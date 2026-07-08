Συναγερμός στην Ευρώπη: Η «σιωπηλή» απειλή που ακολουθεί τον ιστορικό καύσωνα
Η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει μόνο καύσωνες αλλά και έναν νέο υγειονομικό κίνδυνο, με τους ειδικούς να βλέπουν σημαντική αύξηση των τροπικών λοιμώξεων
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Η Ευρώπη βιώνει τα τελευταία χρόνια καλοκαίρια που μοιάζουν όλο και περισσότερο με εκείνα των τροπικών περιοχών. Οι θερμοκρασίες καταρρίπτουν διαδοχικά ρεκόρ, πόλεις που μέχρι πρότινος θεωρούνταν «δροσερές» αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου και οι ειδικοί βλέπουν μια νέα πραγματικότητα να διαμορφώνεται.
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