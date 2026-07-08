Γαλλία: Οι Έλληνες πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φονικές πυρκαγιές

Η ελληνική δύναμη συνοδεύεται από έναν Σύνδεσμο Αξιωματικό, ο οποίος εξασφαλίζει τον απόλυτο συντονισμό και την επικοινωνία με το κέντρο επιχειρήσεων της Γαλλίας

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Γαλλία: Οι Έλληνες πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φονικές πυρκαγιές
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην πρώτη γραμμή της μάχης, στο Carlencas της Γαλλίας, η οποία πλήττεται από φονικές πυρκαγιές, επιχειρούν 21 «δασοκομάντος» από επτά ειδικές μονάδες της χώρας μας, οι οποίοι θα παραμείνουν στο γαλλικό Νότο μέχρι τα μέσα Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, στην πρώτη γραμμή της επιχείρησης βρίσκονται 21 πυροσβέστες, οι οποίοι προέρχονται από την 1η, 2η, 3η, 4η, 5ης, 6η και 7η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.). Οι Έλληνες «δασοκομάντος» εντάχθηκαν άμεσα στους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς των Γάλλων συναδέλφων τους, μεταφέροντας την τεχνογνωσία τους στη διαχείριση δύσκολων δασικών πυρκαγιών.

hmtpzw-weaadwpf.jpg

Η ελληνική δύναμη συνοδεύεται από έναν Σύνδεσμο Αξιωματικό, ο οποίος εξασφαλίζει τον απόλυτο συντονισμό και την επικοινωνία με το κέντρο επιχειρήσεων της Γαλλίας. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η αποστολή θα παραμείνει στην περιοχή έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Η συγκεκριμένη μετακίνηση και η ενεργός συμμετοχή στα μέτωπα της φωτιάς δεν είναι μια μεμονωμένη πρωτοβουλία. Η ελληνική αποστολή βρίσκεται στο σημείο στο πλαίσιο του Προγράμματος Προεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

hmtpbybwiaaq9z.jpg

Κι όμως, αυτή η στρατηγική κίνηση αποδεικνύεται σωτήρια για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης στην Ευρώπη. Όπως ανακοινώθηκε, η ανταλλαγή δυνάμεων πριν από την εκδήλωση ακραίων φαινομένων επιτρέπει την ταχύτατη επέμβαση, μειώνοντας δραματικά τον χρόνο ανταπόκρισης στα πύρινα μέτωπα της Μεσογείου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:07ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Το σπίτι του πρώην προέδρου Μπολσονάρου ερευνήθηκε για κρυμμένα όπλα

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αναφορές για εκρήξεις σε ιρανικές πόλεις

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Αποζημίωση ύψους 5,8 εκατ. δολαρίων καλείται να πληρώσει ο Τραμπ στην Τζιν Κάρολ μετά από απόφαση Δικαστηρίου

22:56ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: «Καμία αυτοεκτίμηση;» -Δημοσιογράφος από τη Δανία εξευτελίζει τον Ρούτε για τον «μπαμπά» Τραμπ

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Χειροβομβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε σε ποτάμι στην Αμφίκλεια

22:43LIFESTYLE

Σάλος για τη συναυλία των 4 εκατ. ευρώ του Κάνιε Γουέστ στα Τίρανα – Τι απαντά ο Έντι Ράμα

22:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος νεαρός που βούτηξε από τη Σκάλα Περαίας

22:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας για αντιμετώπιση πυρκαγιών: «Έμφαση στην πρόληψη με δραστική αύξηση των ευρωπαϊκών μέσων»

22:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή φόρου 2026: Πότε καταβάλλεται - Τι ισχύει με τους συμψηφισμούς και τις οφειλές

22:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: «Η ασφαλής πρόσβαση κάθε Έλληνα πολίτη στο νερό είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα»

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: 24 μετανάστες εντοπίστηκαν κοντά στην παραλία Λαγκαδιώτη - Μεταξύ αυτών 11 παιδιά

