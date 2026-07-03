ΗΠΑ υπέρ Πακιστάν στη σύγκρουση με το Αφγανιστάν: «Έχει δικαίωμα να αμύνεται»

Snapshot Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν το δικαίωμα του Πακιστάν να αμύνεται έναντι τρομοκρατικών επιθέσεων στα σύνορα με το Αφγανιστάν.

Το Πακιστάν κατηγορεί τους Ταλιμπάν ότι παρέχουν καταφύγιο σε εξτρεμιστές που επιτίθενται στο πακιστανικό έδαφος, ενώ η Καμπούλ αρνείται τις κατηγορίες.

Οι συγκρούσεις μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν έχουν αυξηθεί, με αεροπορικούς βομβαρδισμούς και επιθέσεις με drones να προκαλούν θύματα αμάχους.

Το Πακιστάν διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο και στρατιωτική υπεροχή έναντι του Αφγανιστάν, ενώ οι Ταλιμπάν έχουν εμπειρία σε ανταρτοπόλεμο.

Η Ουάσιγκτον θεωρεί τους Ταλιμπάν τρομοκρατική οργάνωση και διατηρεί στενές σχέσεις με το Πακιστάν ως σημαντικό σύμμαχο εκτός ΝΑΤΟ. Snapshot powered by AI

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «υποστηρίζουν το δικαίωμα του Πακιστάν να αμύνεται έναντι τρομοκρατικών επιθέσεων», καθώς η ένταση ανάμεσα στο Ισλαμαμπάντ και την Καμπούλ συνεχίζεται τους τελευταίους μήνες με σποραδικές συγκρούσεις.

«Ο πακιστανικός λαός έχει υποφέρει τα πάνδεινα» από ενέργειες «τρομοκρατών», ανέφερε ακόμη το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, παίρνοντας σαφή θέση υπέρ του Πακιστάν.

Ένταση στα σύνορα

Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, άλλοτε σύμμαχοι, βρίσκονται σε παρατεταμένη κρίση, με τις συγκρούσεις να κορυφώνονται τον Φεβρουάριο και να χαρακτηρίζονται οι σοβαρότερες των τελευταίων ετών.

Τη Δευτέρα, ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 28 άμαχοι σκοτώθηκαν και 49 τραυματίστηκαν σε πακιστανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε αφγανικές επαρχίες κοντά στα σύνορα.

Από την πλευρά της, η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν στην Καμπούλ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι εξαπέλυσε πλήγματα με drones εναντίον τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους στο Πακιστάν. Το Ισλαμαμπάντ απάντησε ότι η αντιαεροπορική του άμυνα κατέρριψε τέσσερα «στοιχειώδη» drones των Ταλιμπάν πάνω από την επαρχία Μπαλουτσιστάν.

Aλληλοκατηγορίες

Το Πακιστάν κατηγορεί τους Ταλιμπάν ότι προσφέρουν καταφύγιο σε εξτρεμιστές που οργανώνουν επιθέσεις στο πακιστανικό έδαφος. Η Καμπούλ απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι η δράση ένοπλων οργανώσεων στο Πακιστάν αποτελεί εσωτερικό πρόβλημα του Ισλαμαμπάντ.

Η ένταση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το Πακιστάν διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο και υπερέχει στρατιωτικά του Αφγανιστάν. Οι Ταλιμπάν, ωστόσο, έχουν μεγάλη εμπειρία σε τακτικές ανταρτοπολέμου, έπειτα από δεκαετίες συγκρούσεων με τις δυνάμεις των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Ο ρόλος της Ουάσιγκτον

Το Πακιστάν θεωρείται σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ εκτός ΝΑΤΟ, ενώ οι σχέσεις των δύο πλευρών έχουν ενισχυθεί μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025.

Το Ισλαμαμπάντ διαδραματίζει επίσης καίριο μεσολαβητικό ρόλο στις προσπάθειες για τον τερματισμό του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν.

Η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τους Ταλιμπάν τρομοκρατική οργάνωση, γεγονός που δίνει πρόσθετο βάρος στη δημόσια στήριξη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς το Πακιστάν.