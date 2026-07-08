Πακιστάν: Εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του Boeing 737 που χάθηκε από τα ραντάρ

Snapshot Εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του Boeing 737 της K2 Airways στη θάλασσα, περίπου 53 ναυτικά μίλια από το λιμάνι Ορμάρα στο Πακιστάν.

Το αεροσκάφος έχασε επαφή με τον πύργο ελέγχου μετά από απότομη πτώση και είχε αναφέρει προβλήματα στο σύστημα πλοήγησης.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των πέντε μελών του πληρώματος που επέβαιναν στο αεροπλάνο.

Από τα συντρίμμια ανασύρθηκε το μαύρο κουτί, το οποίο αναμένεται να βοηθήσει στην εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος.

Εάν οι επιβάτες βρεθούν νεκροί, θα πρόκειται για το πρώτο αεροπορικό δυστύχημα στο Πακιστάν από το 2020. Snapshot powered by AI

Μετά από ώρες ερευνών, τα συντρίμμια του Boeing 737 που χάθηκε ανοιχτά του Πακιστάν, εντοπίστηκαν στη θάλασσα.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τους πέντε επιβαίνοντες του αεροσκάφους που ταξίδευε από την πόλη Καράτσι του Πακιστάν προς την Σάρτζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σήμερα Τρίτη.

Το Boeing της Κ2 Airways έχασε την επαφή του με τον πύργο ελέγχου και τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, μόλις είχε σημειώσει απότομη πτώση. Νωρίτερα, είχε αναφέρει ότι αντιμετωπίζει προβλήματα στο σύστημα πλοήγησης.

Μετά από 12 ώρες ερευνών στις οποίες συμμετείχαν αεροπορικά και θαλάσσια μέσα, τα συντρίμμια του αεροσκάφους ανακτήθηκαν περίπου 53 ναυτικά μίλια του λιμανιού Ορμάρα, που βρίσκεται στην Αραβική Θάλασσα. Το σημείο απέχει περίπου 360 χιλιόμετρα από το Καράτσι, που απογειώθηκε το αεροσκάφος.

Οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν ακατάπαυστα τις έρευνες προκειμένου να εντοπίσουν τα πέντε μέλη του πληρώματος.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24, το αεροσκάφος «έχασε ύψος, ενώ στην συνέχεια πραγματοποίησε άνοδο, πριν ακολουθήσει μια ακόμη ξαφνική, δραματική πτώση». Τα προκαταρκτικά δεδομένα του ιστότοπου «έδειξαν απώλεια υψομέτρου, ακολουθούμενη από άνοδο και στη συνέχεια μια δεύτερη, ξαφνική και δραματική απώλεια υψομέτρου».

Τα τελευταία λόγια του πιλότου

Από τα συντρίμμια ανασύρθηκε το μαύρο κουτί του αεροσκάφους, το οποίο αναμένεται να διαλευκάνει και τα αίτια του γεγονότος. Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα, ο πιλότος φαίνεται να σημάνει συναγερμό ότι το αεροπλάνο «κυλιόταν ή αιωρούνταν». Ενώ η «κύλιση» είναι μια φάση της πτήσης, η «αιώρηση» αναφέρεται σε ένα σφάλμα προσγείωσης.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των πέντε μελών του πληρώματος και εξέφρασε «βαθιά θλίψη, θλίψη και λύπη για το τραγικό περιστατικό».

Η K2 Airways είναι μια ιδιωτική αεροπορική εταιρεία εμπορευμάτων στο Πακιστάν που εκτελεί προγραμματισμένες και ναυλωμένες πτήσεις εντός και εκτός συνόρων.

Κατασκευασμένο το 1999, το αεροπλάνο πετούσε ως επιβατικό για την Aeroflot και την Garuda Indonesia πριν μετατραπεί σε εμπορευματικό το 2012, σύμφωνα με το Airfleets.net. Είναι το μοναδικό αεροσκάφος της K2 Airways και τέθηκε σε λειτουργία με τον αερομεταφορέα το 2024.

Εάν οι επιβάτες εντοπιστούν νεκροί, θα είναι το πρώτο αεροπορικό δυστύχημα στο Πακιστάν από το 2020, όταν η πτήση 8303 της Pakistan International Airlines προσγειώθηκε πριν από τον διάδρομο προσγείωσης στο Καράτσι, σκοτώνοντας 97 άτομα, αφού οι πιλότοι ήταν αφηρημένοι συζητώντας για τον κορωνοϊό πριν από μια αποτυχημένη απόπειρα προσγείωσης.

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