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν για F-35: «Ρωτήσαμε ποτέ τον Μητσοτάκη "γιατί τα αγοράσατε αυτά;"» -Τι είπε για casus belli

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Το θερινό πρόγραμμα των μέσων μεταφοράς - Αλλαγές σε Μετρό, ΗΣΑΠ, λεωφορεία και Τραμ

21:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Βροχές και καταιγίδες την Πέμπτη – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

21:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Νοτοπούλου παραδίδει τη βουλευτική της έδρα και στηρίζει Τσίπρα

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Οι Έλληνες πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φονικές πυρκαγιές

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα - Έλληνας πρέσβης στο Newsbomb: «Δεν υπάρχει αγνοούμενος ομογενής»

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 27 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του Boeing 737 που χάθηκε από τα ραντάρ

20:59LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα γιόρτασαν τον 1 μήνα από την γέννηση της κόρης τους, Μιράντας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό μέτωπο... εξπρές φέρνει βροχές και καταιγίδες - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

20:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ολική μεταβολή το επόμενο 24ωρο - Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

21:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Βροχές και καταιγίδες την Πέμπτη – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Είναι ζάπλουτος, ξόδεψε εκατομμύρια για να φτιάξει σώμα εφήβου και να επιβραδύνει τη γήρανση αλλά διαγνώστηκε με αυτοάνοσο νόσημα

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Σκανδαλώδης σχέση: O γαμπρός παντρεύτηκε την πεθερά του - «Έριξε» το διαδίκτυο το βίντεο της τελετής

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν για F-35: «Ρωτήσαμε ποτέ τον Μητσοτάκη "γιατί τα αγοράσατε αυτά;"» -Τι είπε για casus belli

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Για ανθρωποκτονία διώκονται οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο - Νοσηλεύεται στο ΚΑΤ

15:44ΕΘΝΙΚΑ

«Ήταν μια παράνομη εισβολή, δεχτείτε το»: «Θερμό» επεισόδιο Νταβούτογλου - Χατζηβασιλείου για την Κύπρο

13:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θριάσιο: 50 Ρομά επιχείρησαν να... σπάσουν το νοσοκομείο - Αιτία η σειρά προτεραιότητας στον αξονικό τομογράφο

22:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος νεαρός που βούτηξε από τη Σκάλα Περαίας

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Γέφυρα ζωής για εγκυμονούσα σε πρόωρο τοκετό - Από τα ΚΤΕΛ στο Ιπποκράτειο σε 12 λεπτά

16:10WHAT THE FACT

Έβαζε κέρματα σε ένα βάζο για 70 χρόνια: Ο εγγονός του το άνοιξε και έμεινε άφωνος με το ποσό

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένουν χωρίς ρεύμα Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Πετρούπολη, Ίλιον – Πότε αναμένεται η αποκατάσταση

09:17LIFESTYLE

Στο «σφυρί» η βίλα του Αλέκου Αλεξανδράκη - Πόσο κοστολογείται το πανέμορφο οίκημα στο Νεράκι

22:43LIFESTYLE

Σάλος για τη συναυλία των 4 εκατ. ευρώ του Κάνιε Γουέστ στα Τίρανα – Τι απαντά ο Έντι Ράμα

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Ερντογάν σε Μητσοτάκη για τα F-35: Δεν έπρεπε να κάνει το λάθος του Νετανιάχου

22:56ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: «Καμία αυτοεκτίμηση;» -Δημοσιογράφος από τη Δανία εξευτελίζει τον Ρούτε για τον «μπαμπά» Τραμπ

16:44ΕΛΛΑΔΑ

«Έλαμψε με το πνεύμα του»: Θρήνος στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για τον θάνατο του 33χρονου Γιάννη Μισιούδη

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Εγκεφαλικά νεκρός ο 24χρονος που δέχθηκε πυροβολισμό από αστυνομικούς ΟΠΚΕ σε καταδίωξη - Δεν κατάφεραν να του αφαιρέσουν το βλήμα στο Θριάσιο

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εφιαλτική πρόβλεψη ειδικού για το El Nino - «Το φετινό θα μείνει στην Ιστορία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