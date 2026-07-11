Τα Kia EV2 και PV5 Cargo στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζουν

Το νέο ηλεκτρικό SUV διατίθεται με δύο μπαταρίες.

Newsbomb

Τα Kia EV2 και PV5 Cargo στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζουν
SPYROS KANATAS
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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Η Kia ενισχύει την ηλεκτρική της παρουσία στην ελληνική αγορά με δύο νέα μοντέλα που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες. Το EV2 αποτελεί το νέο σημείο εισόδου στη γκάμα των αμιγώς ηλεκτρικών SUV της μάρκας, ενώ το PV5 Cargo είναι το πρώτο ηλεκτρικό επαγγελματικό της μοντέλο και εγκαινιάζει στην πράξη τη στρατηγική PBV, δηλαδή Platform Beyond Vehicle.

Το Kia EV2 είναι το μικρότερο SUV της σειράς EV και τοποθετείται στην κατηγορία των compact B-SUV. Έχει εξελιχθεί με βάση τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς και θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Kia στη Žilina της Σλοβακίας, όπως και το EV4.

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