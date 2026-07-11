Βρετανία: Κάμερα εξώπορτας κατέγραψε εκατοντάδες τροχαία ατυχήματα σε δρόμο - παγίδα

Επί χρόνια οι κάμερες ασφαλείας κατοίκου στο Γουότφορντ καταγράφουν οχήματα να προσκρούουν στα κολωνάκια περιορισμού πλάτους

Μίλτος Τσεκούρας

Βρετανία: Κάμερα εξώπορτας κατέγραψε εκατοντάδες τροχαία ατυχήματα σε δρόμο - παγίδα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μια κάμερα ασφαλείας σε σπίτι στο Γουότφορντ έχει καταγράψει επί χρόνια εκατοντάδες τροχαία ατυχήματα σε σημείο με περιορισμό πλάτους δρόμου στη Woodmere Avenue.
  • Ο περιορισμός πλάτους εφαρμόζεται για να αποτραπεί η διέλευση φορτηγών, αλλά τα ατυχήματα συνεχίζονται με σημαντικές ζημιές σε οχήματα και υποδομές.
  • Ο κάτοικος Τιμ Βίγκορ αναφέρει ότι τα ατυχήματα προκαλούν ζημιές εκατομμυρίων λιρών και ζητά την απομάκρυνση των κολωνάκια, προτείνοντας την αντικατάστασή τους από σύστημα ANPR.
  • Παρά την τοποθέτηση συστήματος ANPR και τις τροποποιήσεις του δρόμου τα τελευταία χρόνια, το πρόβλημα παραμένει με περιστατικά να συνεχίζονται.
  • Το συμβούλιο του Χερτφορντσάιρ τονίζει τη μείωση των ατυχημάτων μετά τις παρεμβάσεις και καλεί τους οδηγούς να τηρούν τη σήμανση και να οδηγούν με προσοχή.
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Η κάμερα ασφαλείας στην εξώπορτα ενός σπιτιού στο Γουότφορντ της Αγγλίας έχει καταγράψει επί σειρά ετών εκατοντάδες τροχαία ατυχήματα σε ένα σημείο που πολλοί οδηγοί χαρακτηρίζουν «παγίδα».

Στη Woodmere Avenue εφαρμόζεται εδώ και χρόνια περιορισμός πλάτους του οδοστρώματος, προκειμένου να αποτρέπεται η διέλευση φορτηγών που χρησιμοποιούν τον δρόμο ως παράκαμψη. Παρά τις παρεμβάσεις των τελευταίων ετών, τα ατυχήματα δεν έχουν σταματήσει, με το πιο πρόσφατο να σημειώνεται στις 4 Ιουλίου.

Ο Τιμ Βίγκορ, που ζει απέναντι από το επίμαχο σημείο εδώ και 30 χρόνια, υποστηρίζει ότι οι κάμερες ασφαλείας του έχουν καταγράψει εκατοντάδες συγκρούσεις. Όπως αναφέρει, αυτοκίνητα έχουν ανατραπεί, έχουν χάσει καθρέφτες, έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές στα ελαστικά ή έχουν εγκλωβιστεί ανάμεσα στα κολωνάκια.

«Υπάρχουν εκατοντάδες βίντεο και αυτά είναι μόνο όσα έχω καταφέρει να καταγράψω. Εδώ επικρατεί χάος. Οι αρμόδιοι απλώς δεν ενδιαφέρονται. Δεν πιστεύω ότι θα κάνουν ποτέ κάτι», δήλωσε ο 57χρονος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, για περίπου μία δεκαετία σημειώνονταν κατά μέσο όρο τουλάχιστον δύο ατυχήματα την ημέρα στον δρόμο που συνδέει την Α41 με τη Bushey Mill Lane.

Σε ένα από τα βίντεο που έχει στη διάθεσή του, αυτοκίνητο ανατρέπεται, με συντρίμμια να εκτοξεύονται μέχρι την είσοδο του σπιτιού του. Σε άλλο, ένα όχημα προσκρούει με δύναμη στα κολωνάκια, με αποτέλεσμα ένα από αυτά να διαπεράσει το πλαϊνό παράθυρο.

«Ζημιές εκατομμυρίων λιρών»

Ο Βίγκορ υποστηρίζει ότι τα συνεχή ατυχήματα έχουν προκαλέσει ζημιές εκατομμυρίων λιρών στα οχήματα όλα αυτά τα χρόνια.

«Είχαμε πολλαπλά ατυχήματα κάθε μέρα επί δέκα χρόνια. Για μία δεκαετία καταστρεφόταν ουσιαστικά ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα και δεν υπερβάλλω», ανέφερε.

Οι συγκρούσεις, όπως λέει, δεν επηρεάζουν μόνο τους οδηγούς. Ο τοίχος του σπιτιού του έχει υποστεί επανειλημμένες ζημιές, ενώ κομμάτια από αυτοκίνητα και σπασμένα γυαλιά καταλήγουν συχνά στην αυλή και την είσοδο της κατοικίας του.

Παρότι αναγνωρίζει ότι μετά τις αλλαγές που έγιναν στη διαμόρφωση του δρόμου από το 2022 τα ατυχήματα έχουν μειωθεί, τονίζει ότι το πρόβλημα παραμένει, καθώς μόνο τον τελευταίο μήνα έγιναν δύο ακόμη συγκρούσεις.

Ζητά να απομακρυνθούν τα κολωνάκια

Τον περασμένο Ιούνιο οι τοπικές αρχές εγκατέστησαν σύστημα αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων (ANPR), ώστε να αποτρέπεται η παράνομη χρήση της λεωφορειολωρίδας από οδηγούς που επιχειρούν να παρακάμψουν τον περιορισμό.

Ο Βίγκορ εκτιμά ότι το συγκεκριμένο σύστημα θα μπορούσε να αντικαταστήσει τα κολωνάκια, επιτρέποντας την επιβολή προστίμων χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος πρόκλησης τροχαίων.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, παρά τις επαφές που είχε με βουλευτές και τις συνεχείς διαμαρτυρίες του, έχει ενημερωθεί ότι τα κολωνάκια δεν πρόκειται να απομακρυνθούν.

«Δεν θα δείξουν πραγματικό ενδιαφέρον μέχρι να σκοτωθεί κάποιος. Δεν πρόκειται να αναλάβουν την ευθύνη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, το συμβούλιο του Χερτφορντσάιρ ανέφερε ότι, μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν στο σημείο το 2024 και το 2025, καθώς και την εγκατάσταση της κάμερας ANPR, τα ατυχήματα έχουν μειωθεί σημαντικά.

Παράλληλα, κάλεσε τους οδηγούς να τηρούν τη σήμανση και να διέρχονται με ιδιαίτερη προσοχή από το σημείο του περιορισμού πλάτους.

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