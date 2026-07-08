Συναγερμός στην Ευρώπη: Η «σιωπηλή» απειλή που ακολουθεί τον ιστορικό καύσωνα

Η Ευρώπη βιώνει τα τελευταία χρόνια καλοκαίρια που μοιάζουν όλο και περισσότερο με εκείνα των τροπικών περιοχών. Οι θερμοκρασίες καταρρίπτουν διαδοχικά ρεκόρ, πόλεις που μέχρι πρότινος θεωρούνταν «δροσερές» αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου και οι ειδικοί βλέπουν μια νέα πραγματικότητα να διαμορφώνεται.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας