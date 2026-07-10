Η Μεγάλη Νικομπάρ: Το στρατηγικό στοίχημα της Ινδίας στον Ινδικό Ωκεανό

Snapshot Το έργο ανάπτυξης της Μεγάλης Νικομπάρ περιλαμβάνει λιμένα μεταφόρτωσης, αεροδρόμιο, μονάδες παραγωγής ενέργειας και νέα πόλη, με κόστος 9–11 δισ. δολάρια έως το 2047.

Η γεωπολιτική θέση της Μεγάλης Νικομπάρ κοντά στα Στενά της Μαλάκκας ενισχύει τη στρατηγική σημασία της για την Ινδία στον Ινδικό Ωκεανό.

Το σχέδιο στοχεύει στη μείωση της εξάρτησης από περιφερειακά λιμάνια και την ενίσχυση της ινδικής παρουσίας στον ανταγωνισμό με την Κίνα στην περιοχή.

Υπάρχουν αντιδράσεις από πολιτικά κόμματα και περιβαλλοντικές οργανώσεις για τις επιπτώσεις στο οικοσύστημα και τους αυτόχθονες πληθυσμούς.

Η Μεγάλη Νικομπάρ θα αυξήσει την ικανότητα επιτήρησης των θαλάσσιων οδών και την επιχειρησιακή εμβέλεια της Ινδίας προς τη Νοτιοανατολική Ασία. Snapshot powered by AI

Το φιλόδοξο σχέδιο ανάπτυξης της Μεγάλης Νικομπάρ (Great Nicobar) βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στην Ινδία. Πρόκειται για ένα έργο που συνδυάζει την ανάπτυξη λιμενικών και πολιτικών υποδομών με μια σαφή στρατηγική και στρατιωτική διάσταση, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της χώρας στον Ινδικό Ωκεανό και την ευρύτερη περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού.

Η Μεγάλη Νικομπάρ είναι το νοτιότερο νησί του συμπλέγματος των Ανταμάν και Νικομπάρ, ανάμεσα στη Μιανμάρ και την Ινδονησία. Η γεωγραφική του θέση, κοντά στα Στενά της Μαλάκκας –το δεύτερο σημαντικότερο παγκόσμιο σημείο διέλευσης πετρελαίου μετά τα Στενά του Ορμούζ– προσδίδει στο έργο ιδιαίτερη γεωπολιτική αξία.

Το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή ενός μεγάλου λιμένα μεταφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων (trans-shipment hub), ενός αεροδρομίου που θα εξυπηρετεί τόσο πολιτικές όσο και στρατιωτικές ανάγκες, μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο και ηλιακή ενέργεια, καθώς και μιας νέας πόλης. Στα νησιά λειτουργεί ήδη η μοναδική διακλαδική στρατιωτική διοίκηση των ινδικών ενόπλων δυνάμεων και οι νέες εγκαταστάσεις αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τις επιχειρησιακές δυνατότητες της χώρας. Το έργο θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις έως το 2047, με εκτιμώμενο κόστος 9–11 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, το σχέδιο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό της Ινδίας όσο και διεθνώς. Κόμματα της αντιπολίτευσης αμφισβητούν τη βιωσιμότητα του λιμένα μεταφόρτωσης, ενώ περιβαλλοντικές οργανώσεις εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις στο οικοσύστημα του νησιού και στους αυτόχθονες πληθυσμούς. Η ινδική κυβέρνηση απαντά ότι το έργο έχει λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Εθνικό Πράσινο Δικαστήριο (National Green Tribunal) και υποστηρίζει ότι έχουν ληφθεί μέτρα για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αφιερώνοντας μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα αυτό στις επίσημες ενημερώσεις της.

Η στρατηγική σημασία του έργου βασίζεται τόσο σε οικονομικούς όσο και σε γεωπολιτικούς λόγους. Ο νέος λιμένας αποσκοπεί στη μείωση της εξάρτησης της Ινδίας από μεγάλα περιφερειακά λιμάνια βαθιών υδάτων, όπως αυτά της Κολόμπο και της Σιγκαπούρης. Παρότι η χώρα έχει ήδη αναπτύξει το νέο λιμάνι στο Βιζιντζάμ της Κεράλα, η συνεχής ανάπτυξη της οικονομίας και του εξωτερικού εμπορίου δημιουργεί την ανάγκη για επιπλέον σύγχρονες υποδομές. Η γεωγραφική θέση της Ινδίας την καθιστά ιδανικό κόμβο για τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ Μέσης Ανατολής και Ανατολικής Ασίας.

