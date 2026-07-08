Θρίλερ στον αέρα: Boeing 737 εξαφανίστηκε από τα ραντάρ – Αγωνία για τους 5 επιβαίνοντες

Συναγερμός στο Πακιστάν μετά την εξαφάνιση Boeing 737 από τα ραντάρ – Άγνωστη παραμένει η τύχη των πέντε ανθρώπων που επέβαιναν στο αεροσκάφος

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Θρίλερ στον αέρα: Boeing 737 εξαφανίστηκε από τα ραντάρ – Αγωνία για τους 5 επιβαίνοντες
ΚΟΣΜΟΣ
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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς ένα εμπορευματικό αεροσκάφος Boeing 737, που μετέφερε πέντε ανθρώπους, εξαφανίστηκε από τα ραντάρ πάνω από το Πακιστάν.

Το αεροσκάφος χάθηκε από τα ραντάρ το βράδυ της Τρίτης (07/07), δυτικά του Καράτσι, της πρωτεύουσας της επαρχίας Σιντ. Το αεροσκάφος της K2 Airways εκτελούσε πτήση από το Καράτσι προς τη Σάρτζα όταν, περίπου στις 21:18 τοπική ώρα (19:18 ώρα Ελλάδος), ανέφερε πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης και έλαβε οδηγίες να κατευθυνθεί προς το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής του Καράτσι, σύμφωνα με την Αρχή Αεροδρομίων του Πακιστάν (PAA).

Σε σειρά αναρτήσεων, η PAA έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό, αναφέροντας ότι το αεροσκάφος εντοπίστηκε στα ραντάρ να «κατεβαίνει απότομα».

«Το Boeing 737 της K2 Airways, σε πτήση μεταφοράς φορτίου από τη Σάρτζα προς το Καράτσι, στις 21:18 ανέφερε πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης και καθοδηγήθηκε άμεσα από το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Καράτσι», ανέφερε η αρμόδια Αρχή.

«Ωστόσο, στις 21:21, το αεροσκάφος παρατηρήθηκε στο ραντάρ να πραγματοποιεί ταχεία κάθοδο και απότομη αλλαγή πορείας. Στη συνέχεια χάθηκε η επαφή με το ραντάρ και η επικοινωνία, περίπου 155 ναυτικά μίλια δυτικά του Καράτσι», προστέθηκε.

Η PAA ανακοίνωσε, επίσης, ότι ενεργοποιήθηκε το κέντρο συντονισμού διάσωσης, η βασική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική οργάνωση επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Η συντονισμένη επιχείρηση ξεκίνησε στη θαλάσσια περιοχή με τη συμμετοχή διαφορετικών υπηρεσιών, με στόχο τον εντοπισμό του αεροσκάφους και των αγνοούμενων επιβαινόντων.

Τα αίτια του περιστατικού δεν έχουν γνωστοποιηθεί ακόμη. Ωστόσο, η PAA τόνισε ότι αρχίζει έρευνα για την εξαφάνιση του αεροσκάφους.

Η εξαφάνιση σημειώθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μερικές ώρες έπειτα από συνάντηση ομάδας της PAA, με επικεφαλής τον διευθυντή και τον αναπληρωτή διευθυντή του αεροδρομίου, με τοπικές Αρχές για θέματα ασφαλέστερων πτήσεων στο αεροδρόμιο του Καράτσι.

«Ο επίτροπος έδωσε εντολή για άμεση βελτίωση της καθαριότητας και της υγιεινής γύρω από το αεροδρόμιο, ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι από πτηνά», ανέφερε η PAA.

«Πολύ θλιβερό και τραγικό περιστατικό», έγραψε χρήστης στα κοινωνικά δίκτυα. «Οι βαθύτερες συμπάθειες και οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες των μελών του πληρώματος και όλους όσοι επηρεάζονται από τη συντριβή του αεροσκάφους. Προσευχόμαστε για την ασφάλεια όλων όσοι βρίσκονται στο αεροσκάφος της K2 Airways, ελπίζουμε όλοι να είναι καλά», ανέφεραν άλλοι.

Τα τελευταία χρόνια, η Boeing έχει βρεθεί αντιμέτωπη με αρκετά αεροπορικά δυστυχήματα, γεγονός που έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια και την αξιοπιστία των αεροσκαφών της.

Τον περασμένο μήνα, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε φλεγόμενη συντριβή ενός Boeing B–52 κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης στην αεροπορική βάση Έντουαρντς στην Καλιφόρνια. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί.

Παράλληλα, πέρυσι, αεροσκάφος της Boeing που εκτελούσε πτήση για λογαριασμό της UPS, «τυλίχθηκε» στις φλόγες κατά την επιτάχυνση στον διάδρομο απογείωσης του Διεθνούς Αεροδρομίου «Μοχάμεντ Αλί» στο Λούιβιλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι τρεις πιλότοι, καθώς και 12 άνθρωποι στο έδαφος. Επιπλέον, 23 άτομα τραυματίστηκαν.

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