης ενδείξεις βλάβης στο DNA νεαρών πελαργών όταν εκείνα ήταν «μόλις μιας εβδομάδας», οι οποίες συνδέθηκαν στενά με την τροφή που λαμβάνουν από από τις χωματερές.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν επίσης ότι η ευκολία και η εξάρτηση των πτηνών από τις χωματερές ενδέχεται να επηρεάζουν τα μεταναστευτικά τους πρότυπα, όπως συνέβη με τους πληθυσμούς των λευκών πελαργών στη Δυτική Ευρώπη.

«Οι λευκοί πελαργοί της Ιβηρικής χερσονήσου έχουν μετατραπεί από πλήρως μεταναστευτικά πτηνά σε μερικώς μεταναστευτικά, ή ακόμη και καθόλου, κυρίως λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών και, κυρίως, της διαθεσιμότητας συμπληρωματικής τροφής από τις χωματερές», δήλωσε ο Μπαντγιοπαντχιάι.

Η καθηγήτρια Αλντίνα Φράνκο, οικολόγος στο Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας (UEA), η οποία δεν συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε ότι η μελέτη άνοιξε νέους ορίζοντες στην εξέταση της επίδρασης των ρύπων στους πελαργούς.

«Η τροφή που βρίσκουν οι πελαργοί στις χωματερές, είναι σαν το fast food για τους ανθρώπους», είπε. «Η τροφή που βρίσκουν είναι συχνά σάπια, κακής ποιότητας και πιθανώς υψηλής ενεργειακής αξίας».