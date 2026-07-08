Γαλλία: Οι Έλληνες πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φονικές πυρκαγιές

Στην πρώτη γραμμή της μάχης, στο Carlencas της Γαλλίας, η οποία πλήττεται από φονικές πυρκαγιές, επιχειρούν 21 «δασοκομάντος» από επτά ειδικές μονάδες της χώρας μας, οι οποίοι θα παραμείνουν στο γαλλικό Νότο μέχρι τα μέσα Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, στην πρώτη γραμμή της επιχείρησης βρίσκονται 21 πυροσβέστες, οι οποίοι προέρχονται από την 1η, 2η, 3η, 4η, 5ης, 6η και 7η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.). Οι Έλληνες «δασοκομάντος» εντάχθηκαν άμεσα στους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς των Γάλλων συναδέλφων τους, μεταφέροντας την τεχνογνωσία τους στη διαχείριση δύσκολων δασικών πυρκαγιών.

Η ελληνική δύναμη συνοδεύεται από έναν Σύνδεσμο Αξιωματικό, ο οποίος εξασφαλίζει τον απόλυτο συντονισμό και την επικοινωνία με το κέντρο επιχειρήσεων της Γαλλίας. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η αποστολή θα παραμείνει στην περιοχή έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Η συγκεκριμένη μετακίνηση και η ενεργός συμμετοχή στα μέτωπα της φωτιάς δεν είναι μια μεμονωμένη πρωτοβουλία. Η ελληνική αποστολή βρίσκεται στο σημείο στο πλαίσιο του Προγράμματος Προεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Κι όμως, αυτή η στρατηγική κίνηση αποδεικνύεται σωτήρια για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης στην Ευρώπη. Όπως ανακοινώθηκε, η ανταλλαγή δυνάμεων πριν από την εκδήλωση ακραίων φαινομένων επιτρέπει την ταχύτατη επέμβαση, μειώνοντας δραματικά τον χρόνο ανταπόκρισης στα πύρινα μέτωπα της Μεσογείου.

Διαβάστε επίσης