Παράλληλα, το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο ανταγωνισμό με την Κίνα για την ανάπτυξη λιμενικών υποδομών στον Ινδικό Ωκεανό. Το Πεκίνο έχει επενδύσει σε λιμένες στην Ανατολική Αφρική, το Πακιστάν, τη Σρι Λάνκα, το Μπανγκλαντές και τη Μιανμάρ, επεκτείνοντας σταδιακά την επιρροή του στην περιοχή. Σε μια εποχή όπου οι οικονομικές αλληλεξαρτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο άσκησης πίεσης, η Νέα Δελχί επιδιώκει να αποκτήσει εναλλακτικές στρατηγικές υποδομές. Τα λιμάνια του Βιζιντζάμ στον νότο, του Βαντβάν στη δυτική ακτή και της Μεγάλης Νικομπάρ στα ανατολικά εντάσσονται στη στρατηγική Maritime Vision 2030 και στην πρωτοβουλία Sagarmala, που προωθούν την ανάπτυξη μέσω των θαλάσσιων μεταφορών και των λιμενικών εγκαταστάσεων.

Η γεωπολιτική διάσταση του έργου απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα μετά την πρόσφατη κρίση με το Ιράν. Τα Στενά της Μαλάκκας αποτελούν ζωτικής σημασίας αρτηρία για τον ενεργειακό εφοδιασμό και το εμπόριο της Ανατολικής Ασίας. Οι Κινέζοι στρατηγικοί αναλυτές συζητούν εδώ και χρόνια το λεγόμενο «Δίλημμα της Μαλάκκας», δηλαδή την εξάρτηση της χώρας από αυτή τη θαλάσσια δίοδο. Για τον λόγο αυτό, το Πεκίνο έχει προωθήσει έργα όπως ο Οικονομικός Διάδρομος Κίνας–Πακιστάν (CPEC) και ο Οικονομικός Διάδρομος Κίνας–Μιανμάρ (CMEC), επιδιώκοντας εναλλακτικές οδούς πρόσβασης στον Ινδικό Ωκεανό.

Η ανάπτυξη της Μεγάλης Νικομπάρ ενισχύει τη δυνατότητα της Ινδίας να επιτηρεί την είσοδο των Στενών της Μαλάκκας, από όπου διέρχονται τόσο τα κινεζικά εμπορικά πλοία όσο και μονάδες του κινεζικού Πολεμικού Ναυτικού. Παράλληλα, κινεζικά ερευνητικά και κατασκοπευτικά πλοία δραστηριοποιούνται συστηματικά στον Ινδικό Ωκεανό, συλλέγοντας πληροφορίες για το επιχειρησιακό περιβάλλον της περιοχής και παρακολουθώντας, μεταξύ άλλων, ινδικές δοκιμές πυραύλων. Επιπλέον, η κινεζική στρατιωτική βάση στο Τζιμπουτί και οι εγκαταστάσεις διπλής χρήσης στο Γκουαντάρ του Πακιστάν έχουν ενισχύσει σημαντικά την ικανότητα του Πεκίνου να προβάλλει ισχύ στον Ινδικό Ωκεανό.

Για τη Νέα Δελχί, η Κίνα αποτελεί τη σημαντικότερη μακροπρόθεσμη στρατηγική πρόκληση, καθώς οι δύο χώρες εξακολουθούν να έχουν άλυτες συνοριακές διαφορές, παρά τη σχετική αποκλιμάκωση των τελευταίων ετών. Υπό αυτό το πρίσμα, η Μεγάλη Νικομπάρ αναμένεται να ενισχύσει την ικανότητα της Ινδίας να επιτηρεί τις θαλάσσιες οδούς και, εφόσον απαιτηθεί, να αξιοποιήσει τη γεωγραφική της θέση ως στρατηγικό πλεονέκτημα. Παράλληλα, θα διευρύνει την επιχειρησιακή εμβέλεια της χώρας προς τη Νοτιοανατολική Ασία, λειτουργώντας ως προωθημένη βάση για την ενίσχυση της ινδικής παρουσίας στον Ινδο-Ειρηνικό.

Η ύπαρξη στρατιωτικών εγκαταστάσεων μεγάλων δυνάμεων σε απομακρυσμένα νησιά αποτελεί, άλλωστε, πάγια πρακτική στην περιοχή του Ινδικού Ωκεανού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρούν τη βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία, η Γαλλία διαθέτει στρατιωτικές εγκαταστάσεις στον νοτιοδυτικό Ινδικό Ωκεανό, ενώ η Αυστραλία ελέγχει τα νησιά Christmas και Cocos (Keeling). Υπό αυτή την έννοια, η ανάπτυξη στρατιωτικών υποδομών στη Μεγάλη Νικομπάρ εντάσσεται στη γενικότερη γεωπολιτική πραγματικότητα της περιοχής και αντανακλά τις φιλοδοξίες της Ινδίας να διαδραματίσει ακόμη πιο ενεργό ρόλο ως ανερχόμενη δύναμη στον Ινδο-Ειρηνικό.