Η συγκλονιστική ιστορία ενός μωρού: Το θεώρησαν νεκρό και στο νεκροτομείο ανακάλυψαν ότι ζει

Snapshot Ο Βίνσεντ Φιορντιλίνο, 18 μηνών, κηρύχθηκε νεκρός σε νοσοκομείο της Αριζόνα, αλλά λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε ζωντανός στο νεκροτομείο.

Οι γονείς του παιδιού είχαν καταναλώσει μαριχουάνα κατά τη διάρκεια οικογενειακού πάρτι όπου ο Βίνσεντ βρέθηκε να επιπλέει στην πισίνα.

Η εισαγγελία της κομητείας Μαρικόπα εξετάζει το ενδεχόμενο ποινικών κατηγοριών εναντίον των γονέων, ενώ το νοσοκομείο διενεργεί εσωτερική έρευνα για τη συμμόρφωση με τα ιατρικά πρωτόκολλα.

Ο Βίνσεντ μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο παιδιατρικό νοσοκομείο, όπου αντιμετωπίζει πολλαπλές ανεπάρκειες, αλλά δεν παρουσιάζει μόνιμες εγκεφαλικές βλάβες.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή με συνεχιζόμενη δικαστική και ιατρική έρευνα, ενώ η οικογένεια ενημερώνει για την πορεία της υγείας του παιδιού μέσω δημόσιας εκστρατείας. Snapshot powered by AI

Η ιστορία του Βίνσεντ Φιορντιλίνο, ενός παιδιού μόλις 18 μηνών, στην Αριζόνα προκάλεσε σάλο στην αμερικανική κοινή γνώμη όταν αποκαλύφθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, καθώς ανέδειξε σοβαρές ευπάθειες σε ιατρικά πρωτόκολλα και υπηρεσίες εποπτείας.

Τον θεώρησαν νεκρό, τον μετέφεραν στο νεκροτομείο και λίγες ώρες αργότερα ανακάλυψαν ότι ήταν ζωντανός.

Σε ένα οικογενειακό πάρτι σε μια κατοικία στο Γκίλμπερτ της Αριζόνα, ο μικρός διέφυγε της προσοχής των ενηλίκων, και βρέθηκε να επιπλέει με το πρόσωπο προς τα κάτω στην πισίνα της πίσω αυλής.

Αργότερα διαπιστώθηκε πως οι δύο γονείς είχαν καταναλώσει μαριχουάνα κατά τη διάρκεια του πάρτι.

Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο, καθώς η εισαγγελία της κομητείας Μαρικόπα εξετάζει αυτές τις μέρες αν θα απαγγείλει ποινικές κατηγορίες εναντίον των γονιών, με βάση τη σύσταση της αστυνομίας και νέες λεπτομέρειες που έχουν δημοσιοποιηθεί σχετικά με την εσωτερική έρευνα του νοσοκομείου.

Επιπλέον, η οικογένεια του Βίνσεντ ενημέρωσε δημοσίως για την κατάσταση της υγείας και την ανάρρωση του παιδιού μέσω της εκστρατείας στο GoFundMe, γεγονός που αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον του κοινού και των μέσων ενημέρωσης.

Ο «θάνατος» και η επιστροφή στη ζωή



Ομάδες διάσωσης μετέφεραν τον μικρό στο Mercy Gilbert Medical Center. Εκεί, ένας γιατρός διαπίστωσε τον θάνατό του. Ωστόσο, η αλυσίδα των γεγονότων που ακολούθησαν αποδείχθηκε ασυνήθιστη: γύρω στις 19:23, το προσωπικό του νοσοκομείου διαπίστωσε ότι το παιδί ήταν ακόμα ζωντανό, παρά το γεγονός ότι είχε ήδη μεταφερθεί στο νεκροτομείο.

Η αστυνομική αναφορά, την οποία ανέφεραν μέσα ενημέρωσης όπως το Fox News και το AZFamily, δείχνει ότι τόσο οι γονείς όσο και αρκετοί αστυνομικοί που ήταν παρόντες εξέφρασαν αμφιβολίες σχετικά με τον θάνατο του παιδιού.

Ισχυρίστηκαν ότι ο Βίνσεντ παρουσίαζε «αγωνική αναπνοή», ένα ακούσιο αντανακλαστικό που μπορεί να εμφανιστεί λίγο πριν τον θάνατο, αλλά που στην περίπτωση αυτή έδειχνε κάποια ζωτική δραστηριότητα. Μια νοσοκόμα ανέφερε στη συνέχεια ότι είχε εντοπίσει σφυγμό, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς να επανεξετάσουν την αρχική διάγνωση.

Ο γιατρός που πραγματοποίησε την πρώτη αξιολόγηση επιβεβαίωσε την ορθότητα της ανάλυσής του και διέταξε τη διακοπή των προσπαθειών ανάνηψης, παρά τις αμφιβολίες των συγγενών και των αρχών. Τελικά, όταν επιβεβαιώθηκε ότι ο Βίνσεντ συνέχιζε να αναπνέει, μεταφέρθηκε επειγόντως με ελικόπτερο στο Phoenix Children’s Hospital για να λάβει εξειδικευμένη παιδιατρική περίθαλψη.

Μέχρι στιγμής οι γονείς δεν έχουν κατηγορηθεί επίσημα, ενώ το νοσοκομείο ξεκίνησε εσωτερική έρευνα για να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν οι διαδικασίες και τα πρωτόκολλα

Η κατάσταση της υγείας του σήμερα

Το παιδί μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο παιδιατρικό νοσοκομείο και παρουσίασε νεφρική, πνευμονική και ηπατική ανεπάρκεια. Μια μαγνητική τομογραφία εντόπισε αρχικά δύο μικρές περιοχές πιθανής εγκεφαλικής βλάβης, αν και μεταγενέστερες εξετάσεις απέκλεισαν μόνιμες βλάβες.

Σε πρόσφατες ενημερώσεις που δημοσίευσε η οικογένεια στο GoFundMe, αναφέρθηκε ότι ο Βίνσεντ συνεχίζει να βρίσκεται υπό εντατική θεραπεία, συνεχή παρακολούθηση και αποκατάσταση.

Η δικαστική και ιατρική έρευνα συνεχίζεται, και η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, εν αναμονή πιθανών ευθυνών και αλλαγών στα υγειονομικά πρωτόκολλα.